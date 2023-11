Na půl litru energetického nápoje Prime, který je nyní hitem dětí, připadá dle etikety s jeho složením 280 miligramů kofeinu. To je srovnatelné s asi čtyřmi šálky silného espressa. Rodiče i odborníci jsou proto na pozoru.

Odborníci se shodují, že nápoj Prime není pro děti vhodný. Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Devítiletý Dušan ze středních Čech přišel ze školy s nápojem Prime. Za 180 korun jej zakoupil v rakovnické večerce. „Říkal, že je hodně dobrý. S klukama ho viděli na internetu,“ zmínil jeho otec Miroslav.

S koupí se mu synek svěřil poté, co se podivil, že mu už v pondělí odpoledne nic nezbylo z dvousetkorunového kapesného, které má i na dopravu do školy. „Kouknul jsem, ochutnal a dal názorný příklad, kam to patří. Vylít a vyhodit,“ řekl otec. Společně s manželkou synkovi též osvětlili složení nápoje.

Zabralo to. Dušan už ho nekupuje, i když se mu některé děti posmívají, že je bábovka. Podle táty je naopak svůj. Posteskl si ale, že mnohé děti britský nápoj stále pijí. Někteří mladí influenceři mu totiž dělají hojně sdílenou reklamu. A když se v jednom z řetězců objevil za necelých devadesát korun, během dne nebyl k sehnání.

Moc kofeinu i sladká chuť

Podle chemika z Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice Martina Adama se v případě Prime jedná o nevyvážený chemický koktejl. „Když nápoj srovnám s jinými, na poměr kofeinu jsou to dva redbully či čtyři šálky espressa, což je silná káva,“ uvedl.

Doporučená denní dávka kofeinu pro děti jsou tři miligramy na kilogram jejich tělesné hmotnosti. Pokud tedy dítě váží 40 kilogramů, nemělo by denně překročit 120 miligramů kofeinu. „A jedna plechovka je takřka dvojnásobek,“ doplnil chemik. Chladným jej nenechal ani pohled na dávku draslíku, kterého je v nápoji 140 miligramů, a neexistující protiváhu v podobě sodíku.

Vysokoškolská profesorka a specialistka v oboru potravinářství Jana Dostálová má za to, že ke kofeinu mají přistupovat s mírou i dospělí. „Natož děti. Dobré není ani velké množství draslíku. Problém je i sladká chuť, na kterou si děti nemají zvykat. I když v nápoji není cukr, ani sladidlo není vhodné. Navíc je to velké půllitrové balení. Děti pijí hodně a klidně ho spořádají celé,“ konstatovala.

Podobně to vidí nutriční specialista a produktový vývojář v Trime Jakub Přibyl. „Jde o obyčejný předražený energetický nápoj, který nedává pro konzumenta svým složením smysl. Energetické nápoje (s verzí obohacenou o kofein) pracují na principu stimulace centrálního nervového systému a dodávání falešného pocitu energie, která je krátkodobá a v konečném důsledku vede k vyčerpání organismu,“ podotkl.

Hlas učitelky a lékařky

Zkušenosti s novým nápojem mají kupříkladu děti ze základní a mateřské školy ve Chbanech na Chomutovsku. „U několika dětí se objevil asi před týdnem. Už v tu dobu jsme zaregistrovali, že to pro ně není to pravé ořechové,“ připomněla ředitelka školy, kam chodí děti na první až čtvrtý stupeň, Jiřina Kříčková.

Když se žáků zeptala, jak jim pití chutnalo, odpověděli, že nic moc, protože je dost kyselý. I ona vidí problém v kofeinu. „Takové nápoje nepatří do aktovek malých dětí,“ zdůraznila. Na úskalí proto upozornila rodiče a její slova, zdá se, padla na úrodnou půdu. Od té doby se totiž nápoj u dětí ve škole již neobjevil.

Podle předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost České republiky Ilony Hülleové nejsou pro děti vhodné žádné energetické nápoje. „Při preventivních prohlídkách probíráme s dětmi s nadváhou či obezitou i jejich jídelníček. Často narazíme na to, že pijí jak kolové, tak energetické drinky,“ nastínila.

Lákavé jsou pro ně prý proto, že jsou v módě. Děti navíc mají pocit, že jim pomohou s poruchami spánku, k nimž dochází i poté, co jsou dlouho do noci na počítačích, tabletech či mobilech. „Základní příčinu poruch tímto způsobem ale vůbec nevyřeší,“ zdůraznila.

Na čem děti ujíždějí

Problém si uvědomují i ministerští úředníci. Podle Státního zdravotního ústavu má totiž k rizikové konzumaci energetických nápojů sklon každý desátý mladý Čech. „Na problematiku, především u dětí a mladistvých, upozorňujeme dlouhodobě,“ sdělil mluvčí resortu zdravotnictví Ondřej Jakob. Konzumenti by podle něj neměli překračovat maximální dávku kofeinu, tedy zmíněné tři miligramy na kilogram jejich váhy.

Podobným hitem jako Prime byly ještě nedávno u dětí nikotinové sáčky, které se jim díky regulaci od letošního července již oficiálně nedostanou do rukou. Mnoho dětí „ujíždělo“ i na kratomu, což jsou sušené listy tropického stromu s psychoaktivními účinky.

Ani k němu by se, společně s jinými návykovými látkami, od příštího roku už neměly dostat. Počítá s tím poslanecký návrh novely zákona o návykových látkách. Zatím je volně dostupný, byť prodejci se už nyní podle národního koordinátora pro protidrogovou politiku Jindřicha Vobořila mají držet etiky a dětem jej neprodávat.