I když se teplejší dny stále střídají s chladnějšími, příroda bují. Jarní probouzení přináší mnoho radosti, alergici se ale mají na pozoru. A není jich zrovna málo, nějakým typem alergie podle odhadů odborníků trpí asi třetina světové populace. Deník přináší rady, jak alergii poznat a nezanedbat.

Alergie na jaře dokáže pěkně potrápit. Ilustrační foto | Foto: Profimedia

Co je alergie?

Jedná se o nepřiměřenou reakci imunitního systému na jinak neškodnou látku v prostředí, například pyly. Existují i alergie na domácí zvířata, třeba kočičí srst. Alergie se u různých lidí mohou projevovat odlišně. Mezi časté projevy patří vodnatá rýma, ucpaný nos, kýchání, slzení očí, svědění v krku či zhoršené dýchání. Mohou to ale být i bolesti hlavy, potíže se spánkem a celková únava, které se za běžné projevy alergie primárně nepovažují.

Hraje roli dědičnost?

Významný vliv při alergiích hraje genetika. Pokud je jeden z rodičů alergik, dítě má ze třiceti až čtyřiceti procent riziko být jím také. Když jsou alergiky oba rodiče, riziko stoupá až na sedmdesát procent. Dědičnost ale není podmínkou. Alergikem se člověk může stát v jakémkoli věku a nemoc ho může trýznit nejen na jaře. Alergikům pomůže průběžné sledovatání pylového zpravodajství, v němž se dozví, jaké pylové alergeny jsou aktuálně dominantní.

Jaké jsou přírodní rady?

Důležitou roli v posílení imunity a snížení alergenních symptomů hrají probiotika. „Není třeba kupovat pouze ty z lékáren, mnoho zdravých bakterií najdete i v přírodních zdrojích. Vyskytují se například v kysaném zelí, jogurtech, kefíru, fermentovaných sýrech a kombuče,” doporučil propagarátor zdravého životního stylu David Buchta. Za dobré považuje i esenciální oleje, například mátový, eukalyptový nebo levandulový, které lze použít při koupeli či nastříkat do vzduchu. Pomohou usnout, mohou snížit stres a zlepšit náladu. Alergické reakce podle Buchty snižují antihistaminika obsažená ve vitamínu C. Alergici by také měli hodně pít vodu.

První pomoc u alergické reakce:

Jak na problémy s očima?

Pokud má někdo při alergii podrážděné oči, prospějí mu například obklady ze světlíku lékařského či oční kapky z lékárny. Je dobré vyhýbat se cigaretovému kouři, po příchodu domů se co nejdřív osprchovat, případně si umýt vlasy a převléknout se. Je třeba nemnout si oči a vyhnout se nošení kontaktních čoček. „V momentě, kdy se alergeny dostanou do očí, způsobí podráždění oční spojivky, která se následně zanítí. Oči začnou svědit, pálit nebo opuchat,“ vysvětlila primářka Oční kliniky NeoVize Praha Lucie Valešová. Pokud se potíže do tří dnů nezlepší, je namístě vyhledat lékaře, který zvolí vhodnou léčbu.

Jak se zbavit plísní?

Doma rizika alergických reakcí eliminuje pravidelný úklid a dodržování hygienických pravidel. Důležité je rozumné větrání (ideálně brzy ráno či hned po dešti), dále čisté koberce, ubrusy, přehozy či závěsy. A také likvidace plísní či předcházení jejich výskytu. Omšelou místnost je dobré nově vymalovat a používat k tomu řádně otestované prostředky (kupříkladu zkoušené ve spolupráci s Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha). „Reflexně izolační nátěry jsou paropropustné, ale tepelně izolující. To způsobuje, že se vlhkost vzduchu na ošetřené teplé ploše nesráží, čímž se zabrání vlhnutí zdiva a následnému vzniku plísní,“ nastínil výkonný ředitel Alpha Czech Peter Varda.

Pomůže čistička vzduchu?

Kdo se chce doma chránit před roztoči či jinými alergeny, může si pořídit čističku vzduchu. Podle ředitele Institutu alergologie na berlínské univerzitě Charité a předsedy nadace Evropské centrum pro výzkum alergií Torstena Zuberbiera je důležité, aby byla vybavena účinným HEPA filtrem. „Roztoče může zahubit snížení úrovně vlhkosti po dobu jedné a půl hodiny denně,“ dodala vedoucí vědecká pracovnice v mikrobiologii společnosti Dyson Gem McLuckie.