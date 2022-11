Skutečnost, že jsou nestřežené bazény na zahradách a v domech obrovským nebezpečím, se opakuje neustále dokola. Stále se však najdou tací, kteří si myslí, že jejich dítě by do bazénu bez dovolení samo nevstoupilo. Můžete mít také pocit, že máte dítě neustále pod dohledem, ale kdo má děti, nebo někdy nějaké hlídal, nám musí dát za pravdu, že se občas stačí otočit na pár vteřin a dítě jako kdyby zmizelo ze zemského povrchu.

Bazén navíc není hrozbou jen v letních dnech. Pokud máte doma bazén, který je v provozu i v zimních měsících, představuje pro vaše děti úplně stejné nebezpečí. A pokud si stále říkáte, že vaše dítě do vody nepůjde, protože to má přece zakázané, přečtěte si příběh dnes tříletého Lukáška, po kterém, doufáme, změníte názor.

Osudný pád do bazénu

Když v osudný den Lukáškovi rodiče natírali plot, měli se na zahradě o chlapce starat jeho prarodiče, kteří se však bohužel špatně dohodli a následkem toho si neuvědomili, že se jim malý chlapec ztratil z dohledu.

„Babička Lukáška šla do domu a myslela si, že vnoučka hlídá nevlastní dědeček. Ten si však myslel, že Lukáška vzala babička dovnitř, aby si umyl ručičky. Proto se zjistilo až tak pozdě, že je Lukášek za domem v bazénu,“ vysvětluje, jak se to celé seběhlo, Anna Strnadová, předsedkyně správní rady Život dětem.

Až po deseti či patnácti minutách všichni zjistili, že Lukáška nikdo nehlídá a po chvíli ho našli pod hladinou. Jak se dostal do bazénu a jak dlouho byl pod vodou, lze jen odhadovat.

Začal boj o přežití

Ve chvíli, kdy rodiče viděli ležet Lukáška bezvládně na hladině, pro něj otec okamžitě skočil a matka začala s resuscitací. Před mateřskou dovolenou pracovala jako zdravotní sestra v nemocnici, postupy tudíž dobře znala. Nikdy si však nemyslela, že bude resuscitovat dítě, a už vůbec ne vlastní.

„Myšlenek se mi v hlavě honilo hodně. Jedna však převažovala, a to ta, jestli vše dělám správně,“ popisuje otřesnou zkušenost maminka Lukáška, která byla v takovém šoku, že si vůbec neuvědomovala, co se vlastně stalo.

Po příjezdu RZP si Lukáška převzali záchranáři, kteří o jeho život bojovali dalších několik minut a následoval rychlý převoz do Fakultní nemocnice v Ostravě.

Stav Lukáška byl přesto nadále kritický a lékaři připravovali rodiče na to, že „takové“ děti zůstávají ležící do konce života.

„Poškození mozku vlivem tonutí se zdálo být fatální a Lukáškův stav kritický. V kómatu strávil deset dní, ale ani po probuzení nefixoval očima a pouze nehybně ležel nebo se zmítal v různě zkroucených polohách a záškubech. Navíc si vypěstoval silnou závislost na opiátech a dalších lécích, které mu byly podávány. Při jejich vysazování trpěl silnými abstinenčními příznaky, kdy skřípal zoubky a propínal se v křečích,“ popisuje následný stav chlapce maminka, které lékaři tehdy nebyli schopni sdělit jakoukoliv prognózu.

Bojují každý den

Rodiče se však odmítli smířit s tím, že jejich syn zůstane na lůžku do konce svého života, a rozhodli se do uzdravení chlapce vložit veškerou sílu a energii, která jim ještě zbyla. Nejdůležitější je pro Lukáška intenzivní cvičení a rehabilitace, které nejsou hrazené zdravotní pojišťovnou.

„Důležité je cvičit každý den. Lukášek podstupuje fyzioterapie, ergoterapie, hipoterapie a aplikace kmenovými buňkami. Máme za sebou také dvanáct hyperbarických komor. Tato kombinace léčby společně s potravinovými doplňky podporující mozkovou činnost a zdravotními pomůckami se nám velmi osvědčila. Proto nemůžeme polevit, aby Lukášek postupně dělal další pokroky, začal sám chodit a mluvit,“ vysvětluje maminka chlapce. Dle lékařů se totiž Lukášek nejvíce naučí do pěti let.

Hyperbarické komory podstupuje s tatínkem.Zdroj: Se souhlasem Zuzany Hubové

Co jsou to hyperbarické komory?

