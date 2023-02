Všeobecná zdravotní pojišťovna

Dětem na bezlepkové dietě pojišťovna nabízí až osm tisíc korun či platbu bezlepkových obědů ve školní jídelně. Dětem na nízkobílkovinné dietě s metabolickým onemocněním dvanáct tisíc korun na vhodné potraviny. „Pět set korun bez omezení věkem přispíváme na vyšetření kožních znamének dermatoskopem,“ uvedla pro Deník mluvčí Viktorie Plívová.

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR

Pojišťovna přispívá až tisíc pět set korun na sportovní a pohybové aktivity, hlavně na organizované cvičení, kroužky, kurzy či individuální sporty. Rodiče novorozenců a kojenců mohou čerpat až 1500 korun na nákup teploměru, odsávačky hlenů, polohovacího polštáře pro kojení či chůvičku, kojenecké váhy, odsávačky mateřského mléka či monitor dechu.

Preventivní vyšetření zadarmo? Podívejte se, na co mají pacienti nárok

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

Dětem do sedmnácti let přispívá pojišťovna 1500 korun na očkování, tisíc korun na organizované plavecké kurzy, 1500 na letní tábory, 500 na školy v přírodě či lyžařské výcviky. Dále tisíc korun na rovnátka nebo vyšetření zraku. Pro děti do dvou let pětistovku na masti, krémy, oleje, pudry či odsávačky nosních hlenů.

Oborová zdravotní pojišťovna

Dětem do osmnácti let pojišťovna – s padesátiprocentní spoluúčastí – přispívá až tisíc korun na sportovní aktivity. Příspěvek lze využít na plavání, fitness či sportovní kroužky. Podmínkou je, že dítě v uplynulých dvou letech absolvovalo preventivní prohlídku u pediatra. Pojišťovna nabízí i kupon pro novorozence ve výši až patnáct set korun na kurzy plavání či cvičení.

RBP, zdravotní pojišťovna

Děti do osmnácti let mohou čerpat až deset tisíc korun na rovnátka. Pojišťovna nabízí 1500 korun na letní prázdninové pobyty a příměstské sportovní tábory pro děti od tří do šestnácti let. Až deset tisíc korun poskytuje na ozdravné vysokohorské, lázeňské nebo přímořské pobyty. Dále až deset tisíc na celiakii či nízkobílkovinnou dietu.

Konec proplácení lázní pojišťovnou? Šetřit se bude, ale ne na pacientech

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

Pojišťovna realizuje vyšetření možných vad očí pro děti v mateřinkách. „Na základních školách podporujeme edukační aktivity zaměřené na správnou péči o chrup,“ uvedl pro Deník mluvčí Petr Kvapil. Pojišťovna přispívá až 700 korun na dentální hygienu či čtyři tisíce korun na rovnátka. Sedm set korun dává na pohybové aktivity, pomůcky pro prevenci úrazů, dětské sportovní tábory či kroužky ve škole.

Vojenská zdravotní pojišťovna

Pojišťovna přispívá až 500 korun na dentální hygienu, až 500 korun na dioptrické brýle a zubní rovnátka, tři sta korun na prevenci zubního kazu nebo vitamíny. Novorozencům poskytuje dárek obsahující kojenecké body, tepláčky, dudlík, samolepku „dítě v autě“, reflexní bezpečnostní pásek a edukační pořad První pomoc dětem.

Jak to chodí u dětského lékaře

Podrobné informace o prevenci dětí lze najít na Rozcestníku prevence neziskové organizace Loono.