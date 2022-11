Podle psychoterapeuta Vojtěcha Viktorina z psychedelické kliniky Psyon je jejich potenciál ještě daleko větší. Má to však Psychoterapeut Vojtěch Viktorin působí na klinice Psyon od jejího založeníZdroj: se svolením kliniky Psyon háček. Zatímco studie po celém světe ukazují terapeutický účinek psychedelik, současná legislativa výzkum těchto látek znatelně brzdí.

Co je a není dnes legální? Jak probíhá a pro koho je vhodná psychedeliky asistovaná psychoterapie? A co si myslí o velmi diskutované kauze Jarosławova a Karoliny Kordys? O tom všem a mnohem víc mluví Vojtěch Viktorin v rozhovoru pro Deník.

Začněme hned na úvod obecnou otázkou. Psychedelika versus drogy…jaký je mezi těmito látkami rozdíl?

Z pohledu legislativy asi žádný, dle výzkumů obrovský. Když bych to vzal v úplné jednoduchosti, tak na rozdíl od toho, co si veřejnost představí pod pojmem droga, psychedelika nejsou toxická pro žádný orgán našeho těla, nezpůsobují závislost, pocity bažení a negarantují člověku příjemný zážitek.

Jaká jsou hlavní rizika a benefity užívání psychedelik?

Psychedelika dokážou velmi silně měnit vědomí. Zážitky na nich mohou být jak pozitivní a osvobozující, tak náročné a potenciálně traumatizující. Jak si lidé předávají po generace v různých mýtech a pohádkách, pokud se chce někdo vydat do čarovného lesa nebo se potopit pro perlu na dno jezera, není dobré to podnikat nepřipraven. Nemusí to dobře dopadnout. Dlouhou dobu je o těchto látkách známo, že velkou roli hraje okolní prostředí (tzv. setting) a vnitřní psychické naladění (tzv. set), v němž člověk psychedelikum užije. Proto je potřeba odlišovat rekreační užívání a užití v kontrolovaném prostředí v psychoterapeutickém kontextu, kde jsou rizika velmi nízká.

V souvislosti s psychiatrií je pro psychedeliky asistovanou psychoterapii kontraindikací (faktor, který je důvodem k vyloučení určitého lékařského výkonu, medikace atd., pozn. red.) psychotické onemocnění. Užití psychedelik u těchto pacientů by mohlo vést k další psychotické atace.

Pracujete jako člen týmu psychedelické kliniky Psyon. Jak dlouho na této klinice působíte a jaká je přesně Vaše funkce?

Na klinice působím od jejího založení. Mou hlavní náplní práce je ketaminem asistovaná psychoterapie, při které terapeuticky provázím klienta přípravami, následně během psychedelické zkušenosti a poté na integračních sezeních. Součástí mé práce je i klasická psychoterapie. Při ní se mimo jiné setkávám s lidmi, kteří měli náročnou psychedelickou zkušenost a pomáhám jim ji integrovat do jejich života.

Podívejte se na brocast s psychiatrem Filipem Tylšem o psychedelicích:

Zdroj: Youtube

S jakými typy psychedelik Psyon pracuje?

Na klinice Psyon aktuálně pracujeme s ketaminem. Jiná psychedelika se zatím stále zkoumají v klinických hodnoceních. Jakmile bude s nimi legální pracovat ve zdravotnictví, pak se jistě na Psyonu objeví. Já osobně se podílím na klinických hodnoceních psilocybinu, což je látka obsažená například v lysohlávkách. Jak sleduji vývoj důkazů o jeho potenciálním antidepresivním účinku, myslím si, že má dobře nakročeno.

Jak ketamin v lidském organismu funguje?

Ketamin se v medicíně používá už přes 50 let, dokonce i u dětí. Je to tedy bezpečná látka. Hlavní způsob použití ketaminu bylo anestetikum. Lékaři však začali pozorovat jeho psychedelické účinky, pokud ho podají v subanestetické dávce, což je dávka až desetkrát nižší něž pro celkovou anestézii.

Zajímavé je také to, že ketamin působí na jiné receptory v mozku než například LSD, meskalin či psilocybin. Samotný psychedelický zážitek je tedy trochu jiný. Jedná se o snový až disociativní stav („odpoutání se“). Člověk může při zavřených očích pozorovat různé barvy, obrazce i konkrétní výjevy například ze své minulosti. Vnímání emocí i vlastního těla je během účinku ketaminu pozměněno. To dovoluje určitý „odstup“ nebo „náhled“ a zpracování emočních obsahů, které nejsou běžně vědomí přístupné. Pro každého je tedy zážitek individuální i vzhledem k jeho životnímu příběhu. S tím poté v psychoterapeutických sezeních pracujeme.

Při jakých typech psychických onemocněních může ketamin pomoci?

Z klinického úhlu pohledu vidíme velmi dobré výsledky hlavně u deprese. Nástup antidepresivního účinku je často v řádu hodin. Díky psychoterapii pak přetrvává déle, než je pouhý biologický účinek ketaminu. Dobrá evidence je také u úzkostných poruch jako je generalizovaná úzkostná porucha, obsesivně-kompulzivní porucha nebo sociální fóbie. Dále pak poruchy příjmu potravy a posttraumatická stresová porucha. Tím to však dle mého názoru nekončí. Uvidíme, co přinese budoucnost.