Hyperbarické komora je jako „ponorka“, ve které se za působení zvýšeného atmosférického tlaku dýchá přes masku 100% kyslík. Po zavření komory se zahájí tzv. „ponor“ a zvyšuje se postupně tlak, který odpovídá úrovni tlaku 10 metrů pod hladinou. Během tohoto procesu je potřeba vyrovnávat tlak v uších například polykáním či popíjením vody. Jakmile se dostane pacient na požadovanou hloubku, dostane na obličej masku, přes kterou dýchá 100% kyslík. Kombinace vysokého tlaku a dýchání 100% kyslíku umožňuje lepší prostupnost kyslíku do všech tkání, tedy i do nervové. Terapie, která trvá 1,5 až 2 hodiny, probíhá za specifických a přísně daných podmínek.

Dělá pokroky, ale vyhráno nemá

Po více než dvou letech je Lukášek ve stavu, který by málo kdo čekal. Začíná se učit chodit pomocí chodítka, dokáže se postavit u nábytku, je schopen přecházet do strany, hraje si s hračkami, směje se a dělá různé lumpárny, jako každé jiné dítě.

„Lékaři nám vždy říkali, že dětský mozek je nevyzpytatelný a plastický a měli pravdu. Jistě, Lukáškův vývoj je současně velmi opožděný oproti dětem jeho věku, ale vzhledem k předešlým okolnostem je posun jak po motorické, tak mentální stránce obrovský. Když přijdeme na rehabilitace či k lékaři, všichni jsou velice překvapení, jak Lukášek vypadá a co vše už umí. Dokonce nám bylo i řečeno, že takové pokroky u tonutých dětí nikdy neviděli,“ raduje se Lukáškova maminka, i když ví, že stále nemají vyhráno.

„Uděláme maximum proto to, aby se náš Lukášek uzdravil, protože věříme, že to dokáže,“ dodává, ale současně přiznává, že bez pomoci dobrých lidí by Lukášek nikdy nebyl tam, kde je dnes: „s velkou pokorou si toho vážíme a srdečně děkujeme všem hodným lidem, kteří Lukáškovi pomohli, pomáhají nebo se pomoci chystají.“

Léčba něco stojí

Ze soukromých prostředků už rodina za terapie a další léčbu utratila 420 000 korun. Další léčba ve výši 400 000 korun byla hrazena ze sbírky od laskavých lidí. Léčba hrazená pojišťovnou byla, dle slov maminky, vyčerpána prakticky okamžitě.

„Měsíční péče vychází v průměru na 76 000 korun. Zahrnuje fyzioterapii, ergoterapii, hipoterapii, aplikaci kmenových buněk, ubytování v Kladně, kde probíhají hyperbarické komory a doplňky stravy na podporu mozkové činnosti. Samozřejmě však nepočítáme jednorázové položky za pomůcky, které s postupem času u Lukáška budou přibývat nebo se měnit za vhodnější,“ popisuje měsíční náklady maminka chlapce.

Předsedkyně správní rady Život dětem Anna Strnadová, která se sbírkou pro Lukáška rodičům pomáhá, na závěr podotýká: „Takové životní situace se bohužel dějí, někdy stačí pár minut a změní se vám celý život. Je to smutný příběh, pro celou rodinu a také velká tragédie, ke které došlo shodou domněnek a nerozumění. V současné době je však nejdůležitější, aby se Lukášek uzdravil a zajistili jsme pro něj finanční prostředky na potřebnou léčbu.“

Více se o příběhu chlapce můžete dozvědět na uzdraveniprolukaska.cz.

Závěrečné varování

Co říci závěrem? I když si myslíte, že vám se to stát nemůže, může. Bazény by vždy měly být dostatečně zabezpečené a pro děti nedostupné. Překrytí bazénu pouhou plachtou není dostačující. Vhodnější je bezpečnostní bazénové oplocení a použití bazénového alarmu. A hlavně přijmout za pravdu, že čím více lidí hlídá, tím méně je dítě hlídáno. Dítě v bazénu by měl vždy hlídat pouze jeden konkrétní člověk.

Chcete-li na Lukáškovu léčbu přispět i vy, můžete tak učinit přes transparentní účet, na který se můžete podívat ZDE. U platby nezapomeňte uvést variabilní symbol 6262 a do zprávy pro příjemce napište LUKÁŠEK.

Majitel účtu: Život dětem, o.p.s.

Číslo účtu: 1117771700/5500

IBAN: CZ41550000000001117771700

BIC/SWIFT: RZBCCZPP

VS: 6262

Do zprávy pro příjemce napište: Lukášek