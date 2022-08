První dodávka léku paxlovid na covid dorazí v září. Později než v jiných zemích

Co z toho lze vyčíst a co radí odborníci v otázce případného dalšího očkování? „Můj osobní názor je, že bych v tuto chvíli na další očkování nešla. Počkala bych dva měsíce a v říjnu si opět na test zašla. Do další vakcinace bych šla až v momentě, kdy test ukáže, že protilátky nejsou pozitivní,“ uvedla pro Deník imunoložka a mikrobioložka Blanka Říhová.

Upozornila na to, že každá laboratoř měří protilátky jinak, podstatné ale je, zda je vyhodnotí jako pozitivní. Jiný pohled ale má epidemiolog Roman Prymula. „U delty protilátky význam měly. Při současných nových variantách ale až takovou roli nehrají,“ řekl Deníku. Současné omikronové subvarianty jsou nakažlivější, lidé při nich ale tak často nekončí v nemocnicích.

Zájem o test protilátek proti covidu roste.Zdroj: Deník/Daniela Tauberová

Podle viroložky Hany Zelené je podstatné, že testovaná žena onemocnění prokazatelně prodělala. „To jí poskytuje nejspolehlivější imunitu proti těžkému průběhu nebo úmrtí. Nerada se ale vyjadřuji k výsledkům z jiných laboratoří,“ řekla Deníku.

I když pacientce hodnoty hladiny protilátek klesly, což se podle Zelené s postupujícím časem děje, jsou stále poměrně vysoké. „Nepředpokládám proto, že jde o těžce imunitně postiženého člověka. Tudíž se nedomnívám, že by jí další dávka vakcíny mohla přinést cokoli pozitivního,“ dodala.

Nabídka testů

Pokud si chce člověk nechat změřit hladinu protilátek, může navštívit některou z akreditovaných laboratoří, které službu nabízejí. Existují různé typy testů, které vyjdou řádově na stovky korun. Některé zjistí i míru protilátek proti omikronu či deltě, jiné jen to, zda člověk nějaké protilátky v krvi má.

V nabídce jsou i testy buněčné imunity. Díky takovému testu lze zjistit, zda je imunita připravena člověka dlouhodobě proti covidu chránit, a to bez ohledu na to, zda ještě má, nebo nemá protilátky. Takový test vychází na patnáct set či dva tisíce korun.

Typy protilátek



• Protilátky proti proteinu RBD: nejúčinnější, brání viru vstoupit do hostitelské buňky a množit se tam

• Protilátky proti S1 (součást spike proteinu): velmi účinné s ochranným charakterem

• Protilátky proti S2 (kotva spike proteinu): mají částečný ochranný charakter

• Protilátky proti nukleokapsidovému proteinu: nevznikají po očkování, pouze při infekci, zpomalují replikaci viru