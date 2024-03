Jen těžko si jde představit, jak náročné chvíle prožívá dospívající dívka, když její maminka dostane rakovinu. Paní Klára, matka patnáctileté Daniely, tuto zákeřnou nemoc před deseti lety porazila. Bohužel jen dočasně. Rakovina se jí vrátila a nyní jsou s dcerou postaveny před skutečnost, že jim zbývají poslední dny společného života. Dívka by navíc zůstala sama na splácení vysoké hypotéky. Lidé z celé republiky proto Daniele přispěli, aby téměř milion korun mohla zaplatit. Sbírka je i nadále aktivní, peníze nezletilé Daniele pomohou s dalšími životními náklady.

Maminka Klára a její dcera Daniela - dříve a nyní | Foto: se svolením Zuzany Bouškové

Cílem sbírky, která běží až do poloviny dubna, je vybrat peníze pro patnáctiletou Danielu, jejíž maminka Klára umírá na rakovinu. Prvotní výzva vznikla kvůli tomu, aby dívenka mohla splatit vysokou hypotéku a nepřišla tak o domov.

Lidé z celé republiky se do sbírky ochotně zapojili a poslali už téměř milion. Daniela díky tomu nejenže nepřijde o domov, ale bude se moci dále věnovat studiu, osobnímu růstu a svému životu tak, aby na ni byla maminka pyšná.

Tragická zpráva pro Kláru a její dceru Danielu

Karcinom prsu je nejčastěji diagnostikovaným nádorovým onemocněním u žen v České republice. Podle Národního zdravotního informačního portálu je 75 proncent z objevených nádorů nezhoubných. Každý rok je diagnostikováno zhruba sedm tisíc nových případů rakoviny prsu, typicky u žen ve věku 60 až 74 let. Až třetina případů jsou však i daleko mladší ženy.

S rakovinou se v životě setká každý 3. člověk, upozorňuje Bára s dírou v hlavě

Jednou z nich je i paní Klára. Rakovinu prsu prodělala už před deseti lety. Následně jí byla obě ňadra odebrána (zákrok se nazývá oboustranná mastektomie, pozn. red.). Zákeřné onemocnění si však bohužel našlo cestu, jak udeřit znovu. Tentokrát žena ví, že nemoc neporazí a zanechá po sobě nezletilou dceru.

Jak vyplývá z výzkumu vedeného Zuzanou Spurnou z Oddělení klinické psychologie: „Předpokládá se, že zatím jediným účinným způsobem, jak zabránit rozvoji karcinomu prsu u BRCA pozitivních pacientek (z angl. breast cancer genes, česky geny rakoviny prsu; jde o dědičnou genetickou mutaci vyskytující se v DNA - pozn. red.), je právě oboustranná mastektomie. Může však být i cestou prevence karcinomu prsu.“

Mastektomie Mastektomie je operace rakoviny prsu, při které se odstraní jeden nebo oba prsy. „Při radikální mastektomii odstraní chirurg celý prs, podpažní lymfatické uzliny i prsní svaly. Bývá prováděna jako součást plánu léčby rakoviny prsu u žen,“ tvrdí American Cancer Society.

Operace bývá většího rozsahu a trvá obvykle několik hodin. „Preventivní operace může riziko nádoru prsu i podstatně snížit. Například u dědičné dispozice z 85 procent na 1 až 5 procent,“ tvrdí i nezisková organizace Mamma HELP.

Na zhoubný nádor prsu v roce 2022 podle Českého statistického úřadu zemřelo 1720 žen.

Ani podstoupení nepříjemné operace však paní Kláře bohužel na dlouho nepomohlo. Maminka patnáctileté Daniely se se zhoubným onemocněním potýká znovu. A prognózy nejsou nikterak příznivé, podle lékařů jí už není pomoci.

„Nyní se zhoubné onemocnění objevilo Kláře v jiné části těla. Ani po intenzivní léčbě a skvělé péči lékařů se bohužel dozvěděla krutou zprávu. Tentokrát se již neuzdraví,“ říká Zuzana Boušková, která založila sbírku na platformě Donio.

Sbírka je určená pro Danielu, která po odchodu milované maminky zůstane na všechno sama.

Poslední dny s maminkou

I přes nevyléčitelnou nemoc je paní Klára své dceři oporou, životním průvodcem a největším vzorem. Přestože v tuto chvíli ví, že rakovinu pravděpodobně nepřemůže, bojuje se svou nemocí s neuvěřitelnou odvahou a statečností.

