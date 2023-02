Počet alergiků rapidně stoupá. „Může za to hlavně ztráta souznění s přírodou. Mnohem víc létáme do různých koutů světa, jíme ovoce a zeleninu, které se pěstují v jiných zemích, a tomu, nač jsme alergičtí, se vyhýbáme,“ vysvětluje imunolog Radek Klubal, který se také opírá o předky. Ti žili ve svých domovech, jedli, co jim vyrostlo na poli a zahrádkách.

Jako příklad uvádí keř lísku. Jeden z největších alergenů, který uvolňuje pyly už velmi brzy na jaře a při teplé zimě, která je tady posledních pár let, ještě mnohem dříve. „Přitom by stačilo jíst na podzim lískové oříšky. Už z těchto plodů dostáváme do těla alergeny, které se s příchodem jara, kdy dochází k uvolňování pylových částeček nemusí vůbec jako alergen projevit,“ uzavírá Radek Klubal.

Alergie je nepřiměřená reakce imunitního systému na látky, které se vyskytují v našem okolí a pro většinu lidí jsou neškodné. Těmto spouštěčům říkáme alergeny. Zpravidla se jedná o různé druhy potravin, roztoče, psy, kočky, hmyzí píchnutí či pyly rostlin a stromů.

Příčina narůstajícího počtu alergických chorob není stále zcela jasná. Alergie nemá jen genetickou predispozici. Alergie se může spustit kdykoliv během života. Spouštěčem často bývá stres, zhoršující se prostředí a nevhodný životní styl (špatná strava, kouření, nedostatek pohybu, nadužívání antibiotik, přemíra očkovacích látek). Nepochybně vše probíhá na genetickém podkladě. Děti rodičů, z nichž oba jsou alergici, mají alergická onemocnění až v 80 procentech.

Alergeny se dostávají do organismu nejčastěji dýchacím ústrojím nebo zažívacím ústrojím a pokožkou. Lze tak předpokládat, že alergické astma nebo alergická konjunktivitida vznikají při kontaktu s inhalačními alergeny a ekzémy při kontaktu alergenů s kůží. Tato úvaha je však nesprávná. Brána vstupu alergenu do organismu většinou nerozhoduje o orgánovém postižení.

O vzniku astmatu, rinokonjunktivitidy nebo ekzému patrně rozhoduje vrozená orgánová predispozice. Proč do 3.-4. roku klinicky dominují potravinové alergeny a proč se vzdušné alergeny prosazují až v pozdějším věku, není dosud jasné. Pravděpodobně záleží na stupni zralosti/vývoji zažívacího traktu, kůže nebo sliznic dýchacího ústrojí.

Inkubátor pro alergeny

K léčbě alergií se používají primárně kortikoidy, léky na alergii, kapky a injekce.

MUDr. Radek KlubalZdroj: Deník/Bohumila ČihákováNa otázku, jestli lze do budoucna alergie řešit i jinou moderní metodou, než podáváním těchto podpůrných léků, imunolog Radek Klubal reagoval velmi pozitivně.

„Můžeme se vrátit k souladu s přírodou nebo využít nového trendu v medicíně. Provedu vám odběr krve, která obsahuje červené a bílé krvinky. Ty bílé jsou podstatou našeho imunitního systému. Přenesu je do inkubátoru a s těmito bílými krvinkami mohu cíleně v inkubátoru pracovat. Můžu je aktivovat, čehož se také využívá při léčbě onkologických onemocnění, můžu je uklidňovat, což nám pomáhá při řešení alergií nebo autoimunit. Tyto imunitní buňky, pokud je dobře vyberu i s typy bílých krvinek (říkám jim učitelé), vychovám a vrátím zpátky do organismu ve formě nějaké infuze. Tito učitelé mají pak tendenci v našem těle přirozeně informovat zbytek té imunity o těch změnách a imunitní systém se zklidní.“

Bohumila Čiháková: Vzduch je čistý

Miluji jaro, pučení všech stromů a květin a nejvíc vůní posekané trávy. Teď se jistě alergikům ježí vlasy na hlavě nebo se jim z této představy udělala předběžně vyrážka.

