Zdena Lacková dnes 15:00

Průjem je běžná zdravotní komplikace, o které se ale dost špatně mluví. Je to problém intimní, provázený bolestí břicha, vyžadující blízkost toalety a spojený s nepříjemným zápachem. Možných příčin je celá dlouhá řada. Jednorázové potíže obvykle nic neznamenají. Pokud má ale člověk průjem dlouhodobě, je třeba to řešit. Na otázky, co může průjem znamenat, jak moc je infekční a kdy už je nebezpečný, jsme se ptali praktického lékaře Dušana Zhoře a gastroenterologa Ilji Tachecího.