S tou střízlivostí to pro většinu z nás, kteří rádi slavíme, není jednoduché. Třeba k Vánocům, Silvestru či k oslavě narozenin alkohol prostě tak nějak patří. Co se Vánoc týče, k těm patří střízlivost. Novorozený Ježíšek byl abstinent, těhotná a poté kojící Marie, coby zodpovědná matka, abstinovala také. A svatý Josef? Ten sháněl na dalekou cestu velblouda. Svatý Silvestr byl papež a působil ve čtvrtém století. Za téměř 22 let svého pontifikátu stihl postavit četné církevní stavby. Logická oslava jeho svátku je poklidit nějakou kapli, kostel nebo jejich okolí. Jestliže se někdo opije a další den ho bolí hlava a břicho, za to tenhle svatý nemůže. A co se narozenin týče, ty jsem oslavil čajem, ten ale piju i jindy. A také jsem vzpomněl na rodiče, protože za narození a péči vděčím jim.

„Dárky nedává Santa Claus, ale přináší je střízlivost,“ říká primář NešporZdroj: Se svolením Karla Nešpora

I když budeme o svátcích popíjet, tak pak přijde Suchý únor. To může být takové pokání: na měsíc dáme játrům a celému tělu od alkoholu pokoj. Nestačí to?

Měsíc abstinovat je podobné, jako kdybyste poslala játra do lázní. Ještě lepší by byl suchý leden jako je to ve Velké Británii už proto, že leden je delší. Už po pár týdnech abstinence se většině našich pacientů zlepšily jaterní testy. Po měsíci abstinentce jim to začalo podstatně lépe myslet, a zvláště ženy pak vypadaly o hodně lépe. Navíc je dobře možné, že se mnoha lidem abstinence osvědčí, a budou abstinovat i v dalších měsících nebo letech.

Nádory a alkohol: Určité typy rakoviny souvisí s nadměrným pitím, tvrdí vědci

Proč bychom se měli alkoholu raději úplně zříci? Co argument kardiologů ohledně prospěšnosti sklenky červeného vína denně pro zdraví cév a srdce?

Hypotézu o prospěšnosti alkoholu v jakékoliv podobě moderní epidemiologické výzkumy vyvrátily. Málokdo si uvědomuje, že alkohol zvyšuje krevní tlak. To zatěžuje srdce a zvyšuje riziko cévní mozkové příhody. Alkohol může působit i nepravidelnosti srdečního rytmu. Kromě toho je to návyková látka. Někdo jde na sklenku nebo jedno pivo, jenže dostane bažení, lidově řečeno „chytne slinu“, a z toho může být alkoholový tah a třeba zmíněná mozková mrtvice. Mimochodem alkohol je podobně jako tabák rakovinotvorná látka. Podezření při tom padá zejména na metabolit alkoholu acetaldehyd.

Zdroj: Youtube

Opravdu neplatí, že Francouzi jsou zdraví díky umírněné konzumaci červeného vína?

Japonci žiji déle než Francouzi, v Japonsku mají nízkou spotřebu alkoholu a vína pijí velmi málo. U červeného vína se zdůrazňuje, že obsahuje antioxidanty. Antioxidanty jsou ale ve většině druhů zeleniny a ovoce, v bobulovinách, koření, čaji nebo v panenském olivovém oleji. Můj vzdálený příbuzný vyrostl a vystudoval ve Francii. Nevím, jak moc pil víno, abstinent ale určitě nebyl. V pokročilém věku musel podstoupit transplantaci jater.

Čím to je, že vzdor těmto rizikům požívání alkoholu, se ho nebojíme zdaleka tolik, jako cigaret?

Jsou lidé, kteří se nebojí ani jednoho, ani druhého. „Statečně“ si zapálí cigaretu a při tom popíjejí alkohol. To zvyšuje riziko nádorů a náhlých srdečních příhod.

Měly by být podle Vás láhve s pivem, vínem nebo s destiláty označeny na obalech stejně varovně jako cigarety?

Bylo by to užitečné a reklamu alkoholu by televize neměli vysílat před 22. hodinou, aby nepůsobila i na děti.

PODCAST: Jak poznáte, že už jste alkoholik? Nahlédněte do Zápisníku alkoholičky

Měl jste sám někdy větší problémy s alkoholem?

