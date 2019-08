Svěřila se lidem z brněnského Terapeutického centra. „Se Zdeňkou jsme na Pro-Dialogu mluvili o tom, jaké má možnosti. Na sezení si uvědomila, že pro ni není přijatelné, aby její muž sázel vysoké částky. Bude po něm chtít výpisy z účtů, a pokud na to nepřistoupí, bude zvažovat, jak to bude s jejich vztahem dál,“ popsal jeden z případů terapeut Jan Pokluda.

V centru ženě zároveň nabídli, že příště může přijít i se svým mužem, aby si o sportovním hazardu mohli promluvit společně.

Službu Pro-Dialog využily v poslední době desítky lidí. Pomoc terapeutů je určená nejen závislým a jejich rodině, využít ji může kdokoliv. „Vhodná je i pro člověka, který závislý není, ale začal si všímat, že nad něčím začíná ztrácet kontrolu. Ať už se jedná o pití alkoholu, sázení nebo třeba užívání léků a nelegálních drog,“ vysvětlil Pokluda.



Poradenskou službu oceňuje například brněnský psycholog Pavel Nepustil. „Především péče o blízké závislých lidí je něco, co chybí nejen v Brně, ale v celé republice. Ta situace jim způsobuje hodně potíží, ale oni se o tom stydí mluvit, protože to berou jako stigma celé rodiny. V této chvíli je opravdu důležité, aby měli kam jít a mohli o tom bez obav mluvit,“ míní.

Nepustil upozornil také na to, že mnohé poradny rodinné příslušníky závislých lidí odmítají s tím, že k nim mají poslat toho, kdo se přímo potýká s problémem. To však podle psychologa nevede k řešení, protože závislí si často nechtějí přiznat, že nad alkoholem, drogami či hazardem ztratili kontrolu.

Říct, co vadí

Situace, kdy si členové rodiny všimnou, že něco není v pořádku dříve než samotný závislý, není výjimečná. „V takové chvíli nemá smysl, aby blízký toho druhého přesvědčoval o existenci problému. Rodinný příslušník by měl závislému přesně říci, co mu vadí. Například že lže, nedodržuje dohody, nepečuje o děti nebo utrácí moc peněz,“ poradil Nepustil.



Nepříjemnou zkušenost má za sebou třeba Markéta Beránková. „Můj známý měl před několika lety velké problémy s alkoholem. Všem nám to bylo jasné, jen on pořád tvrdil, že to zvládá. Dlouho jsme nevěděli, jak ho přesvědčit, aby závislost začal řešit. Škoda, že už tehdy podobná služba nefungovala. Určitě bychom ji využili a možná by se to vyřešilo rychleji,“ svěřila se žena.