Jak chodí peníze?

Přeplatky pojišťovny vrací do dvou měsíců od uplynutí čtvrtletí, kdy byl limit překročen (viz box Roční limit na započitatelné doplatky). Peníze lidem chodí automaticky, nemusí o ně žádat. Buď přijdou na účet nebo složenkou. Dobré je ale dávat pozor na to, zda má pojišťovna k dispozici platný účet či správnou adresu, kde se člověk vyskytuje. To se může týkat třeba lidí žijících v domovech pro seniory.

Za jaké léky se vrací přeplatky?

Do skupin léků, za jejichž nákup pojišťovny lidem přeplatky vrací, patří třeba preparáty na ředění krve, záněty žil, kloubní výživu či některé léky na rakovinu. To neplatí v případě, že existuje levnější varianta, kterou člověk nevyužil. Pojišťovny vrací peníze také za výživu, kterou lékaři navrhnou lidem, kteří kvůli své chorobě nemohou jíst běžné potraviny.

Co do limitu nespadá?

Peníze zpět lidé naopak nedostanou za nákup zdravotnických prostředků, třeba injekcí do kloubů či pomůcek při úniku moči. Pojišťovny peníze nevrací ani za volně prodejné léky, kupříkladu aspirin nebo paralen.

Kolik vrací jednotlivé pojišťovny?

Všeobecná zdravotní pojišťovna - Vrací lidem rekordní sumu převyšující 600 milionů korun. „Vrácena bude více než 582 tisícům klientů, což je oproti předešlému roku o osmačtyřicet tisíc víc,“ uvedla mluvčí Viktorie Plívová. Průměrná výše přeplatku je 1169 korun, přičemž mezi příjemci nejvíc narostl počet mladých do osmnácti let.

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR - Také trhla rekord. Svým klientům vrací 138 milionů korun. Doplatek získává zpět téměř 190 tisíc pojištěnců. „To je oproti roku 2021 více než dvojnásobný nárůst počtu klientů,“ uvedla mluvčí Jana Schillerová. Průměrná výše přeplatku je téměř 730 korun.

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna - Zhruba 92 tisícům klientů vrací téměř 108 milionů korun. „Vrácená částka se meziročně zvýšila o patnáct milionů korun,“ uvedla pro Deník mluvčí Elenka Mazurová.

Vojenská zdravotní pojišťovna ČR - Bezmála 47 tisícům klientů vrací téměř 69 milionů korun. „Z většiny šlo o klienty ve věkové skupině nad sedmdesát let,“ uvedl pro Deník mluvčí Jan Mates. Ve srovnání s rokem 2021 stoupla celková částka o více než patnáct procent. Počet klientů, kteří vratku obdrželi, oproti tomu klesl o více než osm procent.

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda - Vrací téměř 13 milionů, které náleží více než devíti tisícům pojištěnců. V porovnání s rokem 2021 částka vzrostla téměř o půl druhého milionu korun. „Stejně jako v předchozích letech převažovali senioři nad sedmdesát let. Jejich podíl na výše zmíněném počtu pojištěnců činil 84 procent,“ uvedl pro Deník mluvčí Petr Kvapil.

RBP zdravotní pojišťovna a Oborová zdravotní pojišťovna - RBP zdravotní pojišťovna vyúčtování přeplatků za loňský rok zpracovává. Stejně jako Oborová zdravotní pojišťovna. „Individuálně si může stav svého „účtu“ ověřit každý z pojištěnců online přes naše internetové stránky,“ uvedl pro Deník mluvčí OZP František Tlapák.

Roční limit na započitatelné doplatky



• děti do 18 let a lidé nad 65 let: 1000 korun



• senioři nad 70 let a invalidní pojištěnci, kteří invaliditu doložili zdravotní pojišťovně: 500 korun



• ostatní dospělí pojištěnci: 5000 korun



Pojišťovna vrací pouze přeplatek, jehož úhrnná výše činí nejméně 200 korun. Pokud je nižší, převede jej do následujícího čtvrtletí (i meziročně).