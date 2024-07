Miroslav Lavička se ještě nedávno radoval ze života. Těšil se, až jednou své děti naučí řídit nebo jak povede dceru k oltáři. Dnes se však potýká s nejagresivnější formou rakoviny mozku – glioblastomem IV. stupně. Pokud nepodstoupí nákladnou léčbu, svých snů se nedožije. Bez ní mu totiž zbývá maximálně rok a půl. Společně s rodinou bojuje bývalý policista a motorkář Míra prostřednictvím sbírky o každý další den života. Zatím se mu to však příliš nedaří. Částka je příliš vysoká.

Miroslav Lavička je bývalý policista, instruktor v autoškole, motorkář srdcem i duší, výpravčí na dráze a především táta dvou dětí. Jeho žena i přátelé ho popisují jako skvělého chlapa, kterému životní plány zkřížila nejagresivnější forma rakoviny mozku – glioblastom IV. stupně (viz níže).

Míra má to štěstí, že má rodinu, přátele, plány a sny. Co ale nemá, je čas. Pokud v dohledné době nesežene 9 milionů korun na léčbu, neuvidí své děti růst, nebude moci zajistit jejich budoucnost, ani jim nepředá nic z toho, co sám umít.

Úplné zdraví už Míra asi nikdy zpátky nezíská, ale každá další koruna pro něj znamená pár minut života navíc. Proto pro něj jeho kamarádi policisté a motorkáři založili sbírku na Donio.

„Bylo to jako kocovina“

Vše začalo v září roku 2023, kdy se stav Mirka začal prudce zhoršovat. Za necelý rok se z muže v plné síle stal člověk, který bojuje za každý další den svého života.

„Bylo to nenápadné. Takový nával horkosti. Skoro bych to až přirovnal ke kocovině. Byli jsme v tu dobu na motorkářském srazu v Polsku. Při vyjížďce se mi udělalo divně. Cítil jsem aceton a začal mít vidiny. Jak to ale přišlo, tak to odešlo. V prosinci jsem už měl podobné stavy i pětkrát denně,“ popisuje nástup onemocnění Mirek.

Následovalo několik vyšetření. Ta ovšem diagnózu určit nepomohla. Až jednoho dne přestal Míra chodit. Musel být sanitkou převezen do nemocnice, kde bylo po provedení CT hlavy v mžiku vše jasné.

Nález zhoubného nádoru

„Po CT za mnou přišla doktorka z neurologie. Vzala mě za ruku a řekla: ‚Víte, pane Lavičko, my už si vás tu necháme. Máte nádor v hlavě.‘ Musím říct, že mi to vůbec nedošlo. Jen jsem se zeptal, jak velký. Prý pět centimetrů,“ hovoří Mirek o momentu, kdy mu byla stanovena fatální diagnóza.

Operace nádoru proběhla dobře, Míra se po ní cítil mnohem lépe. Nádor však nešlo vyoperovat celý, jelikož hrozilo při větším zásahu ochrnutí. Za dva týdny přišla špatná zpráva. Nádor je zhoubný, a navíc jeden z nejagresivnějších.

Glioblastom IV. stupně Vysoce maligní nádor mozku, který je v současné době nevyléčitelný, a to i po chirurgickém odstranění. Po čase se nádor v mozku opět objeví.

„Pooperační radioterapie a chemoterapie může postup nemoci a růst nádoru zpomalit a prodloužit dobu kvalitního života nemocných. Průměrná doba přežití je však i při adekvátně zvolené léčbě pouze 1 rok,“ popisuje onemocnění edukativní web Umírání.

Mezi časté příznaky glioblastomu patří bolesti hlavy, nevolnost, zvracení, dvojité vidění či změna duševního stavu.

„Onemocnění postihuje 3 až 4 dospělé na 100 000 obyvatel za rok,“ tvrdí Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie.

