Jste překyselení, a to je prý důvod vašich zdravotních potíží. Toto tvrzení na nás vyskakuje ze všech stran. Leckdy ho doprovází nabídka dobrých rad na odkyselovací diety, v horším případě i na koupi nejrůznějších doplňků stravy. Kdy je organismus opravdu překyselený, a jak zjistit překyselení organismu? A co je nejlepší na odkyselení organismu? Zeptali jsme se profesora biochemie Jaroslava Racka, praktického lékaře Dušana Zhoře a nutriční poradkyně Moniky Bartolomějové.

Překyselení organismu - pravda nebo mýtus? | Video: Deník/Jiří Štraub

„Vnitřní prostředí organismu by mělo mít mírně zásaditý charakter. Chybné návyky ve stravování však vedou k tomu, že se podíl zásaditosti v těle neustále snižuje. Překyselení organismu je potom důvodem většiny nemocí,“ tvrdí například německý léčitel Kurt Tepperwein ve své knize Pryč s kyselostí.

Stejně jako mnoho jiných zastánců teorie o překyseleném organismu, pak nabízí rady, co udělat, abychom si každý sám znovu obnovili rovnováhu mezi kyselými a zásaditými látkami v těle.

Překyselený člověk končí na JIP či na ARO

Podle praktického lékaře z Kyjova Dušana Zhoře se lidé na možnost překyselení svého organismu stále ptají. A to i přesto, že hlavní boom byl tak před dvěma, třemi lety a teď už to opadlo.

„Proč si to myslí? Většinou jim to někdo poradí. Reálně překyselený organismus, pokud bychom to brali chemicky, se opravdu může stát. Ale v tom případě je daný člověk okamžitě hospitalizovaný na JIP nebo ARO. Lidé si často myslí, že když jedí hodně cukru či masa a málo zeleniny, tak mají překyselený organismus. To je samozřejmě nesmysl,“ říká Dušan Zhoř.

„Když ke mně přicházejí klienti se stížností, že jsou asi překyselení, bývají velmi často ovlivněni reklamou. Někteří navíc chtějí rychle zhubnout a reklama slibuje, že díky odkyselení to jde lépe. Nebo mají pocit, že potřebují nějakou speciální tělesnou očistu,“ říká Monika Bartolomějová, zakladatelka Nutričního institutu.

Jeden z lidových receptů na překyselení doporučuje limetku a sodu:

Jak nutriční poradkyně dodává, lidé obvykle nejedí zcela správně podle ukázkových jídelníčků, které vidí například na internetu. K tomu si občas dají alkohol či navštěvují fast foody, a pak to chtějí změnit. Řeknou si, že všechen ten „hnus“, co do sebe dostali, musejí rychle dát pryč.

Seznamy potravin si odporují

Také ohledně seznamů potravin, rozdělených podle zastánců překyselení na kyselinotvorné a zásadotvorné, vyjadřuje Monika Bartolomějová velké pochybnosti.

„Osobně nejsem této teorie zastánkyní. Už samotné zjišťování, zda je potravina kyselinotvorná, nebo zásadotvorná, je poněkud diskutabilní. A pokud začnete hledat tabulky, ve kterých jsou potraviny roztříděné, najdete i naprosto odlišné zařazení do dané kategorie pro některé potraviny. Takže co je pravda?“ upozorňuje odbornice.

Kde se vzala teorie o překyselení?

„Většina látek v těle, vznikajících při metabolismu, má kyselý charakter. Je to například kyselina mléčná, vznikající při nedostatku kyslíku ve tkáních. Kyselé jsou i ketolátky, vznikající při hladovění či u špatně léčeného diabetika. Kyselý charakter má i oxid uhličitý, konečný produkt oxidace všech uhlíkatých látek,“ vysvětluje profesor Jaroslav Racek, odborný garant Lab Tests Online (nekomerční projekt, který laikům vysvětluje, co znamenají výsledky laboratorních testů; pozn. red.).

