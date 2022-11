„Léčebné působení vyvolává sama přítomnost zvířete, která by měla v lidech vyvolávat pocit bezpečí a uklidnění. Co se týče fyzických účinků, dochází ke snížení krevního tlaku. Během terapie byste se měli cítit uvolnění a spokojení bez jakéhokoliv stresu a napětí. Zvíře má na člověka neskutečný vliv, uvolňuje emoce, přináší pocit podpory a má také vliv na lepší komunikaci. Pomáhá tedy všem, co mají pozitivní vztah ke zvířatům,“ vysvětlila vrchní sestra oddělení s lůžky následné péče (LDN) a dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče (DIOP) Chrudimské nemocnice Šárka Portyšová.