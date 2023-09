Rakovinu děložního čípku lékaři ročně diagnostikují asi osmi stovkám žen. Kolem tří set na ni ročně umírá. Životy přitom zachraňuje očkování a preventivní prohlídky.

Rakovinu děložního čípku lékaři ročně diagnostikují asi osmi stovkám žen. Kolem tří set na ni ročně umírá. Životy přitom zachraňuje očkování

Zpěvačka Radka Fišarová zažila krušné chvíle. Když otěhotněla, měla pozitivní test na infekci HPV. Tento virus může vyvolávat nádorová onemocnění. Její lékařka ji však uklidnila, že se jedná o zanedbatelný nález, který většinou odezní porodem.

Když ale Fišarová zhruba po roce a půl přestala kojit, začalo jí být špatně. „Měla jsem pocit, jako bych v břiše měla cizí těleso. V noci jsem trpěla zimnicemi,“ vzpomíná. Navštívila lékařku, ale opět nic.

Až když po roce a půl v ordinaci téměř zkolabovala, doktorka viděla, v jak kritickém stádiu nález je. Diagnostikována jí byla rakovina děložního čípku ve třetím stádiu, jejímu synovi tehdy bylo dva a půl roku. Největší oporou jí byli rodiče.

Na lékaře už měla štěstí. Dostala se až k přednostovi Kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze u Apolináře Davidu Cibulovi. Ten jí řekl, že je to náročné, ale zvládnou to. Podstoupila operaci, jejíž součástí bylo i odstranění dělohy. Před operativní rekonstrukcí močovodu, který jí praskl, žila dva měsíce s vývodem z ledviny. Už je to devět let.

Fialová jízda

Zpěvačka dodnes chodí na pravidelné kontroly a apeluje, aby ženy nezanedbávaly prevenci. Ve středu 20. září na ni upozornila i Fialová jízda Prahou. Ta se v rámci celosvětové kampaně World GO Day konala už popáté.

Uspořádala ji pacientská organizace VERONICA s ONKO Unií. „Všichni se chceme vyhnout rakovině. Pokud máme možnost předcházet jí efektivně, neměli bychom to promarnit,“ vysvětluje ředitelka pacientské organizace Denisa Voplakalová, která rakovinu děložního čípku též prodělala.

Diagnózu si ročně vyslechne asi osm set žen. Podle Cibuly lze ale toto nádorové onemocnění díky včasné prevenci omezit na minimum. „V České republice umírá na tento typ nádoru zhruba tři sta žen ročně, což pro srovnání odpovídá počtu obětí dopravních nehod na silnicích,“ vypočítává.

Podle údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky je proti infekci HPV způsobující rakovinu děložního čípku naočkováno asi 70 procent dívek, přibývá i očkovaných chlapců. Podle odborníků je to ale stále mnohem méně než v západních zemích.

Primární prevence: očkování proti infekci lidským papilomavirem (HPV)

Vakcínu hradí zdravotní pojišťovny dívkám a chlapcům ve věku 13 až 14 let. Od ledna 2024 to bude od 11 do 15 let. Chlapci mohou být přenašeči HPV infekce, která u nich může způsobit vznik nádorů na penisu či v dutině ústní. Očkovat se mohou i dospělé ženy.



Sekundární prevence: preventivní gynekologické kontroly

Kontroly zahrnují screeningové vyšetření pro záchyt přednádorových stádií na děložním čípku. Z veřejného zdravotního pojištění jsou hrazeny všem ženám od 15 let.