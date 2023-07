Červenec je měsícem, kdy se připomíná důležitost pupečníkové krve. Odborníci upozorňují, že dětem i dospělým může pomoci při léčbě desítek onemocnění, kupříkladu při leukémii či srdečních potížích.

Zkumavky se vzorky pupečníkové krve. Ilustrační snímek | Foto: ČTK

Jen při porodu dítěte mohou zdravotníci odebrat vzácnou pupečníkovou krev, která po jeho narození a přestřižení pupečníku zůstává v placentě a pupeční šňůře. Je bohatá na kmenové buňky krvetvorby. Vedle kostní dřeně ji lékaři používají jako zdroj krvetvorné tkáně pro transplantace.

Tato krev, která není ovlivněna životem člověka a jeho nemocemi, pomáhá třeba při leukémii, srdečních potížích, metabolických poruchách či neurologických problémech. Posloužit může i při dětské mozkové obrně, poškození mozku při narození, ztrátě sluchu či poruchách imunity.

Jedná se o téměř stovku nemocí. „Používá se také pro regenerační účely,“ sdělila Deníku molekulární genetička Dominika Valent Raffajová ze společnosti Cord Blood Center, která skladuje pupečníkovou krev více než 85 tisíc dětí a spolupracuje s více než padesátkou porodnic.

Ženu o možnosti odběru této čerstvé krve informuje gynekolog. Přesto jí většina končí jako zdravotnický odpad.

Krev vydrží i desítky let

Odběr do sterilní soupravy je bezbolestný, zdravotník jej provádí poté, co je postaráno o dítě i matku. Díky moderním technologiím lze krev uchovávat uskladněnou desítky let. Rozmrazit a využít ji je možné jen jednou. Pomoci může v dětství i dospělosti. Buď dítěti, při jehož porodu byla odebrána, jeho sourozenci nebo komukoli jinému.

Zdroj: Youtube

Česká hematologická společnost podporuje dárcovství pupečníkové krve. Není ale nakloněna jejímu uchovávání pro vlastní potřebu dítěte, jemuž byla odebrána. „Pravděpodobnost jejího použití se v takovém případě pohybuje maximálně kolem 0,04 procenta. Ale i tak může být nahrazena vlastními kmenovými buňkami krvetvorby, získanými čerstvě z kostní dřeně,“ uvedla společnost ve svém stanovisku.

Odborníci z Národního centra pupečníkové krve v Ostravě na svém webu ale upozornili kupříkladu na příběh malého Anteka z Polska. Tomu kmenové buňky z vlastní pupečníkové krve pomohly k vyléčení aplastické anemie, což je chudokrevnost, při které se nedostatečně tvoří krvinky v kostní dřeni.

Velký potenciál

Z historie využití pupečníkové krve.Zdroj: Cord Blood Center

Odběr ani uskladnění pupečníkové krve zdravotní pojišťovny neproplácejí. „Neuvažujeme o změně,“ reagoval pro Deník mluvčí ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob. Za odběr žena zaplatí kolem dvaceti tisíc korun, za uskladnění asi dva tisíce ročně. V jednotlivých porodnicích se ceny liší. Bezplatný odběr je možný jen tehdy, když je v rodině starší sourozenec trpící nemocí léčitelnou právě transplantací krvetvorných kmenových buněk.

Potenciál pupečníkové krve odborníci připomínají vždy v červenci, zabývá se jím asi tisíc klinických studií. Specialisté prosazují testovat z pupečníkové krve i cholesterol.

„Dětem, kterým by měření ukázalo vysoké hladiny, by byly vyšetřeny genetické vlohy,“ řekl Michal Vrablík z Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Lékaři by tím ihned po narození zachytili mimo jiné děti s familiární hypercholesterolemií, která může způsobit kardiovaskulární komplikace.