„Míru čekala radioterapie a chemoterapie, které ovšem dokážou zákeřnou nemoc jen zbrzdit, nikoliv zastavit a vyléčit. Chemoterapie, které tak těžce snáší, ho navíc čekají už po celý zbytek života,“ říká Mírova kamarádka Karolina Emanuelová, která pomáhala uspořádat sbírku na Donio.

Své pocity popisuje i Mírova žena Bára. „Tolik věcí jsme odkládali ‚až budou děti větší‘ a plánovali, co budeme dělat v důchodu. A teď, když nám doktor sdělil, že máme tak maximálně rok a půl společného života, nevím co dál. Neumím si představit život bez něj. Když vidím na ulici starší páry, tak jim neskutečně závidím, protože vím, že nám tohle nebude dopřáno,“ lituje Mírova žena, která je s ním už od svých šestnácti let.

Naděje na delší život

Významné prodloužení života však nabízí podle studie z prosince roku 2023, která zkoumala účinnost terapie u recidivujícího glioblastomu, neinvazivní metoda Optune Tumor Treating Fields (TTF; viz níže).

Místo roku a půl by rodina mohla získat více času na společný život. A zároveň doufat, že se za tu dobu medicína posune zase o kousek dál. Šance, že by Míra stihl naučil děti řídit auto či motorku, doprovodil je na maturitní ples, nebo třeba i k oltáři, by se násobně zvýšila.

Metoda OPTUNE TTF Schválená metoda založená na principu, že prochází-li buňkou střídavý elektrický proud určitých charakteristik, buňka ztrácí schopnost se dělit.

„Pilotní studie této metody proběhla v České republice (v roce 2004, pozn. red.). Po patnácti letech žije 20 % pacientů, kteří do ní byli zařazeni,“ tvrdil primář Radiodiagnostického oddělení Nemocnice Na Homolce Josef Vymazal v odborném onkologickém časopise Onkologická Revue v roce 2019.

Čtyři z jeho 20 pacientů žijí dokonce dodnes, tedy již 20 let.

Metoda je to neinvazivní. Mezi hlavní nežádoucí účinky patří především podráždění kůže.

V některých zemích je léčba hrazena ze zdravotního pojištění. U nás jednání se zdravotními pojišťovnami teprve probíhají.

„Léčba metodou OPTUNE je dostupná i v České republice. Míra by ji mohl podstoupit v nemocnici Na Homolce, ale stojí šest set dvacet tisíc korun měsíčně. Pro nejvyšší efekt by Míra potřeboval devět milionů korun, které nemá. Žádost o proplacení nám navíc pojišťovna zamítla,“ říká Mírova manželka Bára.

Zároveň však dodává, že každý měsíc léčby je nejen pro ni a manžela, ale i všechny jeho blízké velkou nadějí. Dlouhodobé dožití se totiž při podstoupení metody TTF výrazně zvyšuje.

„Vždycky jsem se těšil, že dceru Majdu naučím jezdit na motorce. Teď je jí patnáct a mohla by začít. A já nevím, jestli s ní budu moci být u toho. Vím, že ani tahle metoda mě plně nevyléčí. Ale je to pro mě šance žít déle,“ říká s nadějí Míra.

„Každý okamžik je pro mě nyní cenný. Děsí mě představy, co s mojí rodinou bude, až tu nebudu,“ dodává Míra.

Všichni motorkáři, spojte se!

Za pomoc pro Míru prosí ve sbírce i policista Jaroslav Mansfeld. „Jako prezident mezinárodního motocyklového klubu pro aktivní i již vysloužilé policisty Blue Knights Czech Republic III LE MC bych chtěl touto cestou poprosit o podporu všechny motorkáře, policisty, hasiče a vůbec všechny lidi s dobrým srdcem. Míra si naši pomoc víc než zaslouží,“ žádá o pomoc pro kamaráda.

Na svou léčbu vybírá Míra 9 milionů korun na dobročinné platformě Donio. Zatím však nemá ani potřebných 620 tisíc korun na jeden měsíc léčby. Pokud byste rádi přispěli jakoukoliv částkou, můžete tak učinit ZDE.

