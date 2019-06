Část zdravotnických pomůcek, mezi které patří například berle nebo čočky, mohou v srpnu přestat hradit pojišťovny. Lidé už si je tak zaplatí jenom ze svého. Bude to platit pro všechny pomůcky, které jejich výrobci z jakéhokoli důvodu včas nepřihlásí do registru, který spravuje Státní ústav pro kontrolu léčiv.

Výrobci přitom na to mají už jenom několik dní, stihnout to musejí nejpozději do konce června. Prozatím své pomůcky zaregistrovala jen asi pětina z nich. „V současné chvíli evidujeme asi tři stovky ohlašovatelů a 2,5 tisíce položek určených k pře-ohlášení,“ přiblížila situaci mluvčí Státního ústavu pro kontrolu léčiv Barbora Peterová.