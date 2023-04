Popraskané paty jsou velmi častým problémem dolních končetin, kterým trpí mnoho lidí. Nevzhledná kosmetická vada však může snadno přerůst v závažný problém, zejména ve chvíli, kdy se praskliny prohloubí v hlubší trhliny a stání či chůze začnou být nesnesitelně bolestivé. Proč paty praskají, co na popraskané paty pomáhá a co radí naše babičky?

Neošetřená suchá kůže na nohou je známkou počínajícího problému. | Foto: Shutterstock

Popraskané paty patří mezi problémy, které se mohou týkat úplně každého. Podle lékárny Magistra se s nimi v průběhu života setká až 20 procent dospělé populace, přičemž ženy tento stav uvádějí až o 50 procent častěji než muži.

K praskání pat často dochází kvůli kombinaci rizikových faktorů, mezi které patří například nadváha či obezita, dlouhodobé stání na tvrdém povrchu, nošení bot s otevřenou patou či zdravotní predispozice včetně cukrovky či atopické dermatitidy. Stavům, které bývají někdy i velmi bolestivé, se však lze vyhnout a situaci lze řešit i v případě, že už se vás problém týká. Vsadit můžete na rady odborníků, domácí postupy i rady našich babiček.

Na suché paty nejlépe zabírá močovina:

Zdroj: Youtube

Proč paty praskají

Prvotním důvodem bývá vznik suché tvrdé a ztluštělé kůže v oblasti vaší paty, která mívá typicky nažloutlou až tmavě hnědou barvu. Zhoršení stavu může být způsobeno i horkými koupelemi či sprchováním, používáním agresivních mýdel a nedostatečnou péčí o vznikající problém, jak varuje například WebMD. Věřte nebo ne, ale suchá a následně popraskaná kůže se sama a bezbolestně bohužel nevyléčí.

Jestliže v první fázi nedojde ke zvýšení péče o chodidla, začnou postupně vznikat drobné trhlinky a v případě, že je na patu vyvíjen větší tlak, mohou se tyto praskliny začít prohlubovat.

Upouštění větrů má vliv na zdraví. Při zadržování mohou vycházet i ústy

Mohou být dle DermNet dokonce tak hluboké, až začnou časem krvácet a chůze i stání se stanou velice bolestivými. Do větších ran se následně může dostat infekce, jež bude vyžadovat antibiotickou léčbu.

Jak předejít popraskaným patám

Vanessa Ngan ve svém článku pro DermNet vysvětluje, že nejlepší je jít takovou cestou, abyste problémům se suchou kůží na patách a následným prasklinám předešli.

„Chodidla by měla být kontrolována denně a při prvních známkách praskání je nutné začít s okamžitou péčí. Tvrdá kůže by měla být ošetřena pemzou, aby se odstranila nadměrná kůže a následovat by měla hydratační rutina, která zahrnuje aplikaci krému 2 až 3krát denně.“

Co stojí za špatným dechem? Lidé si nečistí místo, které zápach způsobuje

V případě již vzniklých trhlin doporučuje ošetření gelovým nebo sprejovým obvazem na snížení bolesti a urychlení hojení. Nedojde-li ke zlepšení, radí navštívit lékaře.

Co pomáhá na již vzniklé praskliny

Ve většině případů se sice nejedná o vážný zdravotní problém, ale pokud vás trápí estetická stránka věci, nebo už to zašlo tak daleko, že vám praskliny způsobují bolesti, pojďte se podívat, co na popraskané paty pomáhá. Certifikovaní dermatologové z American Academy of Dermatology Association doporučují několik zásadních bodů.

Jak se zbavit páchnoucích nohou? Dejte do ponožek kočkolit a dětský pudr

Prvním z nich je osobní hygiena, která by měla být sice důkladná, ale trvat by měla maximálně 10 minut. Příliš dlouhé koupání totiž může vést k vysušení pokožky a celý problém ještě zhoršit. Používat byste přitom měli jemné mýdlo bez parfemace, které pomůže chodidlům zachovat jejich přirozené oleje. Následně doporučují chodidla velice jemně osušit a hydratovat vhodným krémem na chodidla s obsahem urey či kyseliny salicylové.

V průběhu dne pak odborníci doporučují aplikovat na paty tekutý obvaz, který vytvoří ochrannou bariéru, tlumí bolest, urychlí hojení a znemožní vniknutí bakterií do otevřené rány a předejde tak vzniku infekce.

Co by poradily naše babičky

Stejně jako s většinou problémů, naše babičky si věděly rady i s popraskanými patami. A jak sami víme, některé jejich rady často skutečně fungují, jak se můžete dočíst například ZDE. Jednou z těchto rad je namazat nohy na noc vazelínou, navléknout na ně ponožky a jít spát. Ráno byste měli mít paty krásně hebké.

Údajně prý ale na popraskané tvrdé paty zabírá i zábal z rozmačkaného banánu, který by se měl nechat působit alespoň deset minut a následně opláchnout. Velmi oblíbenou radou je i aplikace sádla, které se nechává vsáknout do pat ideálně přes noc. Na paty ale můžete namazat i tvaroh, nohy následně překrýt igelitovým sáčkem, ponožkami a opět nechat působit přes noc.