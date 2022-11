Dnes řekl, že do zdravotnického systému je potřeba dostat více peněz. Poukázal na to, že v některých zemích západní Evropy je na jeho financování víc zdrojů. „Máme dvě možnosti buď systematicky zvyšovat daně a ty peníze dávat do zdravotnictví, nebo umožnit těm, kteří mají zájem o sebe víc pečovat, zúčastňovat se preventivních programů a chodit na screeningy nějakou formou bonusu a současně formou připojištění,“ řekl. Tento systém se podle něj ověřil například ve Švýcarsku nebo Německu.

Připojištění? Do roku 2025 nebo 2026, řekl Válek

Na tom, jak by se měl upravit systém v ČR, se podle něj nyní pracuje. O některých aspektech připojištění by se mohlo začít diskutovat v příštím roce, řekl. „To zavedení by muselo být pozvolnější, muselo by postupně nabíhat a musí tam být totální svoboda. Nesmí tím dojít k žádnému zhoršení péče,“ zdůraznil. Možnost připojištění by pak podle něj mohla být od ledna 2025 nebo 2026.

Pro možnost připojištění se vyslovil také ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny Zdeněk Kabátek. Podle něj ale zatím není možné přesně spočítat, kolik peněz by do zdravotnictví přineslo. „Můj osobní odhad je, že by tam mohlo dojít k nějakému 1,5 až dvouprocentnímu navýšení zdrojů do českého zdravotnictví,“ řekl.

„V první řadě musí proběhnout odborná diskuse napříč všemi stakeholdery v rámci zdravotnictví v České republice, která najde přijatelný kompromis pro to, co může být předmětem buď zvýšení ze strany spoluobčanů, či veřejného nebo doplňkového připojištění. Musí to být uděláno tak, aby tu bylo jasně definováno, že nedojde ke zhoršení zdravotní péče všech klientů v ČR," dodal.

Prezident České lékařské komory Milan Kubek tomu, že by se mohlo zavést připojištění ve zdravotnictví, nevěří. „Základem je si uvědomit, že současný standard je velmi široký, a není se tedy na co připojišťovat,“ řekl. Připojištění by podle něj dávalo smysl jen tehdy, pokud by se snížil standard, což ale Válek vyloučil.