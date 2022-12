Kolikrát týdně se mohu osprchovat? Postiženým lidem chybějí peníze i asistenti

Asistentku kvůli polohování ale potřebuje i v noci. Přimlouvá se proto za uzákonění pátého stupně příspěvku na péči pro ty, kteří potřebují více hodin pomoci, než si nyní mohou dovolit platit. Je pro ně totiž problém vůbec vstát z postele, napít se, najíst nebo si dojít na toaletu. Tyto pro většinu lidí běžné úkony si přitom nelze dopředu naplánovat jen na určitý čas.

Lenka Dvořáková se proto zapojila do pilotního programu Pátý stupeň spuštěného obecně prospěšnou společností Asistence, která již rok – ze zdrojů soukromé společnosti – poskytuje pěti lidem s těžkým tělesným handicapem navýšené příspěvky. Pomoc tak nyní mohou využít, jak potřebují.

Ministerstvo plánuje změny

Inspirací je srovnatelně velké Švédsko. „Tam má patnáct tisíc lidí s vyšší potřebou pomoci možnost využívat individualizovaný systém pomoci,“ řekl ředitel organizace Erik Čipera. S tím, že u nás by případné rozšíření příspěvku o pátý stupeň pomohlo až deseti tisícům tisíc lidí s postižením. Příspěvek na péči v Česku pobírají statisíce lidí, mnozí ale s lehkou nebo středně těžkou závislostí.

Při diskuzi s ministerskými úředníky a politiky Čipera upozornil i na to, že od příštího roku se na základě úhradové vyhlášky zvýší maximální taxa za hodinu osobní asistence na sto padesát pět korun měsíčně (pro lidi čerpající nad osmdesát hodin této služby měsíčně se částka nezvýší, zůstane ve výši 135 korun na hodinu – pozn. red.). Příspěvky na péči se ale nezvýší, což povede ke zdražení služeb.

Lidi s postižením čeká zdražení služeb. Mnozí mají problém už nyní

Podle mluvčího ministerstva práce a sociálních věcí Jakuba Augusty je jednou z možností úprava úhradové vyhlášky, aby lidé s vysokou nebo úplnou mírou závislosti měli některá další zvýhodnění. „V rámci odborných diskusí se tedy budeme zabývat i možností rozšíření o pátý stupeň,“ uvedl pro Deník.

Větší změny v systému sociálních služeb resort plánuje od roku 2025. Zavedení pátého stupně podporuje i vládní zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková. „Současný stav je diskriminační,“ řekla.

Jak ale upozorňují lidé s těžkým postižením, kteří se účastní zmíněného pilotního projektu, pomoc potřebují co nejdřív. Jinak jsou někteří z nich připraveni bránit se i soudně s odůvodněním, že jim stát nezajišťuje služby, které potřebují. Těžkosti, se kterými se v životě potýkají, politikům i široké veřejnosti přibližují v divadelní inscenaci Příchozí režisérek Alžběty Novákové a Elišky Říhové v pražském kulturním centru Vzlet. Petici na uzákonění pátého stupně podepsalo již víc než jedenáct tisíc lidí.

Výše příspěvku na péči (měsíčně):



• Stupeň I. (lehká závislost) – lidé do 18 let: 3 300 Kč, lidé nad 18 let: 880 Kč



• Stupeň II. (středně těžká závislost) – lidé do 18 let: 6 600 Kč, lidé nad 18 let: 4 400 Kč



• Stupeň III. (těžká závislost) – lidé do 18 let: 13 900 Kč, lidé nad 18 let: 12 800 Kč



• Stupeň IV. (úplná závislost) – všichni: 19 200 Kč



• Navrhovaný nový stupeň V. – individualizovaná částka podle konkrétní potřeby