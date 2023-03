Roste zájem o příspěvky na dentální hygienu, při níž dentální hygienisté a hygienistky čistí ústní dutinu od zubních kamenů i dalších nečistot. Deník přináší stručný přehled nabídky jednotlivých zdravotních pojišťoven působících v České republice. Zájemci mohou o příspěvky žádat v průběhu celého roku.

Zájem o příspěvky na dentální hygienu roste, ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Všeobecná zdravotní pojišťovna

Loni proplatila 133 tisíc žádostí v celkové výši 68 milionů korun. „Většina z nich byla podána v rámci pilotního projektu, kdy jsme na dentální hygienu přispívali v prvním kvartálu, či projektu Dárci, kdy mají na příspěvek nárok dárci krve, krevních destiček či plazmy,“ řekla mluvčí pojišťovny Viktorie Plívová.

Jelikož příspěvek patří k těm nejžádanějším, letos je ve standardní nabídce. Podmínkou pro jeho čerpání je u dospělých nad osmnáct let absolvovaná preventivní prohlídka u praktického lékaře v uplynulých dvou letech. „Je to pro nás jeden z kroků, jak motivovat klienty k důslednější prevenci,“ vysvětlila mluvčí.

Děti od jednoho roku a mladiství až do osmnácti let mají na tento pětisetkorunový příspěvek nárok bez nutnosti splnění této podmínky. O příspěvek je možné žádat pouze prostřednictvím aplikace Moje VZP.

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR

I zde je zájem značný. „V loňském roce jsme zaznamenali více než 68 tisíc žádostí o příspěvek na nácvik dentální hygieny a kurzy péče o zuby. Letos už jsme obdrželi přes osmnáct tisíc žádostí. V případě příspěvku na pomůcky na dentální hygienu se loni jednalo o zhruba patnáct tisíc žádostí,“ přiblížila mluvčí Jana Schillerová. Pojišťovna letos přispívá na dentální hygienu pět set korun dospělým a patnáct set dětem.

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

Svým klientům přispívá také až pět set korun ročně. „Čerpat příspěvek mohou všichni naši pojištěnci, kteří si aktivují doplňkový preventivní program Bonus Plus založený na principu získávání a čerpání bodů podle předem stanovených kritérií,“ sdělila mluvčí Elenka Mazurová.

Jaký byl zájem? V roce 2020 čerpalo necelých devatenáct tisíc pojištěnců něco málo přes 5,6 milionu korun. O rok později si necelých osm milionů korun rozdělilo téměř 27 tisíc pojištěnců. A loni takřka 41 tisíc lidí získalo celkem bezmála 11,4 milionu korun.

Jak si správně vyčistit zuby zubním kartáčkem?



Zdroj: Youtube

Vojenská zdravotní pojišťovna ČR

Všem klientům bez omezení přispívá až pět set korun jednou ročně. „A zájem každoročně roste,“ informoval mluvčí Jan Mates. Počty žádostí o příspěvek na dentální hygienu v roce 2019 činily necelých 25 tisíc, v roce 2020 stouply na bezmála třicet tisíc, v roce 2021 převýšily 38 tisíc a loni 48 tisíc.

RBP, zdravotní pojišťovna

I tady patří příspěvek k nejžádanějším. „Pro děti, mládež a dospělé do 59 let je jeho čerpání ve výši pět set korun možné pouze přes aplikaci my213. Tento požadavek se nevztahuje na pojištěnce od šedesáti let, kteří mohou o uvedený bonus žádat i mimo tuto elektronickou online aplikaci,“ uvedl pro Deník mluvčí Ivo Čelechovský.

Oborová zdravotní pojišťovna

Od začátku letošního roku do poloviny března příspěvek získalo skoro patnáct tisíc klientů, pojišťovna jim celkově přispěla více než deseti miliony korun. Oproti tomu za celý loňský rok využilo kupon na dentální hygienu necelých 94 tisíc pojištěnců. „Zdá se, že čím dál víc našich klientů sází na prevenci. Zvláště v době, kdy je pro zdravotní pojišťovny v mnoha regionech komplikované nasmlouvat dostatek stomatologických ordinací a náklady hrazené přímo pacienty jsou poměrně vysoké,“ řekl generální ředitel Radovan Kouřil.

Základní podmínkou pro získání příspěvku je absolvování stomatologické preventivní prohlídky od začátku loňského roku. Pojišťovna proplácí klientům jednou ročně polovinu účtenky za dentální hygienu až do výše tisíc korun za rok.

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

Příspěvek ve výši sedm set korun nabízí pojištěncům do osmnácti let. Pro starší ve výši dvě stě korun. „Od počátku února o ně zatím požádalo přes 1 700 pojištěnců,“ uvedl asistent ředitelky pojišťovny Petr Kvapil. Z toho necelých 650 do osmnácti let a přes tisíc dospělých.