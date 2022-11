Dlouho to dokonce vypadalo, že těhotenství prožije bez jakýchkoli větších komplikací. Vše se zvrtlo až v průběhu šestého měsíce. „Skončila jsem na pohotovosti, protože jsem měla nulové průtoky krve placentou,“ uvedla. Zdravotníci několikrát denně zjišťovali, zda miminko ještě žije. Po dvou týdnech rozhodli o předčasném porodu.

Petra Kašparová s dcerou MaruškouZdroj: se svolením Petry KašparovéPsal se březen 2016 a Maruška se v sedmém měsíci narodila císařským řezem. Zatímco maminka skončila s podroušeným zdravím na jednotce intenzivní péče, dceruška vážící něco málo přes kilo se měla čile k světu. „Byla jen čtyřiadvacet hodin na nejlehčí dechové podpoře. Výrazně pomohlo, že jsem během těhotenství podstoupila kortikoidovou kůru,“ řekla Kašparová.

Během dvou dnů se Maruška, která byla asi měsíc v inkubátoru a sedm týdnů měla cévku do bříška, dostala na „lehčí“ intermediální oddělení. „Zvládla to naprosto v pohodě, bez extrémních komplikací,“ zavzpomínala dnes jednačtyřicetiletá maminka. Její dcerka, které táhne na sedmý rok, je zdravá a akční. Od tří let závodně tancuje a ráda lyžuje.

V Česku se každý rok předčasně narodí přibližně osm a půl tisíce dětí, ve světě asi patnáct milionů. Jejich mezinárodní den letos připadl na čtvrtek 17. listopadu. „Současná moderní neonatologie zachraňuje děti s neuvěřitelně nízkou porodní hmotností. Na našem pracovišti jsou to i novorozenci s váhou okolo pěti set gramů,“ řekl přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK A VFN v Praze David Cibula.

Když přichází na svět miminka do dlaně

Kniha plná rozhovorů, odborných informací a příběhů vydaná spolkem Nedoklubko.

Pro jejich zdárné prospívání je podle něj kromě špičkové technologie a lékařských zákroků důležitá i péče o celkový vývoj novorozence, na které se podílí vyškolený nemocniční personál i rodiče. Podle Markéty Řehořové ze spolku Nedoklubko, který má koordinátorky ve všech porodnicích, je důležité, aby se maminka rodící od šestého měsíce těhotenství dostala do některého z dvanácti perinatologických center, nacházejících se po celé republice.

Na mámy rodící od sedmého měsíce se specializují i intermediární centra, kterých je v Česku patnáct. „Pokud je předčasný porod už nevyhnutelný, je důležité, aby maminka byla v péči takového centra dřív, než nastane,“ řekla Řehořová Deníku.

Dítěti to může zachránit život, po jeho narození jsou totiž stěžejní první minuty péče.

Perinatologická centra (pracoviště III. stupně, péče o miminka od 24. týdně těhotenství)

Fakultní nemocnice Brno, Nemocnice České Budějovice, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Nemocnice Most, Fakultní nemocnice Olomouc, Fakultní nemocnice Ostrava, Fakultní nemocnice Plzeň, Všeobecná fakultní nemocnice Praha (U Apolináře), Ústav pro péči o matku a dítě v Praze, Fakultní nemocnice Motol v Praze, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, Krajská nemocnice T. Bati ve Zlíně.



Intermediární centra (pracoviště III. stupně, péče o miminka od 32. týdne těhotenství)

Nemocnice Havlíčkův Brod, Nemocnice Hořovice, Nemocnice Jihlava, Karlovarská krajská nemocnice, Oblastní nemocnice Kladno, Oblastní nemocnice Kolín, Krajská nemocnice Liberec, Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, Městská nemocnice Ostrava, Pardubická krajská nemocnice, Nemocnice Písek, Fakultní Thomayerova nemocnice v Praze, Nemocnice Na Bulovce v Praze, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze, Uherskohradišťská nemocnice.