Kofein je naprosto legální psychoaktivní droga, s níž mnozí začínají hned po ránu. V lepším případě to lidé s popíjením kávy moc nepřehánějí a užívají si hlavně její chuť. Někdo si však dává mnoho šálků za den a kávu ještě doplňuje energetickými drinky. Nadbytek kofeinu v těle má však řadu nepříjemných následků. Kdy už hrozí předávkování kofeinem a jak se projevuje? Každý milovník kávy by měl vědět, kolik šálků denně lze bezpečně vypít a jaká dávka kofeinu je už smrtelná.

Kofein je chemická látka, která stimuluje nervovou soustavu. Jak uvádí odborný článek, pojednávající o bezpečnosti požitého kofeinu, zveřejněný na National Library od Medicine, kofein je nejrozšířenější psychoaktivní drogou na světě.

Mezi přírodní zdroje kofeinu patří káva, čaj a čokoláda. Ovšem pozor: syntetický kofein se také přidává do doplňků stravy či do nápojů na podporu bdělosti, energie, vzrušení a povznesené nálady.

Kofeinem zranitelné skupiny lidí

Odborníci zdůrazňují, že pro zdravé dospělé osoby je konzumace kofeinu relativně bezpečná. Pro některé zranitelné skupiny obyvatelstva však může být kofein škodlivý.

Týká se to těhotných a kojících žen, dětí a dospívajících, mladých dospělých, lidí se srdečními problémy a dalšími zdravotními potížemi včetně duševních onemocnění.

Kofeinem snadněji zranitelným lidem hrozí dokonce poškození kardiovaskulárních funkcí či nespavost. Problémové mohou být i interakce s některými užívanými léky.

Kofein někde z kávy, jinde z čaje

Hlavním zdrojem kofeinu v potravě jsou káva, čaj a různé nápoje. „Konzumace kávy je nesporně hlavním zdrojem kofeinu. Nejvíce to platí pro Evropu, kde se odhaduje spotřeba 4,6 kilogramu kofeinu na osobu a rok. V Asii je hlavním zdrojem kofeinu zase čaj; avšak i v evropských zemích je spotřeba kofeinu ve formě čaje nezanedbatelná,“ píše docent Milan Grundmann ze Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity ve svém článku pro časopis Interní medicína.

Odborník dále připomíná, že kofein je pravděpodobně také nejvíce užívaným lékem na světě. Je součástí řady léků jak volně prodejných, tak i těch na předpis.

Problémem však je, že při dlouhodobém používání kofeinu se vyvíjí tolerance k některým jeho účinkům. Může se objevit i fyzická závislost s abstinenčními příznaky při vysazení kofeinu.

Kolik kofeinu si lze bez obav dopřát

Konzumace až 400 miligramů kofeinu (viz níže) za den u zdravých dospělých není spojena se zjevnými nežádoucími účinky - tedy se žádnými kardiovaskulárními účinky, ani s účinky na chování, na reprodukci a vývoj, nebo na stav kostí. Uvádí to odborný článek s názvem Systematický přehled potenciálních nežádoucích účinků konzumace kofeinu u zdravých dospělých, těhotných žen, dospívajících a dětí

Důkazy podle tohoto článku také podporují bezpečnou konzumaci až 300 miligramů kofeinu za den u zdravých těhotných žen.

Pro populaci dětí a dospívajících důkazy naznačují, že bezpečnou dávkou je až 2,5 miligramu kofeinu na kilogram tělesné hmotnosti a den.

S kávou je život hned lepší, ale musí být v rozumném množství:

Obsah kofeinu v jednotlivých nápojích

Káva

bezkofeinová: méně než 5 mg/150 ml

méně než 5 mg/150 ml pražená: 70–130 mg/150 ml

70–130 mg/150 ml instantní: 50–70 mg/150 ml

Čaj

ledový: 65–75 mg/150 ml

65–75 mg/150 ml instantní: 25–35 mg/150ml

25–35 mg/150ml sáčkový: 30–50 mg/150 ml

Nápoje

coca–cola: 45 mg/360 ml

45 mg/360 ml pepsi–cola: 38 mg/360 ml

Zdroj: článek doc. Milana Grundmanna

Předávkování rozhodí psychiku i žaludek

Když někdo ztratí přehled nad tím, kolik kofeinu během dne do těla poslal, může si způsobit nemalé zdravotní problémy. Mezi nežádoucí účinky konzumace nadměrného množství kofeinu patří podle odborného článku, publikovaného na stránkách National Library of Medicine, tyto příznaky:

úzkost

agitovanost, čili stav nepříjemného vzrušení

zvýšená nebo nepravidelná srdeční frekvence

žaludeční potíže

neklid

dezorientace



Kdy hrozí otrava kávou

Vypít ve formě nápojů takové množství kofeinu, aby došlo k bezprostřednímu ohrožení života, je prakticky nemožné. V dnešní době je však velmi snadné získat čistý kofein ve formě prášku či tablet. Vědci proto stanovili, kolik kofeinu už může člověka vážně ohrozit či dokonce zabít.