„V nejtěžších chvílích našich životů se ukáže, jak moc můžeme společně změnit. Patnáctiletá Daniela v nejbližší době přijde o svou maminku Kláru. Tato ztráta pro ni bude obrovským životním zlomem. Odchod maminky ji nejenže zasáhne u srdce, ale také postaví před obrovskou finanční výzvu,“ uvedla zakladatelka sbírky Zuzana Boušková při první prosbě o pomoc na platformě Donio.

Jako potřebná částka bylo uvedeno přesně 837 166 korun. „Cílem této sbírky je shromáždit dostatečné prostředky k úplnému splacení hypotéky,“ vysvětlila Zuzana Boušková.

V patnácti letech dospělou

Dospívající Daniela se totiž zřejmě brzy ocitne v situaci, kdy bude muset čelit nejen životu bez maminky, ale i skutečnosti, že po ní zůstane vysoká hypotéka. Aby dívka nepřišla o domov, musela by splácet hypotéku sama.

„Bez pomoci bude pro Danielu téměř nemožné udržet domov, ve kterém vyrostla a který jí zůstane jako jedna z posledních vzpomínek na život s maminkou,“ prosila Zuzana Boušková o pomoc pro paní Kláru a její dceru.

Tato zákeřná forma rakoviny se stěží pozná. Táta od dětí na ni zemřel za pár dní

Situaci ztěžovala i okolnost, že se paní Klára nemohla nechat proti nemožnosti splácení hypotéky pojistit. Zjištění rizikového onkologického genu uzavření takovéto smlouvy odporovalo.

Daniele můžete přispět ZDE.

Cílem sbírky, která běží až do poloviny dubna, bylo vybrat pro Danielu dostatečné množství peněz, které by jí splacení hypotéky usnadnilo. To se díky mnoha štědrým dárcům povedlo. Sbírka nadále běží, peníze, které budou vybrány navíc, mohou dívence pomoci s dalšími životními náklady při studiu.

Podpora ze všech koutů republiky

„Každý dar je krokem k tomu, aby Daniela pocítila, že ve světě existuje nespočet lidí, kteří jsou připraveni ji podpořit na cestě k novému začátku,“ uvedla Zuzana Boušková.

K pomoci se následně veřejně přihlásily desítky lidí.

@Dasyky Jiráčková Zázvorková poslala osobní vzkaz: „Klárko, myslím na tebe a vzpomínám, co jsme společně zažily. Hodně mě ta zpráva zasáhla a nedokážu se s tím poprat. Kéž by se stal zázrak. Život je nespravedlivý. Myslím na tebe a tvoji rodinu.“

Vzkaz poslala i @Lucie Podlahová: „Klárko, nemám slov. Je mi to tak strašně líto. Život je opravdu nespravedlivý. Přeji ti co nejvíce sil a bojuj, bojuj, prosím, co to půjde. Danielce přeji odvahu a samozřejmě se do sbírky připojuji.“

Rakovinu mají čím dál mladší lidé, statistiky děsí. Experti zkoumali příčiny

Osobní vzkaz připsala i @Gabča Štěpánová Süčová: „Klárinko, jsi úžasný človíček se srdcem na pravém místě. Bojuješ statečně. Přeji si, ať se stane zázrak. Prosím, Bože, neber si Klárku. Danielka ji potřebuje víc než kdy jindy.“

Trochu jiný vzkaz sdílela @Helena Hirschova: „Drahá Klárko a maminko. Já vám naopak přeji, abyste nebojovaly, ale přijaly, přeměnily a odpustily. A aby Klárka našla pokoj a štěstí.“

Vděčnost a slova díku

Do sbírky aktuálně přispělo více než 1800 dárců. Společně pro Danielu vybrali lidé už téměř milion korun. „Chceme vám z celého srdce poděkovat! Díky vaší štědrosti a podpoře jsme nejen dosáhli našeho cíle pro Danielu s Klárou, ale dokonce jsme ho výrazně překročili. Je to úžasný důkaz toho, co dokážeme, když spojíme síly,“ poděkovala Zuzana Boušková, když se dozvěděla, že sbírka dosáhla stanoveného cíle.

Vděčnost vyjádřila i maminka Daniely. „Ještě jednou vám chceme poděkovat za vaši podporu a důvěru. Jste neuvěřitelní a díky vám má Daniela šanci na lepší budoucnost,“ děkuje Klára každému, kdo do sbírky přispěl.