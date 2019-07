„Problém je například v tom, že kompetence sice stanoví podle zákona vyhláška, ale školitel také může mladému lékaři stanovit nějaké pravomoci nad rámec této normy. Před tím ale mladé lékaře varujeme. Nic takového by rozhodně neměli podepisovat, protože pokud kvůli tomu potom pochybí při ošetřování pacienta, tak to může mít obrovské právní důsledky,“ přiblížil Deníku viceprezident České lékařské komory Zdeněk Mrozek.

Doplnil, že obava z takového postupu rozhodně není neopodstatněná. V českých nemocnicích totiž panuje personální krize a nedostává se odborníků. „Někteří ředitelé proto už nyní tlačí na to, aby se do samostatných služeb zapojili i lékaři, kteří by takovou odpovědnost mít rozhodně ještě neměli,“ uvedl Mrozek.

Přetížený a nedoškolený personál

Ukazuje to třeba případ úmrtí pacienta v přerovské nemocnici, který nyní rozplétá tamní okresní soud. Právě v této kauze hrál zřejmě klíčovou roli přetížený a nedoškolený personál. Podle serveru iDnes.cz, který na případ upozornil jako první, to uvedl soudní znalec František Antoš. Při osudném víkendu, kdy pacient zemřel, měl totiž službu na chirurgickém oddělení i lékař, který dodnes nemá atestaci z chirurgie.

„Ředitele nemocnic navíc může k takové praxi motivovat i to, že mladým lékařům lze přiznat výrazně nižší plat než zkušenému odborníkovi,“ doplnil Mrozek. Mladí doktoři se tak podle něj mohou dostat do situace, kdy je vlastně nebude chtít nikdo ani dál školit. „Současně ale nebudou moci odejít do privátní sféry,“ říká Mrozek.

Mluvčí ministerstva zdravotnictví Gabriela Štěpanyová uvedla, že na určení kompetencí mladých lékařů se ještě pracuje. Snaží se je sestavit akreditační komise. Šéf resortu Adam Vojtěch řekl, že úřad bude nemocnice kontrolovat a při jakémkoliv problému odebere špitálu akreditaci pro vzdělávání lékařů. Lékaři mohou problémy sami hlásit.