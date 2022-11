Měla štěstí. V Česku totiž lékaři každý rok diagnostikují asi osm set nových onemocnění rakovinou děložního čípku, přičemž přibližně tři sta žen zemře. Tedy téměř jedna žena denně. Úmrtnost na toto onemocnění stoupá s věkem. „Vrchol nastává mezi pětašedesátým a devětašedesátým rokem života,“ uvedla Denisa Krejčí z Ústavu zdravotních informací a statistiky ČR.

Mají neléčitelné metastázy. Ženy s rakovinou prsu ale díky nové léčbě žijí déle

Podle Jiřího Slámy z Onkogynekologického centra Gynekologicko-porodnické kliniky 1. lékařské fakulty v Praze je proto nutné, aby starší ženy měly nárok na bezplatný test HPV DNA. Drtivá většina rakoviny děložního čípku je totiž způsobena rakovinotvornými typy těchto lidských papilomavirů.

Jak Sláma uvedl, výskyt pokročilých případů rakoviny děložního čípku má v České republice vrchol kolem šedesátého roku života. „Testování žen v pětapadesáti letech má proto potenciál identifikovat podstatnou část rizikových žen v předrakovinovém stádiu a adekvátně se o ně postarat,“ řekl.

Prevence rakoviny

Od loňského roku mohou toto vyšetření v rámci prevence zdarma absolvovat jen ženy v pětatřiceti a následně s desetiletou pauzou v pětačtyřiceti. Ostatní si je musí vyžádat u lékaře a zaplatit za ně asi tisíc korun. To se možná v budoucnu změní. „Pokud se pilotní screeningový program u mladších žen osvědčí, máme v plánu toto vyšetření rozšířit do dalších věkových skupin," řekl Deníku mluvčí resortu Ondřej Jakob.

Test HPV DNA a věkové kategorie



• Zdarma mohou test HPV DNA absolvovat ženy ve věku 35 let (+364 dní) a 45 let (+364 dní).

• Ostatní ženy musí za test, který si vyžádají u gynekologa, zaplatit přibližně tisíc korun.

• Lékaři prosazují, aby bezplatný screening mohly absolvovat také ženy v 55 letech.

Podle lékařů není na co čekat. Z unikátní české studie LIBUŠE, jejímž je profesor Sláma odborným garantem, vyplývá, že ačkoli se většina žen s virem HPV setká do padesátky, ve věkových skupinách šestačtyřicet až šedesát let je tato infekce stále přítomna u čtyř procent žen.

Z dané tříleté studie, která byla vyhodnocena na sklonku loňského roku, plyne i to, že kombinace HPV DNA testu a cytologického stěru umožňuje lékařům zachytit čtyřikrát častěji předrakovinové změny než samotná cytologie. Gynekologové, kteří mohou obě vyšetření stěrem z děložního čípku provést současně, tak mají efektivnější možnost vzniku rakoviny zabránit.

Příznaky nejvážnějších druhů rakoviny lidé často přehlížejí. Je dobré je znát

Pozitivní výsledek podle vedoucího lékaře gynekologické kliniky G-CENTRUM Olomouc Aleše Skřivánka neznamená, že žena je nemocná. „Jen je tam přítomnost viru a lékaři na to berou zřetel při dalším postupu,“ uvedl. S tím, že negativní stěr na HPV viry naopak do jisté míry předpovídá, že minimálně tři roky žena nádor neutrpí.

Gynekologové mají za to, že rozšíření bezplatného testování na pětapadesátnice by poskytlo naději poklesu úmrtí starších žen. Na základě pětileté analýzy dat z Národního onkologického registru ČR totiž jen v období 2014 až 2018 zemřelo na rakovinu děložního hrdla více než tisíc devět set žen, z toho více než tisíc šedesát nad pětašedesát let.