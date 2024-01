V červnu jí budou čtyři. Chová se, hraje si a reaguje jako každé jiné dítě, přiměřeně věku i mluví a docela jí chutná. Zatímco mentálně je v pořádku, její tělo stárne osmkrát rychleji, než je běžné. Po fyzické stránce má Adélka Žišková už okolo třicítky.

Může za to genetická vada zvaná progerie, což je nemoc způsobující předčasný a urychlený rozvoj stařeckého vzhledu a typických chorob stáří. Je to nemoc poměrně vzácná, dosud byla zjištěna asi u 160 lidí na celém světě.

Adélka se přitom narodila zcela v pořádku. „Po pár měsících se jí na bříšku objevily nějaké stryje a tak jsme zašli k lékaři, který si nevěděl rady, protože nikdy nic podobného neviděl,“ líčí Nikol Žišková, maminka malé Adélky. K dalším vyšetřením se rodina vydala do Brna, kde lékaři dítěti provedli biopsii, ale nic nezjistili. „Až při genetických testech se zjistilo, že má Adélka poškozený gen, který se nedá léčit. Prostě předčasně tělesně stárne,“ líčí Adélčina maminka.

Dítě tedy zatím nemůže do kolektivu, je náchylné k nemocem a i při drobných úrazech hrozí komplikace. „Tím, že Adélka nemá podkoží, jakýkoliv náraz, úraz se komplikovaně hojí. Také málo přibírá. Váží devět kilo a jsme rádi, když ročně nabere 100 až 200 gramů,“ říká Adélčin otec.

Protože má dívenka vlivem nemoci oslabené nohy, navíc extrémně tenké, špatně chodí. „Neujde ani pět minut od bytu, když jdeme pro sestru do školky. Nedovedu si představit, co bude za pár let, když už teď si stěžuje,“ dodává Adélčina maminka.

Asi netřeba říkat, že život a péče o takové dítě jsou náročné zejména psychicky. „Využíváme každou možnost být s ní co nejvíce, ale víme, že čas se krátí, že Adélka s námi dlouho nebude. Takové děti se dožívají dvanácti let,“ prozrazuje dívčina matka. Přiznává, že jsou dny, kdy probrečí třeba celou noc. „Když se ráno probudíme a vidíme, že je s námi, je to dar,“ říká se slzou v oku.

Peníze na rehabilitace

Také proto byla dojatá při přebírání finančního daru, který se podařilo získat z výnosu prodeje v charitativním stánku, v němž farníci z Fryštátu o Vánocích prodávali nejrůznější ručně vyráběné výrobky. Farnost třem postiženým dětem rozdělila celkem 165 tisíc korun. Ty je využijí na rehabilitace, které jsou drahé. „Do celé akce se zapojily mnohé rodiny i jednotlivci z naší farnosti. Dobrovolníci se scházeli už od září na tvořivých dílnách a vyráběli všechny tyto věci. Všichni, prodejci i kupující, měli opravdu velkou radost ze společného díla pro dobrou věc,“ řekl farář Martin Šmíd.

Rodiče postižených dětí, kteří šeky přebírali, snažení a zápal dobrovolníků velmi ocenili. „Jsem hrozně vděčná všem, kteří se na výrobě a prodeji těch krásných věcí podíleli. A také si myslím, že by se o takových dětech, jako jsou ty naše tady, o postižených, mělo mluvit a psát. Není to přece ostuda. A hlavně i nám rodičům to psychicky pomáhá,“ uzavírá maminka nemocné Adélky.