Mám to štěstí, tedy zatím, že do skupiny alergiků nespadám. I proto mě znepokojila zpráva pediatra mé dcery, který její časté nemoci a únavy přisuzoval právě alergii. Absolvovali jsme s ní několik testů, odběrů krve a důsledné sledování kašle, rýmy a dýchání v době výskytu alergenů v přírodě. Po pár týdnech jsme si vyslechli verdikt: „Nemáte alergické dítě. Můžete být v klidu,“ ujistila mě tenkrát paní alergoložka.

Pro klid duše jsem doma odstranila všechny závěsy, přehozy, zbytečné polštáře a koberečky. Vysávala jsem několikrát denně. Připadala jsem ji jako Mr. Proper z reklamy na čistidlo. Otázka, tedy spíše konstatování pediatra při další návštěvě s opět nemocnou dcerou, že za to může možná náš kocour, mě vnitřně natolik popudilo, že jsem si v duchu řekla: „Tak tady jsme dceruško naposledy. Náš milovaný kocour? To určitě,“ běželo mi hlavou. Nicméně mi to v ní stále vrtalo. To nepopírám.

Jela jsem ještě ten den do elektra pro čističku vzduchu. Žádná mi tenkrát nepřipadala dobrá. Ani recenze, které jsem hledala, nebyly kdo ví jaké. Takže jsem si nechala doporučit čističku přímo alergikem. Kdo jiný už by mohl vědět líp, pomyslela jsem si. Čistička od firmy Dyson dorazila obratem. To, že má dokonalý design, byla už jen třešnička na dortu. Když jsem z čističky vyndala filtr, musela jsem si to tenkrát i vyfotit, co všechno tam ulpělo. Tehdy jsem viděla, co všechno vdechujeme, v čem se pohybujeme. A to bylo jen u nás doma, kde by se z podlahy dalo i jíst.

S dcerou jsme nakonec odjeli na několik týdnů do lázní. Měla totiž špatnou růstovou imunitu, jak se ukázalo po opakovaných vyšetřeních. Závěsy u nás stálé nevisí, polštářky jsem vrátila a koberečky mají holky v pokojíčku jako dekoraci a na mazlení. Čističku zapínáme pořád, protože ten pocit, že vzduch je čistý, je opravdu uklidňující.

Druhy alergenů



Pyly dřevin, travin a bylin

Pylové alergie, tzv. polinózy, mají charakteristicky sezonní charakter. V jarním období dominují pyly dřevin, v létě pyly travin a na podzim pyly vysokobylinných plevelů. Schopnost alergizovat je u různých rostlin různá. Například díky přibývajícím nekultivovaným plochám na sídlištích, kde se daří zejména rostlinám s agresivními pylovými alergeny (pelyněk černobýl, bojínek luční, pýr plazivý, tomka vonná, ovsík vyvýšený apod.) došlo k vzestupu projevů polinózy. Koncentrace pylů v ovzduší je také ovlivněna počasím.



Domácí prach

Domácí prach je bohatým zdrojem bytových alergenů. Je tvořen chemickými látkami a biologickým materiálem typu bakterií, plísní, lidských a zvířecích odpadů, roztočů. Pravidelné větrání místností v období příznivého stavu ovzduší vede k regulaci domovní teploty a relativní vlhkosti vzduchu. Tím nepřímo klesá koncentrace alergenů v ovzduší.



Domácí roztoči

Jak přežít alergickou sezonu

- Stáhněte si mobilní aplikaci Pyly.cz a sledujte pylové zpravodajství a začněte brát prášky doporučené vaším lékařem týden před začátkem vaší sezony.



- Vyhýbejte se pohybu venku ve večerních hodinách. Alergie jsou nejsilnější kolem 18-19 hodiny večerní.



- Vyhýbejte se zemědělským oblastem v době sečení a sklizně, při nichž často dochází k rozvíření alergenů do okolí.



- Déšť čistí vzduch a spláchne alergeny. Po dešti je tedy nejlepší čas, kdy vyrazit na výlet do přírody.



- Nekuřte.



- V plynové sezóně noste venku roušku či šátek.



- Používejte noční a oční kapky s mořskou vodou.



- Kupte si čističku vzduchu.



- Pravidelně perte zejména oblečení na ven.



- Používejte hypoalergenní povlečení a lůžkoviny.