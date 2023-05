Nedostatek zubních a praktických lékařů, kteří mohou přijímat nové pacienty, hodlá řešit i letos přerovská radnice finanční podporou. Stávající lékaři totiž stárnou a mladí absolventi vysokých škol odcházejí za výdělkem spíše do větších měst. Nový dotační program má lékaře finančně podpořit a motivovat k tomu, aby se usadili právě v Přerově.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Radnice chce navrhnout také stipendijní program budoucím stomatologům. Záměr ještě musí posvětit na svém zasedání 5. června zastupitelé. Žádat o dotaci ve výši 200 tisíc korun mohli lékaři poprvé už loni. Protože dva praktici získali v konečném hodnocení stejný počet bodů, rozhodli se zastupitelé podpořit dotací lékaře, který si zřídil ordinaci v ulici Na Odpoledni - i lékařku s praxí na adrese U Výstaviště.

„Letos navrhujeme dotaci ještě vyšší, a to 300 tisíc korun. Mohou se o ni ucházet ti, kteří si zřídí novou ordinaci, nebo převezmou některou ze stávajících,“ shrnul náměstek přerovského primátora Vladimír Lichnovský (ANO).

Zubařů je nedostatek

Stejně jako všeobecné lékaře lákalo loni město na finanční příspěvek i stomatology. Najít zubaře se ale nepodařilo - žádný se na výzvu dotace ve výši 200 tisíc korun nepřihlásil. Radní se proto rozhodli tuto sumu navýšit na 300 tisíc. Dotací chtějí podpořit stomatologa, který zřídí novou nebo převezme stávající zubní praxi.

Zubařům se do menších obcí nechce. Neláká je ani ordinace či městský byt

Podle přerovských stomatologů jsou ale náklady na zřízení zubní ordinace mnohem vyšší. Často se stává i to, že zubař odejde do důchodu a nikdo po něm praxi nepřevezme, což je systémová chyba.

„Základní vybavení zubaře včetně křesla přijde zhruba na 1,5 milionu korun. K tomu je zapotřebí přičíst finance na pronájem prostor, energie či plat zaměstnance. Obsazenost regionů a počet jednotlivých úvazků na okres by měl řešit stát a kraj, aby k podobným problémům nedocházelo,“ soudí jeden z přerovských zubařů.

Dotaci dostane jeden žadatel

Dotace, již nabízí přerovská radnice na zajištění péče zubního lékaře, bude poskytnuta výlučně jednomu ze žadatelů. „Příjemce dotace bude vybrán podle bodových kritérií,“ nastínila vedoucí odboru sociálních věcí a školství přerovského magistrátu Romana Pospíšilová.

Úplnou novinkou je tentokrát stipendijní program, který je určen budoucím zubařům v posledních dvou letech studia. Ti mohou získat až 300 tisíc za dva akademické roky, pokud se „upíšou“ k tomu, že po ukončení studia budou působit v Přerově - a to opět buď v nové ordinaci, nebo převzaté.

Praxi musí vykonávat čtyři roky

„Absolvent se ve smlouvě zaváže k tomu, že bude vykonávat povolání zubního lékaře na území města Přerova v rozsahu dvojnásobku akademických let, po které mu bylo poskytnuto stipendium. Když tedy dostane stipendium na dobu dvou akademických let, bude muset vykonávat v Přerově zubní ordinaci čtyři roky,“ upřesnil Vladimír Lichnovský.

Pokud pro dotační a stipendijní program zvednou ruku i zastupitelé, mohou se žadatelé hlásit. Formuláře budou k dispozici od 6. června na webových stránkách magistrátu, odboru sociálních věcí a školství a v Městském informačním centru. Žádosti do všech tří programů by se měly přijímat od 7. července do 13. října.

Radní schválili také podání návrhu na konání výběrového řízení na uzavření smluv se zdravotními pojišťovnami. To je totiž nezbytným krokem ke vzniku nové ambulance praktického lékaře pro dospělé a stomatologa.