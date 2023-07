Na místní jste zaměřili nedávný projekt Piju prameny. Čeho se týkal? Projekt si dal za cíl udělat mezi tuzemskými a především místními lidmi osvětu o účincích karlovarské pitné kúry, která je po staletí zdokonalovaná a analyzovaná. Jezdí sem za ní lidé z celého světa. Přitom jsme anketou mezi místními zjistili, že sice devadesát procent z nich má za to, že léčivé prameny skutečně uzdravují, ale jen čtrnáct procent jich to vyzkoušelo. Proto jsme nabídli těm, kdo se do projektu přihlásí, zdarma lékařské vyšetření a předepsání vhodné skladby pitné kúry. Začali jsme s první skupinou 6. března, pitná kúra trvá tři týdny. Pak následovala druhá skupina a další lidé se připojovali individuálně i v jiných termínech. Překvapil nás poměrně velký zájem mezi mladými lidmi, kteří se často přiznávali, že žijí v Karlových Varech nebo nedaleko nich celý život a karlovarskou termominerální vodu neboli termu ještě neochutnali. Oficiálně jsme kampaň ukončili 16. dubna, poté následovaly rozhovory lékařů s účastníky o průběhu a účincích jejich léčby. Na naši akci navázal také karlovarský Institut lázeňství a balneologie, který zpracovává studii výsledků – účinků karlovarské pitné kúry.

Jaké je zjištění?

V drtivé většině byli lidé doslova překvapeni, jak moc pociťují účinky pitné kúry. Někteří si trochu stěžovali na to, že je to zároveň poměrně striktní řehole, po tři týdny si každý den třikrát v určenou dobu najít čas na cestu k pramenům a jejich pomalé pití. To je ale jeden z efektů, který lázeňská léčba obecně má – zklidnění a zpravidelnění denního režimu, což pozitivně působí nejen na metabolismus, ale také na psychiku. Tím pádem pomáhá postupně odkládat stres. Drtivá většina lidí nám sdělovala, že se jim upravilo zažívání, cítí se očištění či dokonce doslova omlazení. Cítí příliv energie či si připadají lehčí. Většina lidí také nakonec ty tři týdny skutečně vydržela, což – jak vím z osobní zkušenosti – není v běžném pracovním provozu vždycky úplně snadné.

Jak jinak se snažíte přiblížit prameny místním?

Chceme, aby si Karlovaráci (správné spisovné slovo je sice Karlovarané, ale to jsem snad nikdy nikoho neslyšela říct) užívali lázeňskou část jako městský park. Opravili jsme tři městské kolonády. Vřídelní byla v tak havarijním stavu, že vývěr Vřídla musel být dokonce na několik let vyveden před kolonádu – loni jsme dokončili opravu a Vřídlo vrátili zpět. Teď zpracováváme projekt, jak často nedoceněnou a bohužel historicky ne úplně šťastně využívanou a spravovanou kolonádu využít plněji, jak ji více otevřít lidem a okolnímu městu. Provedli jsme generální opravu kamenné Mlýnské kolonády i litinové Sadové kolonády, do které jsme vrátili i Sadový pramen – ten dříve vyvěral pod ní, v suterénu vojenského lázeňského ústavu. Rozhodli jsme se do lázeňské zóny přesunout adventní trhy, Karlovarské kulturní léto a další akce, abychom ji zatraktivnili pro místní i návštěvníky. Cílem je, aby se tu lidé cítili jako doma, aby místa kolem pramenů rádi navštěvovali a užívali si je, protože tu neléčí jen voda, ale i místní atmosféra.

Daří se to?

Je to běh na delší trať. Místní si v minulých desetiletích tak trochu odvykli do lázeňské části města chodit. Ti, kteří v ní bydleli, často své byty kvůli penězům prodali a odstěhovali se za město. Já si ale myslím, že je to skutečně doslova městský park – kdekoliv v lázeňské části města jste, do dvou minut můžete být v příjemném prostředí lázeňského parku nebo rovnou v lese. A ne ledajakém, naše lázeňské lesy jsou také už po staletí součástí takzvané terapeutické krajiny, je v nich hodně zajímavých míst, cest, vyhlídek, rozhleden, altánů a zastavení.