Zažila nejhorší bolest. Mladá žena měla sedm měsíců napůl otevřenou lebku

Bylo jí osmnáct, když se to stalo. Do té doby zdravá Anna Gasparovich pocítila obrovskou bolest hlavy, která ji doslova svalila na podlahu. Následoval převoz do nemocnice, kde doktoři hodiny bojovali o její život. Diagnóza: Levostranná spastická hemiparéza způsobená krvácením do mozku. Mladá žena má za sebou pět operací hlavy a 7 měsíců prožila s napůl otevřenou lebkou kvůli otoku mozku.

