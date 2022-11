Zažívá stovky nočních můr na vlastní kůži, reálně při nich cítí prožívanou bolest, náhodně usíná i na veřejných prostranstvích a občas se z ničeho nic sesype k zemi. Vše ale bere jako dar a zakládá vlastní pacientskou organizaci s názvem LAJKNI DUŠI, která bude pomáhat lidem s duševním onemocněním.

Únava po rakovině? Nikoliv

„Ze začátku jsem nechápala, co se děje, vlastně dlouhá léta, protože jsem byla neustále unavená a nekontrolovaně jsem kdekoliv usínala. Přičítala jsem to únavě po rakovině, ale nebylo tomu tak,“ popisuje cestu k odhalení nemoci sympatická a krásná Kristina.

Nejvíce ji však trápí související snižování kognitivních funkcí. „Řadu let jsem nedokázala přečíst stránku knihy nebo se podívat na delší film. Nepamatovala jsem si děj a moje pozornost byla roztříštěná,“ vysvětluje Kristina, která na Instagramu vystupuje jako @slysim_vlky_zpivat.

Kristina usíná někdy i sedmkrát za den. Jednou na čtvrt hodiny, jindy na třičtvrtě. „Mám velmi živé sny, ale už jsem se s tím naučila pracovat. Poznám, kdy ten stav přichází a jdu si lehnout. Když ten pocit nepřekonatelné únavy začnu cítit a jsem zrovna na veřejném místě, třeba ve městě na nákupu, musím se co nejrychleji dostat domů, anebo někam, kde mohu usnout. Moje tělo v tu chvíli slábne, usínám a jdou na mě mrákoty,“ popisuje své každodenní pocity Kristina.

Reálné noční můry

Nekontrolovatelné usínání však není to jediné, co mladou ženu trápí. „Denně se potýkám také se spánkovými halucinacemi, a především spánkovými paralýzami, v nichž napůl spím a napůl jsem vzhůru. Mám ale pocit, že jsem zcela vzhůru a najednou je v místnosti zlý muž se stařenou a útočí na mě a ubližují mi různými způsoby. Já ale jejich doteky a facky cítím reálně,“ přibližuje své sny ředitelka vznikající organizace Lajkni duši Kristina Fišerová.

Trpí však i zmiňovanou kataplexií, kvůli níž ji několikrát v minulosti odvezla sanitka na pohotovost, protože při emocích, jako je radost či frustrace "spadne na zem". „Moje svaly v těle ochabnou a nejsem schopná s nimi chvíli hýbat. Ze začátku mě to děsilo moc, lidi kolem mě to vyděsí vždy, to oni volají sanitku. Většinou se to ale projevuje mírněji, například, že mi ochabnou svaly v obličeji a nemohu mluvit a hýbat s nimi,“ vysvětluje.

Schizofrenii krotí léky

A aby toho nebylo málo, potýká se Kristina i se schizofrenií, kterou má ovšem, dle svých slov, díky medikaci plně pod kontrolou.

„Vše se to u mě prolíná se schizofrenií, ovšem zmíněné věci jsou samostatně projevy narkolepsie. Mám tedy kombinaci dvou onemocnění. Schizofrenie se u mě ale v současnosti moc neprojevuje, protože mám skvělou medikaci. Kdybych ji ale přestala brát, měla bych jako v minulosti ataky onemocnění, tzv. psychózy. V těchto stavech nejsem nikomu nebezpečná, případně pouze sobě samotné. Vnímám odlišnou realitu a jsem do ní v tu chvíli pohlcena. Minule jsem třeba věřila tomu, že mám dar od Boha a Bůh mi vkládá myšlenky do hlavy a tímto způsobem se mnou komunikuje. Naštěstí ale existují léky, které jsou pro mě opravdu velmi důležité a jsem za ně skutečně vděčná,“ zmiňuje důležitost užívání léku při onemocnění sympatická žena, která by ale ráda vyvrátila domněnku, že je schizofrenie rozdvojená osobnost a vysvětluje, že to je spíš jedna z velmi specifických poruch osobnosti.

Pomáhá dalším lidem

Vše ovšem bere jako něco, co ji posouvá dál a otevírá jí nové možnosti. Je v částečném invalidním důchodu s omezeným příjmem, ale aby pomohla ostatním lidem s duševním onemocněním, rozhodla se založit organizaci, která podle ní nemá zatím v ČR obdoby. Organizace s názvem LAJKNI DUŠI má zásadně pomáhat s duševním onemocněním pacientům od 14 do 65 let.

„Je to od náctiletých po důchodový věk, protože tato kategorie nemá v ČR zatím záštitu podobného charakteru. V budoucnu chceme pomáhat pomocí čtyř pilířů, které jsou: Osvěta, Pomoc při hledání zaměstnání, Finanční podpora v nouzi a Plnění přání ve třech kategoriích,“ vysvětluje princip fungování organizace, na jejíž založení vybírá peníze i prostřednictvím sbírky na Donio.cz .







Se svou organizací chystá osvětové akce pro veřejnost, školy, přednášky s odborníky a rozhovory s bojovníky a jejich rodinami. Chtějí ale lidem s duševním onemocněním pomáhat i při hledání zaměstnání a pomoci jim vybojovat speciální úvazek na míru. Prostřednictvím crowdfundingu chtějí bojovníky podporovat i finančně a zajišťovat pro ně ozdravné pobyty, cvičení kognitivních funkcí, vzdělávací kurzy či výlety.

„Budeme velmi vděční za každou korunu a dopředu bych ráda poděkovala všem, kteří se rozhodnou podpořit nejenom nás, ale i všechny bojovníky s duševním onemocněním,“ žádá veřejnost o spolupráci na chystaném projektu LAJKNI DUŠI, jehož je ředitelkou.

Chcete-li Kristině pomoci se založeními organizace, rozjezdem webových stránek a pomáhat tak lidem s duševním onemocněním, můžete jí přispět jakoukoliv částkou na transparentní účet, na který se můžete podívat ZDE. Přispět můžete i přes Donio.cz.

Majitel účtu: LAJKNI DUŠI, z.s.

Číslo transparentního účtu: 2502321567/2010

IBAN: CZ72 2010 0000 0025 0232 1567

BIC: FIOBCZPP