Například tým vědců pod vedením soudního lékaře Simone Cappelletti v odborném článku s názvem Úmrtí související s kofeinem uvádí následující:

Závažná toxicita byla pozorována při plazmatických koncentracích kofeinu 15 mg/l a vyšších. Pojem plazmatická koncentrace kofeinu přitom značí množství kofeinu, který je v daný okamžik přítomen v plazmě (tekutá složka krve; pozn. red.).

byla pozorována při plazmatických koncentracích kofeinu 15 mg/l a vyšších. Pojem plazmatická koncentrace kofeinu přitom značí množství kofeinu, který je v daný okamžik přítomen v plazmě (tekutá složka krve; pozn. red.). Plazmatická koncentrace kofeinu 80–100 mg/l je už považována za smrtelnou dávku.

Poznámka: Plazmatická koncentrace závisí na několika faktorech, jako jsou množství přijatého kofeinu, rychlost absorpce (jak rychle se kofein vstřebává do krevního oběhu z trávicího traktu), metabolismus daného člověka (tedy jak rychle tělo zpracovává a vylučuje kofein; to je ovlivněno genetickými faktory, stavem jater, věkem, těhotenstvím, užíváním léků a dalšími faktory) či čas podání.

Jak to vidí praktičtí lékaři?

Na to, zda u svých pacientů někdy řešili zdravotní problémy související s nadměrnou konzumací kofeinu, jsme se zeptali členů výboru Společnosti všeobecného lékařství Jana Evangelisty Purkyně.

Cyril Mucha, praktický lékař z Prahy: Ano, setkáváme se s akutním předávkováním kofeinem; spíše ale v důsledku konzumace energetických nápojů, kde je kofeinu hrozně moc. Lidé pak špatně spí, mají různé tachykardie, neboli zrychlení srdečního rytmu, a cítí se vyčerpaní.

David Halata, praktický lékař z Hošťálkové: Přiznám se, že jsem se nikdy nesetkal s nějakými negativními účinky nadměrného užívání kávy. Obecně vnímám kávu spíše jako zdraví prospěšný nápoj, pokud je konzumovan v rozumné míře. To znamená do 4 až 5 šálků za den. Pak jednoznačně převládají pozitivní účinky, které jsou dané nejen hladinou kofeinu, ale především velkým množstvím antioxidantů obsažených v kávových zrnech. Podporuje to i poměrně velké množství velkých vědeckých studií.

Jiří Bartoš, praktický lékař z Moravské Nové Vsi: S pacienty nic takového v podstatě neřeším. Nepamatuji si, že by někdo přišel s takovým problémem. Nadměrný příjem kávy by se ale projevil bušením srdce, nervozitou, třesem rukou, protože kofein je povzbuzující látka. Případně by se lidé mohli setkat s nějakými zažívacími potížemi - jako je zánět žaludku.

Ludmila Bezdíčková, praktická lékařka z Prahy: Nikdy jsem předávkování kofeinem u svých pacientů neřešila. Pokud pacient nepije více než zhruba litr kávy denně, tak to žádné škodlivé účinky nemá.

Kateřina Javorská, praktická lékařka z Nového Města nad Metují: Setkávám se s tím velmi zřídka, opravdu v jednotkách případů. Většinou lidé vědí, že káva odvodňuje a její nadměrné množství může vyvolávat tachykardie, neklid nebo třes rukou, případně žaludeční potíže.

Shrnutí: Předávkování kofeinem se projevuje úzkostí, stavem nepříjemného vzrušení čili agitovaností, zvýšenou či nepravidelnou srdeční frekvencí, dezorientací a žaludečními potížemi.

Pro zdravého člověka je bezpečná konzumace až 400 miligramů kofeinu denně.

Přijmout smrtelnou dávku kofeinu prostřednictvím kávy je prakticky nemožné. Rizikové jsou však přípravky obsahující čistý kofein - například tabletky či prášky pro zvyšení sportovní výkonnosti apod.

