Olga Tesáčeková z Plzně je žena nižšího důchodového věku, která potřebuje akutně pomoci. Již léta tráví na invalidním vozíku, ale ještě donedávna se mohla alespoň projíždět po okolí a cítit vůni přírody. Jenže pak přišly problémy s dýcháním. Právě kvůli nim musí být nyní nepřetržitě připoutána ke kyslíkovému koncentrátoru, který je zapojen do elektrické sítě.

Žena tak zůstala uvězněna ve své malé domácnosti. Prakticky nepřetržitě musí sedět napojená přes hadičky u přístroje, který vyrábí vzduch se zvýšeným obsahem kyslíku. Za celé dny paní Olga přijde do kontaktu jen se svou dospělou dcerou, která o ni pečuje, a jejich dvěma papušky žako.

Návštěvy lékařů i cesty do přírody by paní Olze významně usnadnil přenosný kyslíkový koncentrátor. Ten, který by potřebovala, dokáže dodávat kyslík až čtyři hodiny a váží necelé dva kilogramy. Pojišťovna však na něj nepřispívá. Z vlastních prostředků ho spolu s dcerou pořídit také nedokážou.

Na vozík ji posadila mrtvice

Před lety přestala Olga Tesáčeková úplně cítit jednu nohu a druhou cítila jen z půlky. Důvodem byla mozková mrtvice, která ji následně posadila na invalidní vozík.

Kromě vysokého tlaku má seniorka ve svých 66letech ještě špatné kyčle, artrózu, koxartózu (artrózu kyčelního kloubu; pozn. red.), chybí jí štítná žláza a život jí ztěžují i další zdravotní komplikace. Jejím hlavním problémem jsou však v současnosti potíže s dýcháním, které se jí zhoršilo po prodělaném chřipkovém onemocnění.

„Od té doby musí být maminka prakticky neustále napojena na kyslíkový koncentrátor, který je napájen z elektrické sítě. Z tohoto důvodu se téměř nemůže pohybovat mimo svoji malou domácnost,“ říká její dcera Lucie Tesáčeková.

Ven se paní Olga dostane pouze výjimečně, a to jen s kyslíkovou bombou. Ta sice vydrží jednorázově až tři hodiny, ale její opakované pořizování je pro obě ženy příliš nákladné. Malá láhev stojí i s kaucí a pronájmem 7 248 korun.

Poznámka: Pronájem láhve se hradí jednou za půl roku, ale láhev je potřeba po třech hodinách používání doplňovat. Pojišťovna na tuto zdravotní pomůcku nepřispívá.

Nemá chuť do života

„Omezení pohybu na délku kabelu má na maminku navíc velmi špatný vliv. Zhoršuje se její duševní stav a nemá chuť do života. Takový pohled na ni mě velice tíží,“ přiznává Lucie Tesáčeková.

„Pro případ výpadku elektrického proudu jsem byla nucena z vlastních prostředků zakoupit ještě velkou kyslíkovou láhev. Ta stojí se vším všudy více než osm a půl tisíce. Hrazen pojišťovnou ale není ani silnější přenosný kyslíkový koncentrátor, který by naši situaci výrazně usnadnil,“ pokračuje dcera paní Olgy. Pro svou maminku proto založila sbírku na dobročinné platformě Donio.

Pomůcku si nemůže dovolit

Aktuální řešení, když paní Olga potřebuje opustit byt, je v podobě kyslíkových bomb velmi neefektivní a neekonomické. Lucie Tesáčeková za jejich opakované pořizování pro maminku utratila už všechny své úspory. Sama je přitom v invalidním důchodu kvůli Bechtěrevově nemoci, která se vyznačuje chronickou bolestí a ztuhlostí v dolní části páteře.

„Nyní pracuji na zkrácený úvazek a starám se o maminku každý den. I když se jí snažím pomáhat, jak to jen jde, není v mých silách tuto zdravotní pomůcku (kyslíkové bomby, pozn. red.) opakovaně hradit,“ zoufá si dcera paní Olgy s tím, že našetřit na přenosný kyslíkový koncentrátor je pro ně úplně nereálné.

Okolnostmi tak byla donucena požádat o peněžní pomoc veřejnost, a to prostřednictvím dobročinné platformy Donio.

Kvůli mamince nyní Lucie Tesáčeková rozprodává i své sbírky drobných předmětů. Za všechny utržené peníze následně rovnou pořizuje další malé kyslíkové bomby. Pokud by však pro maminku dokázala vybrat peníze na přenosný kyslíkový koncentrátor, tato starost by jí odpadla. Všechny láhve by totiž nahradil jeden drobný přístroj.

Pokud by se ve sbírce podařilo vybrat 65 tisíc korun, pomohlo by to nejen paní Olze dostat se ven, ale i její dceři. Díky přenosnému kyslíkovému koncentrátoru by se jí v lecčems ulevilo a mohla by také opět brávat maminku na krátké procházky po okolí. A díky tomu, že pomůcku jde rovněž nabíjet (podobně jako mobilní telefon; pozn. red.), mohla by s maminkou vyrážet i na vzdálenější výlety automobilem.

