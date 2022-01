Konkrétně je jedna minuta rozhodující ve chvíli, kdy porodníci přestříhávají pupeční šňůru. „Předčasně narození novorozenci, jímž byla pupeční šňůra přestřižena místo okamžitě až minutu po porodu, měli mnohem větší šanci dožít se dvou let," srhnuje výsledky studie web Science Alert.

Studii australští vědci publikovali v odborném magazínu The Lancet Child and Adolescent Health. „Konkrétně se při výzkumu podívali na 1500 předčasně narozených dětí - a to extrémně předčasně, ve 30. týdnu těhotenství - v pětadvaceti nemocnicích v sedmi státech," shrnuje web Science Alert. Studii zahájili v roce 2017. Když se pak po dvou letech podívali, jak se sledovaným dětem daří, zjistili, že ty děti, jimž byla pupeční šňůra přestřižena později, se spíš dožily bez větších komplikací druhých narozenin a úmrtnost v jejich případě nebyla tak velká.

Podle vědců je zjištění přelomové. „Je tak významné proto, že jde o opravdu jednoduchou techniku, která je ale vhodná pro téměř všechna předčasně narozená miminka, a zároveň pomáhá zachraňovat životy," uvedl porodník Jonathan Morris z University of Sydney. Lékaři totiž nepotřebují k záchraně nic jiného, než počkat s přestřižením pupečníku pouhou minutu.

Pokud, jak uvádí studie, lékaři oddálí přestřižení pupeční šňůry, předčasně narozeným dětem stihne do těla proudit ještě mnoho důležitých prvků. „Z placenty k dětem se dostane více krve, přičemž předpokladem je, že červené krvinky, imunitní a kmenové buňky pomáhají novorozencům dosáhnout lepší hladiny kyslíku a lépe bojovat s infekcemi. Podobné schopnosti jsou pro děti, které se narodí o deset týdnů dříve, než by měly, životně důležité," upozorňuje web Science Alert.

Těžké čekání

Australský výzkum o významu pozdějšího přestřižení pupečníku není prvním. „Už dřívější podobné studie naznačovaly, že oddálení sevření pupečníku zlepšuje šance dětí na přežití v prvních, kritických dnech jejich života, přičemž díky takovému postupu umírá v nemocnicích méně předčasně narozených novorozenců. Ovšem tato nejnovější analýza je přelomová v tom, že ukazuje, že význam pozdějšího přestřižení pupečníku se přenáší i do dalších měsíců a let," píše web Science Alert.

Přestože se může zdát, že počkat na přestřižení pupeční šňůry minutu po porodu opravdu není žádná věda, opak je pravdou. „Jde o běžnou praxi u zdravých novorozenců narozených v termínu. A Světová zdravotnická organizace podobný postup doporučuje i u předčasně narozených dětí, které nepotřebují okamžitou podporu při dýchání," shrnuje web Science Alert.

Jenže v případě dětí narozených deset či víc týdnů před tím, než by za normálních okolností přišly na svět, je čekání v řádu pár desítek sekund pro lékaře těžkým rozhodnutím. Vědí totiž, že musí konat co nejrychleji, aby novorozence zachránili. „Taková miminka jsou tak malinká, a mají tak enormní zdravotní komplikace, že rozhodnutí neudělat něco okamžitě, je pro lékaře velmi děsivé. Je pro ně těžké čekat, než zasáhnou," vysvětlila pro list The Sydney Morning Herald zdravotnická výzkumnice Anna Lene Seidlerová, která již dříve zpracovávala jinou analýzu o významu opožděného přestřižení pupečníku.

Vědci ovšem doufají, že s přibývajícími důkazy o významu oddáleného přestřižení pupeční šňůry bude toto řešení aplikovat stále více lékařů. „Kdyby se podobná praxe zavedla celosvětově, a lékaři by s přestřižením pupečníku počkali alespoň minutu u všech těch předčasně narozených dětí, které nevyžadují okamžitou resuscitaci, mohlo by to znamenat, že každoročně 50 tisíc takových dětí přežije svoje první desetiletí, a to bez vážnějších zdravotních komplikací," tvrdí Kristy Robledová z University of Sydney, vedoucí výzkumného týmu, který připravil nejnovější studii.

Těhotenství trvá 40 týdnů, děti, které jsou narozeny ve 37. týdnu a dříve jsou považovány za předčasně narozené. Dlouhá léta se považoval za hranici životaschopnosti dítěte 30. týden. S medicínským pokrokem se i tato hranice snížila a obecně se udává, že dítě je životaschopné a existuje šance jej zachránit, pokud v břiše matky stráví alespoň 24 týdnů.