Jak vypadá typický pacient, který využívá služeb kliniky Psyon? Lze vypozorovat nějaké spojující rysy?

Asi jako kdokoliv jiný. V předchozí otázce jsem vyjmenoval diagnózy, u kterých je dobrá evidence, že ketaminem asistovaná psychoterapie může pomoci. Je však důležité si uvědomit, že diagnóza popisuje pouze soubor symptomů, aby mohli odborníci mezi sebou efektivně komunikovat. Každý klient je ale jedinečný člověk s individuálním příběhem; to je pro mě v psychoterapii důležité. Každý nějak přišel na tento svět, s něčím se během života potkal a něco si nese dál. Byť existují některé rizikové faktory, psychické obtíže mohou potkat kohokoliv.

Řekněme, že mě trápí úzkostné poruchy, dozvěděla jsem se o Psyonu a zvažuji tento typ léčby. Podle čeho bych se měla rozhodnout, zda je to pro mne vhodná cesta?

Vyplníte formulář na našem webu psyon.cz a na základě toho Vám bude nabídnuta konzultační schůzka. Tam se dozvíte vše podstatné. Dále si pak třeba domluvíte termín psychiatrického vyšetření, kde společně s lékařem můžete zvážit, jaký postup bude pro Vás nejlepší.

Dejme tomu, že jsem se rozhodla tuto léčbu podstoupit. Co přesně mě čeká?

Čeká Vás psychiatrické a interní vyšetření, kde se posuzuje, zda je pro Vás tento typ léčby vhodný. Pokud ano, pak Vás čekají přípravná sezení, sezení s látkou a následně integrační sezení, kterými projdete společně s psychoterapeutem. Přípravná sezení jsou důležitá, aby klient věděl, do čeho jde, aby se cítil bezpečně. Užitečná jsou také v tom, abychom se před samotným sezením s látkou aspoň trochu poznali a já nebyl pro klienta neznámým člověkem. Integrační sezení poté jsou neméně důležitá. Tam pracujeme na zasazení psychedelického zážitku do života klienta.

Jak je to vlastně s legislativou a využitím psychedelik v klinické/terapeutické praxi? Jinými slovy, co je a není dnes legální?

Dnes je legální pouze ketamin v takzvané off-label indikaci; tedy po patřičné argumentaci evidencí, kterou známe u výše jmenovaných poruch. Až projdou klinickými hodnoceními další psychedelika a schválí se jako léčivo, pak se teprve dočkáme použití psychedelik v terapii.

Myslíte si, že současná legislativa brzdí potenciál, který se ukrývá ve využití psychedelik?

Psychedelika jsou dle úmluv řazeny do kategorie nejpřísněji kontrolovaných substancí s minimálním medicínským využitím společně s tvrdými drogami. Pokud chcete tyto látky zkoumat, jste zavaleni administrativní zátěží a těžko se získává povolení s takovými látkami nakládat. Je to smutné obzvlášť v situaci, kdy studie po celém světě ukazují jejich terapeutický potenciál.

Duševních nemocí u dětí přibývá. Včasný zásah může odvrátit katastrofu

Komunistické Československo bylo v 50. až 70. letech „velmocí LSD“. Ve své době probíhala řada vědeckých experimentů s tímto halucinogenem. Jak je to s experimentováním a využíváním LSD v klinické praxi nyní?

LSD se zkoumá oproti například psilocybinu, ketaminu a MDMA výrazně méně, což mě mrzí. Má totiž oproti jiným psychedelikům řadu výhod. Dlouhé trvání účinku je jedním z důvodů, proč se tolik nezkoumá. Zatímco akutní účinek ketaminu může být 1 až 3 hodiny, tak u LSD je to třeba 8 až 12 hodin. Případná LSD asistovaná psychoterapie by tak byla nákladná na čas a finance. Dalším důvodem je historicky dané společenské stigma.

V současnosti otřásl veřejností případ manželů Jarosławova a Karoliny Kordys, kteří byli odsouzeni k osmi letům za mřížemi za ceremonie s Ayauhascou. Jaký je Váš osobní názor na tuto kauzu?

Neznám ten případ podrobně, z výzkumů víme, že Ayahuasca jako taková není toxická a nemá závislostní potenciál. Naopak se s ní závislost někde i léčí. Výše trestu mi přijde extrémní. Takzvaná válka proti drogám zmařila mnoho životů po celém světě a svého cíle nedosáhla. Nicméně celá tato kauza nijak nesouvisí s prací, kterou provádíme na klinice Psyon. My pracujeme ve striktně zdravotnickém kontextu a držíme se evidence-based postupů.

Psychoterapeut Mgr. Vojtěch Viktorin z psychedelické kliniky Psyon



Vzdělání: Magisterský titul z Psychologie získal na FSS MU v Brně. Aktuálně studuje Ph.D. v programu Neurovědy na 3. Lékařské fakultě UK v Praze

Terapeutický výcvik: Analytická psychologie (jungovsky orientovaná psychoterapie)

Působení v Psyonu: Psycholog ve zdravotnictví, psychoterapeut v klinických studiích

Případné další pracovní zkušenosti: Výzkumník a studijní psychoterapeut v Centru výzkumu psychedelik v Národním ústavu duševního zdraví