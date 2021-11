Jeho práce se stala ústředním bodem vědecké transformace léčby depresí, úzkostí a řady dalších duševních onemocnění.

„Můj otec byl úžasný člověk, který věnoval svůj život pomoci druhým,“ uvedla Beckova dcera Judith a zdůraznila, že její otec pracoval až do úplného konce svého života. „Svou vášní a průkopnickou prací inspiroval studenty, klinické lékaře a výzkumníky několika generací,“ dodala.

We are sad to share with you that father of cognitive behavior therapy, Dr. Aaron T. Beck, has passed away at the age of 100. Dr. Beck was a tireless advocate for evidence-based treatments for mental health, and his work touched countless lives. https://t.co/3vAVRRkVLN