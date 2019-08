Průjem, plynatost, křeče v břiše, pokles hmotnosti a také únava. To jsou typické příznaky celiakie, které se u pacientů s touto nemocí dostaví po požití lepku. Ten totiž vyvolává u lidí s touto nemocí zánět sliznice tenkého střeva, který vede k destrukci slizničních klků a mikroklků. Následkem toho se povrch tenkého střeva zmenšuje, a tím se snižuje jeho schopnost trávení a vstřebávání živin. Nemoc se projevuje zhruba u jednoho procenta populace.

Vědci dlouho nevěděli, co vlastně vyvolává alergickou reakci a proč k ní dochází. Nyní konečně našli možná odpověď: důvodem je zřejmě to, že některé buňky imunitního systému vypouštějí při střetnutí s lepkem do krve menší signální proteiny zvané cytokiny. Ty jsou schopné spustit boj proti patogenům, případně vyvolat další formy imunitní obrany, včetně obrácení žaludku.

"Pokud pacienti pozřeli potraviny obsahující lepek, objevily se u nich symptomy nemoci a současně vzrostla hladina cytokinů," tvrdí Robert Anderson, hlavní vědec společnosti ImmusanTv Cambridge ve státě Massachusetts. Společnost vyvíjí vakcíny na ochranu proti autoimunitním onemocněním.

Nevolnosti a bolesti žaludku

Vědci už dříve zjistili, že některé z buněk imunitního systému, nazývaných pomocné T lymfocyty nebo CD4+T buňky, reagují u lidí s celiakií na lepkové neboli glutenové bílkoviny, nacházející se v pšenici, ječmeni a žitu. Tato reakce vede k již zmíněnému poškození tenkého střeva. Lidé s touto autoimunitní poruchou proto začínají hodinu až dvě po požití lepku zvracet a trpět nevolností a bolestí žaludku.

Anderson a jeho kolegové vstříkli dobrovolníkům s celiakií pod kůži glutenové peptidy, popřípadě jim dali nápoj smíchaný s pšeničnou moukou. Zjistili tak, že zhruba dvě hodiny poté začaly u těchto lidí stoupat hladiny cytokinu zvaného interleukin-2 nebo IL-2 a dalších imunitních proteinů uvolňovaných těmito T lymfocyty. Dobrovolníci pociťovali nevolnost a někteří zvraceli.

Podle Andersona může vést poznání, že určité T lymfocyty, a zejména cytokiny vyvolávají příznaky celiakie, k rozvoji léčby, která by tyto buňky blokovala. Lékařům také objev umožní diagnostikovat celiakii měřením hladiny IL-2 v krvi, což pacienty ušetří testů, při nichž opakovaně dostávají lepek.