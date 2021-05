„K lékaři nemusíte ani chodit, stačí se telefonicky domluvit, on doklad následně vystaví a pacient si vyzvedne. Vzor potvrzení má většina lékařů ve svém softwaru,“ vysvětluje šéf Sdružení praktických lékařů ČR Petr Šonka. Zároveň ale upozorňuje, že velmi často se teď praktikům ozývají pacienti, kteří údajně nemoc prodělali a mají dostatek protilátek v těle. Problém je, že se nikde nenechali oficiálně otestovat, pouze tak učinili doma samotestem.

To však nelze uznat. „Jediný způsob, jak se prokazuje nemoc Covid-19, je výsledek PCR testu z testovacího místa. Na základě toho pak může praktický lékař vystavit potvrzení o prodělání nemoci. Jiná možnost neexistuje,“ podotýká Šonka. U praktického lékaře za vystavení dokladu, nebo chcete-li lékařské zprávy, zaplatíte částku nejčastěji v rozmezí sto až dvě stě korun.

Podle předsedy Sdružení praktických lékařů ČR by k prokázání prodělání nemoci v mohla stačit také SMS zpráva uložená v mobilním telefonu. Informaci o pozitivním výsledku testu dostávají testovaní pacienti do svých mobilních telefonů. „Při návštěvě například zahrádky by mělo stačit ukázat kontrole SMS zprávu. Kontrola si následně odpočítá ochranou lhůtu. Samozřejmě jen v Česku, při cestování do zahraničí je potřeba potvrzení od lékaře,“ dodává Šonka.

Například Krajská hygienická stanice Středočeského kraje takovéto počínání nerozporuje. Ve vydaném opatření se totiž konkrétně neuvádí, zda je tolerováno pouze lékařské potvrzení o prodělání nemoci Covid-19. „Pokud by kontrolovaný předložil pouze SMS zprávu, mělo by to v zásadě stačit. Nicméně může být požádán o dodatečné doložení lékařského potvrzení,“ upřesňuje Dana Šalamunová, mluvčí středočeských hygieniků. Část laboratoří navíc posílá pacientům výsledek testu i do mailu. I to je způsob, jak potvrzení o pozitivní testu s přesnou datací získat.

Snazší testy v práci

Vláda by na nejbližším zasedání měla projednat a schválit doporučení Evropské unie týkající se prodloužení doby, po které je tělo po prodělání nemoci Covid-19 vybavené vlastními protilátkami. Současná lhůta 90 dnů by měla být prodloužena na dvojnásobek – tedy na půl roku. Takové rozhodnutí vítá i Hospodářská komora České republiky. „Sníží se tím finanční i administrativní tlak na firmy, které tím pádem nebudou muset své zaměstnance testovat na koronavirus tak často jako nyní,“ komentuje prodloužení „ochranné“ lhůty Ivo Hlaváč, předseda Sekce zdravotnictví a sociálních služeb Hospodářské komory ČR.

Komora od vlády očekává ale další kroky, na které firmy čekají už několik týdnů a týkají se především zejména otázky celoevropského nebo národního řešení prokazování covidové bezinfekčnosti. „Podnikatelé i veřejnost potřebují jasné stanovisko, zda bude stát využívat celoevropské covid pasy, nebo se do doby jejich finálního schválení například spolehne na existující řešení, kterým by mohla byt aplikace vyvinutá Hospodářskou komorou,“ dodává Ivo Hlaváč