Závislý na alkoholu jsem nikdy nebyl. Začal jsem abstinovat proto, abych si to na rok zkusil a dokázal se lépe vcítit do situace abstinujících pacientů. Střízlivost se mi zalíbila, tak jsem u ní zůstal.

A od roku 1984 jste naprostým abstinentem. O alkoholu jste řekl: „Zjistil jsem, že nemám důvod se k němu vracet. Proč bych měl pít podivné roztoky ze shnilého ovoce a plesnivého sladu?“ To z Vás výrobci alkoholických nápojů nemají moc velkou radost.

Možná jim trochu kazím obchody. Objektivně vzato ale přispívám ke zdraví národa. Masaryk řekl: „Budoucnost patří střízlivým“ a myslel tím, že v mezinárodní konkurenci zvítězí střízlivější národy. To platí v dnešním globalizovaném světě ještě víc než dříve. Jste-li vlastenka, tak abstinujte!

Svého času jsem dostal od organizace MENSA diplom za to, že jsem se zasloužil o inteligenci národa. Myslím, že jsem ho dostal plným právem. Střízliví přátelé, kteří přestanou pít nebo brát drogy, jsou pak mnohem inteligentnější.

Alkoholismus v Česku: Problémové pití přiznává každý šestý člověk

Jak se pozná, že už je člověk na alkoholu závislý?

Zjednodušeně řečeno, hlavním znakem závislosti je zhoršené sebeovládání. Takový člověk pije i v situacích, kdy pít nechtěl, nebo víc, než měl v úmyslu. Je to něco jako nevolnictví.

Můj otec chodil denně do hospody na pivo, možná i na panáka, a k tomu dost kouřil. Umřel na rakovinu plic. Myslíte, že za tu rakovinu mohl kromě cigaret i alkohol?

Za bronchogenní karcinom je odpovědné hlavně kouření. Alkohol ale zhoršuje průběh tohoto onemocnění a znesnadňuje jeho léčbu.

Když člověk pochází z rodiny, kde se víc pije, měl by si podle Vás dávat obzvlášť pozor, než po alkoholu sáhne. V čem spočívá jeho riziko?

Může se jednat o kombinaci genetické dispozice i zkušeností z dětství. Nedědí se závislost, ale jen dispozice k ní. Jestliže bude takový člověk abstinovat, což doporučujeme, závislost u něj nevznikne. Na druhou stranu závislost na alkoholu vzniká i u lidí, kteří tuto rodinou zátěž neměli. Příčinou může být třeba to, že mají zaměstnání, kde se hodně pije.

Ženy v pití alkoholu dohánějí muže. Nejohroženější jsou matky a "zelené vdovy"

Já jako žena jsem vůči alkoholu ještě zranitelnější než muži?

Ženy alkohol pomaleji odbourávají, a kromě toho má u nich alkohol specifická rizika. K nim patří rakovina prsu nebo poškození plodu. Plod je nejzranitelnější na počátku těhotenství. Ženy, které nevylučují otěhotnění, by proto měly abstinovat. Ještě zajímavost z praxe. Žena, která by se přizpůsobila nadměrně pijícímu manželovi, by si vytvořila závislost na alkoholu rychleji. On by ji pak asi opustil jako „alkoholičku“ a našel si jinou oběť.

Říká se, že „starý strom se špatně ohýbá“. Je nějaká cesta, jak se třeba z milovníka piva stát po šedesátce abstinentem?

Ale jistě, s tím jsme se opakovaně setkali. Ve vyšším věku se alkohol hůře snáší. Navíc starší lidé bývají mnohdy léčeni léky, které nejdou s alkoholem dohromady. Svého času jsem pracoval na oddělení pro závislé ženy. Přicházely tam často i paní zralého věku. Měly k tomu zajímavý důvod. Dcery a snachy jim kvůli jejich pití přestaly půjčovat vnoučata.

Vždyť abstinence člověka úplně vyřadí ze společnosti, sebere mu to kamarády…

To je naprostý nesmysl. Neznám osamělé, všemi opuštěné bezdomovce, kteří se na ulici dostali proto, že byli nenapravitelní abstinenti. Zato závislých na alkoholu, drogách a patologických hráčů je mezi bezdomovci hodně. Při abstinenci se obvykle změní okruh lidí, s nimiž se abstinující muž nebo žena stýká. Často se také obnoví a prohloubí vztahy s lidmi, kteří se odvrátili od dotyčné osoby, v době, kdy pila. Jeden náš abstinující přítel měl pracovní jednání na ministerstvu. Uvědomil si při tom, že je to o hodně jiná společnost než ta, se kterou se stýkal dříve. Je ale pravda, že střízlivost někdy působí potíže. Jednomu abstinujícímu šéfovi řekl jeho podřízený: „S tebou je to teď hrozné, všechno si pamatuješ!“ Střízlivý člověk bývá také sebevědomější a lépe prosazuje své zájmy.

