Současný mladý muž si velmi často vybírá partnerku, která je nejen atraktivní, ale i vzdělaná, úspěšná a na pracovním trhu samostatná. Co však dělat v situaci, kdy se stává úspěšnější než on?

Ne každý muž se vyrovná s tím, že mu vládne žena. | Foto: Shutterstock

Třebaže role žen a mužů je evolučně předurčena ke spolupráci, což umožňuje přežití jejich potomkům, již tisíce let společnost preferovala nadvládu mužů. Teprve v posledních několika desítkách let se postavení žen výrazně změnilo. Získaly přístup ke vzdělání, k lepšímu sociálnímu statusu a usilují o rovnoprávné postavení. Je to tedy něco nového a vše nové klade vyšší nároky na proces přizpůsobení.