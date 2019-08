Téměř desetina Čechů a Češek nad 15 let se zdravotním handicapem, kteří žijí doma, si bez pomoci druhých nezvládne připravit jídlo a pohybovat se venku. Je to něco přes 100 tisíc lidí. Víc než 180 tisícosob si nedokáže samo nakoupit. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ). Podle něj pomoc chybí 117 tisíc lidí se zdravotním omezením.

Vozíčkář - ilustrační foto | Foto: ČTK/ČTK

Statistici mapovali situaci zdravotně postižených vůbec poprvé, a to při takzvaném šetření v domácnostech. Podle zjištění má zdravotní handicap, který dlouhodobě omezuje v běžném životě, přes 1,15 milionu Čechů a Češek nad 15 let. Je to 13 procent obyvatel republiky, uvedl ČSÚ. Celkem 56 procentům osob se zdravotním omezením je víc než 65 let. Senioři nad 75 let tvoří 30 procent zdravotně postižených v zemi, u valné většiny z nich onemocnění vzniklo postupně s věkem.