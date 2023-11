Ilona Maučíková před dvěma lety zpozorovala, že se při cvičení zadýchává, její trenér jí proto doporučil jít k lékaři. Absolvovala kolečko vyšetření, přičemž názor lékaře nebyl jednoznačný. Partner jí poradil, aby raději navštívila ještě jiného lékaře. Díky tomu jí radiolog v roce 2021 včas zjistil plicní nádor. „Nebýt trenéra a partnera, vykašlala bych se na to,“ zavzpomínala.

Jaké jsou nové možnosti léčby rakoviny plic? Přečtěte si rozhovor s předním českým pneumoonkologem Liborem Havlem:

Měla první, tedy dobře léčitelné, stadium rakoviny. Bylo jí tehdy 43 let a z diagnózy byla jako celoživotní nekuřačka v šoku. Podstoupila operaci, kdy jí lékaři odebrali část levé plíce. Asi za půl roku po léčbě se postupně vrátila k běžnému životu, dnes se jen občas trochu zadýchá.

Ostatním radí neignorovat své tělo. „Uvědomila jsem si, že jsem smrtelná, zpomalila jsem a naučila se líp pracovat se stresem,“ uvedla na nedávné konferenci Hospodářské komory Praha 1 nazvané Prevence, půl zdraví.

Třiapadesátileté Lucie Gubalové lékaři diagnostikovali rakovinu plic loni. Bohužel až v nejzávažnějším stádiu, kdy měla metastázy v játrech. Lékaři proto nemohli nádor operovat. Celoživotní nekuřačka vyznávající zdravý životní styl i přes neblahou diagnózu zabojovala, podstoupila šest chemoterapií a biologickou léčbu. Lékaři jí nedávno oznámili radostnou zprávu – metastázy zmizely. „Miluji život,“ okomentovala to.

Devětadvacetiletému Robinu Hoškovi, kterého dlouho trápily únava a kašel, lékaři před dvěma roky diagnostikovali rakovinu plic ve třetím, tedy předposledním stádiu. Nedávali mu mnoho šancí, že nádor ustoupí.

Hošek to přesto nevzdal. „Podstoupil jsem náročnou chemoterapii a 33 radioterapií. Nádor zmizel a já jsem druhým rokem v remisi,“ sdělil.

Program časného záchytu karcinomu plic

• Je určen lidem od 55 do 74 let věku, kteří kouřili či kouří 20 cigaret denně po dobu 20 let či 40 cigaret po dobu 10 let.

• Detaily vysvětlí praktický lékař, který po splnění podmínek člověka pošle k plicnímu lékaři. Ten ho po cíleném plicním vyšetření (vyloučí jiná závažná onemocnění) odešle k radiologovi na nízkodávkové CT.

• Lékaři při screeningu objevují i další plicní onemocnění, například chronickou obstrukční plicní nemoc.

• Program je hrazen z veřejného zdravotního pojištění.