Profesor Jaroslav Racek, odborný garant webu Lab Tests Online.Zdroj: Se svolením prof. Racka

Zdravý organismus se s těmito kyselými metabolity bez problémů vypořádá: kyselinu mléčnou a ketolátky odbourá v játrech, oxid uhličitý vydýchá. Další kyselé látky, vzniklé při metabolismu látek obsahujících síru a kyselinu fosforečnou, vyloučí ledvinami. Čili, když jste zdraví, váš organismus opravdu nemůže být překyselený.

Acidóza je stav, kdy je nemocný nějaký orgán

Problém samozřejmě nastává při onemocnění některého z výše uvedených orgánů – jater, ledvin či plic. Pak se kyselé metabolity v organismu hromadí a jejich převaha se nazývá acidóza. Podrobné vysvětlení, o jaký stav se jedná, najdete na webu Lab Tests Online.

„V případě acidózy však určitě nepomůže alkalizace vnitřního prostředí. Příjem alkalicky reagujících solí, jako jsou fosfáty, hydrogenuhličitan a jiné, někdy může stav dokonce zhoršit. Je třeba, aby takový člověk navštívil lékaře a léčil se ten orgán, který není v pořádku,“ upozorňuje Jaroslav Racek.

Potraviny pH organismu neovlivní

Co se týká příjmu potravin, je podle profesora Racka pravda, že potraviny živočišného původu spíše organismus okyselují, rostlinná strava naopak alkalizuje. V každém případě však nevyvolávají poruchy ve smyslu acidózy (převahy kyselých látek), či alkalózy (převahy alkalických látek). „Zdravé orgány si s tím poradí a zajistí stálé složení vnitřního prostředí, tedy tekutiny, která obklopuje naše buňky,“ vysvětluje odborník.



Poruchu ve smyslu převahy kyselin či zásad může způsobit onemocnění. Mezi takové poruchy patří špatně léčený diabetes, selhání ledvin, těžké onemocnění plic či jater, nebo třeba zvracení. Dále může pH organismu změnit například i předávkování některými léky, především diuretiky.

Na měření pH moči klidně zapomeňte

Zastánci teorie překyselení tvrdí, se o něm nejlépe přesvědčíte, když si otestujete pH moči pomocí lakmusových proužků zakoupených v lékárně.

„Měřit pH lze na spoustě míst; jak v tom, co je vevnitř, tak v tom, co jde ven. Měřit jde pH slz, slin, moči… Nás lékaře ale zajímá pouze pH, které je vevnitř, tedy v krvi. Na základě toho pak potenciálně můžeme zahajovat nějakou terapii. Pokud jde o pH moči, ta o celkovém pH organismu neříká vůbec nic,“ upozorňuje doktor Dušan Zhoř.

Jednorázové snahy o odkyselení nedávají smysl

A co by praktický lékař poradil svým pacientům, kteří za ním přijdou s tím, že asi mají překyselený organismus? „Pokud by je toto přesvědčení vedlo k tomu, že budou jíst více zeleniny a celkově se stravovat zdravěji, tak ať si klidně myslí, že si odkyselují organismus,“ krčí rameny doktor Zhoř.

Důležitější než diskuse o pojmech, je pro něj fakt, že zdravá strava snižuje riziko vysokého krevního tlaku, snižuje cholesterol a pomáhá k nápravě spousty dalších zdravotních parametrů.

„Ale dokud do sebe lidé lidé cpou junk food, tedy vysoce kalorické a výživově chudé potravinami, dokud pijí energeťáky, a pak svoje zdravotní potíže přičítají překyselení organismu, tak snaha o nárazové odkyselení organismu vůbec nedává smysl,“ dodává praktický lékař.

Doplňky stravy na překyselení nic nevyřeší

S tím souhlasí také Monika Bartolomějová: „Má rada pro každého, kdo se chce odkyselovat, je zcela jednoduchá. Zlepšete svůj životní styl, zlepšete své stravování, zlepšete své návyky ohledně spánku, choďte ven, obecně choďte, co nejvíce můžete, smějte se a udržujte si své vztahy v harmonii.

Profesor Racek nakonec vše shrnuje: „Zdravý organismus nemůže být překyselen. Převažují-li kyseliny jako výraz onemocnění, kvůli kterému je organismus nemůže odbourat, musí se stav léčit. Tedy musí to řešit lékař, a ne laik nějakými potravními doplňky.“