Alkohol v těhotenství? Nevratně mění mozek plodu, ovlivňuje i vzhled dítěte

Pořád se při rozhovoru smějete! V nakladatelství Vyšehrad jste vydal i několik knih o léčivé moci smíchu. Léčí i závislost na alkoholu?

Ve Vyšehradu mi v opakovaných vydáních vychází kniha „Léčivá moc smíchu“. Můj nejnovější titul z podzimu 2022 se jmenuje „300 úsměvů pro lepší život“. Smích je něco jako růže a úsměv jako sedmikráska. Sedmikrásky nejsou tak nápadné, ale jsou mnohem rozšířenější a kvetou naprostou většinu roku. Při léčbě závislosti na alkoholu se používá kombinace více postupů. Je to tak trochu jako vařit polévku. Smích, humor a legrace zmírní nadměrný stres a dodají zmíněné polévce mnohem lepší chuť.

Karel Nešpor vydal už přes tři desítky knih a sám to komentuje: „Knihy Karla Nešpora zaujmou, dokonce i jejich autora!“Zdroj: Se svolením Karla Nešpora

No a lidé právě pijí, aby se odvázali a byla legrace…

Od určité hladiny alkoholu se lidé přestávají navzájem vnímat. To už je pak skoro jedno, co si říkají. A pak přijde kocovina, během ní je veselý málokdo. Navíc se dospělí lidé nejčastěji smějí ze zdvořilosti nebo jen tak, aby si zlepšili náladu. A to jde za střízliva lépe. S komunikačními dovednostmi je to podobné, jako s jízdou na kole. Obojí se dá naučit, chce to ale trochu trpělivosti a střízlivost.

Čím tedy můžeme „antidepresivní“ působení alkoholu nahradit?

Vaše otázka zavání černým humorem. Nedávno jsem se zeptal velké skupiny pacientů, kdo z nich pil, bral drogy nebo hazardně hrál proto, aby zapomněl na starosti a přehlušil nepříjemné duševní stavy. Přihlásili se skoro všichni. Pak jsem se zeptal, komu to fungovalo. Nato se nepřihlásil nikdo. Smutnému člověku může alkohol náladu zhoršit už během opilosti, a pak ještě více, když účinek alkoholu odezní.

Zažívala jsem deprese, dnes mám život ráda, říká peer konzultantka Adéla

Dobře, tak jinak: co dobře zafunguje na uvolnění?

Kdo si chce projasnit náladu, ať chodí, cvičí, tělesně pracuje a najde si někoho důvěryhodného, komu se dá svěřit. Může se také naučit relaxovat. Nahrávky relaxačních technik jsou volně dostupné třeba i na mém webu. Sám cvičím pravidelně jógu a čchi-kung. O tom, že fyzická aktivita zlepšuje náladu, vím nejen z odborné literatury, ale i z vlastní zkušenosti. Kdyby výše uvedené nestačilo, měl by dotyčný vyhledat odbornou pomoc. Deprese lze léčit farmaky nebo psychoterapií a obojí vyžaduje střízlivost.

Máte pro nás nějaký manuál, jak teď hned úspěšně začít s odvykáním od alkoholu?

Ano, na mém webu jsou volně svépomocné materiály pro lidi s návykovými nemocemi a jejich příbuzné. Je tam mimo jiné i text určený dospělým dětem závislých rodičů.

MUDr. Karel Nešpor, CSc.

Je emeritním primářem oddělení mužských závislostí v Psychiatrické nemocnici Bohnice. Zabývá se hlavně psychoterapií a také cvičí s pacienty jógu. Americká jogínka českého původu paní Ossius v něm už před mnoha lety vzbudila zájem o jógu a zároveň o smích. A aby toho nebylo málo, přidal ještě střízlivost. Na toto téma měl už mnoho přednášek a také napsal několik desítek knih. Více na webu www.drnespor.eu.