Rakovina krve zaujímá v počtech úmrtí na zhoubná nádorová onemocnění třetí místo, hned po karcinomu plic a rakovině tlustého střeva. Leukémii, lymfomu či mnohočetnému myelomu podlehli zpěvák Karel Gott, manželka zavražděného amerického prezidenta Kennedyho Jacqueline nebo cyklista Luboš Lom, účastník olympijských her v Soulu.

Karel Gott zemřel na následky akutní leukémie | Foto: Deník/Zdeněk Hejduk

Do hry naštěstí stále více vstupuje imunoterapie, která řadě pacientů významně prodlužuje život.

Krevní zhoubné nádory představují široké spektrum nádorových onemocnění, která postihují kostní dřeň a lymfatické uzliny. V posledních desetiletích medicína hodně pokročila v jejich diagnostice a léčbě, přesto řada z nich zůstává nevyléčitelných a každoročně jsou v České republice příčinou smrti 2000 pacientů.

Nejčastějším z typů rakoviny krve je leukémie, při níž dochází k poruše tvorby bílých krvinek v kostní dřeni. K dalším patří mnohočetný myelom, nebo například lymfom – nádorové onemocnění lymfatického systému, jehož buňky se nekontrolovaně množí, postižená uzlina se začne zvětšovat a ztrácí svou původní funkci.

Mnohočetný myelom je druhý

Na druhém místě v počtu případů je mnohočetný myelom, zhoubná choroba, která vzniká nekontrolovaným množením myelomových buněk v kostní dřeni. Jedná se především o onemocnění seniorů: nejvyšší výskyt je ve věkové skupině 65 až 74 let.

V České republice je ročně diagnostikováno přibližně 500 osob s mnohočetným myelomem a v současné době se s tímto onemocněním léčí zhruba 4000 pacientů. Právě tato diagnóza má 30. března své místo v kalendáři. Národní den myelomu má cíl zvýšit povědomí veřejnosti o této nemoci a o možnostech léčby.

Leukémie - Příčiny, projevy a způsoby léčby:

Zdroj: Youtube

Velkou nadějí pro nemocné s mnohočetným myelomem se v posledních letech stala zejména cílená biologická léčba. V České republice je registrována od roku 2016 a díky ní se přežití pacientů zdvojnásobilo.

„Jedná se o obrovský pokrok – na konci minulého století se přežití pacientů s myelomem pohybovalo kolem tří let. Dnes se pěti let dožívá každý druhý a třetina pacientů žije díky léčbě deset let,“ říká profesor Roman Hájek, přednosta Kliniky hematoonkologie Fakultní nemocnice Ostrava a předseda České myelomové skupiny.

Skutečně zlomovým milníkem v léčbě se pomalu stává imunoterapie, která je mimořádně účinná u řady všech druhů nádorů krve.

Jedná se o jakési posílení přirozených mechanismů imunitního systému pacienta tak, aby byl schopen intenzivněji bojovat s nemocí. Metoda ukazuje velmi slibné výsledky nejen u myelomu, ale i v léčbě jiných onkologických onemocnění.

Varovná únava a bolesti kostí

S diagnózou mnohočetného myelomu žije i 63letá paní Olga. Zhruba před šesti lety se její zdravotní stav začal zhoršovat. Prodělala opakovaně záněty průdušek, zápal plic, trpěla vyčerpáním a bolestmi páteře. Na začátku roku 2017 odešla do předčasného důchodu v naději, že bude více odpočívat a její zdravotní stav se zlepší.

Paní Olga, ještě než onemocnělaZdroj: se svolením agentury Insighters

Občas si dopřávala lázeňské pobyty a dovolené u moře, snažila se cvičit, plavat a trávit čas s rodinou. Ale i přes občasnou úlevu se její zdravotní stav nadále zhoršoval. Přibývaly zejména bolesti kostí a celková slabost, nevýkonnost.

Příznaky stáří, nebo rakovina?

V únoru 2020 překonala chřipku a od té doby nabraly věci rychlý spád. Bolesti svalů, páteře a kostí se staly nesnesitelnými a dušnost jí nedovolila vyjít byť jen pár schodů. Trápila ji výrazná únava a vyčerpání, životní síla se vytrácela.

Potíže vyvrcholily v červenci 2020, kdy ji obvodní lékařka na základě výsledků vyšetření krve a moči poslala na transfuzi do okresní nemocnice. Odtud už následoval převoz na hematoonkologickou kliniku, kde Olga podstoupila odběr kostní dřeně. Ten bohužel potvrdil nádorové onemocnění a nepříznivou diagnózu – mnohočetný myelom.

Dvě studie a mezi nimi covid

Olga se hned dostala do klinické studie, při níž užívala novou kombinaci léků a hladina škodlivých látek produkovaných nádorovými buňkami začala rychle klesat.

V říjnu 2020 ale Olga onemocněla covidem chytila covid-19, měla těžký průběh a z klinické studie nakonec na vlastní žádost vystoupila. Lékaři proto pokračovali standardní dostupnou terapií, ta ale po několika měsících velké úlevy přestala zabírat. Na začátku roku 2022 se Olze nemoc opět vrátila.

„Naštěstí jsem dostala možnost využít imunoterapie a vstoupit do další studie s jinou kombinací léků, kterou jsem zvládala dobře,“ říká Olga.

V září přišla dobrá zpráva – škodlivé látky produkované nádorovými buňkami už nebyly v krvi paní Olgy prokázány.

K odstranění zbytkové nemoci jí lékaři doporučili takzvanou autologní transplantaci krvetvorných buněk. Při ní jsou pacientům odebrány a následně zamraženy jejich vlastní krvetvorné buňky. Pacient pak podstoupí vysokodávkovou chemoterapii, která zničí zbylé nádorové buňky, ale často poškozuje i zdravé buňky kostní dřeně a imunitního systému.

Dnes už škodlivé látky produkované nádorovými buňkami nebyly v krvi paní Olgy prokázányZdroj: se svolením agentury Insighters

Po ukončení chemoterapie jsou proto tyto předem získané kmenové buňky transplantovány zpět do těla pacienta. To umožňuje obnovu kostní dřeně a imunitního systému, což pomáhá pacientovi rychleji se zotavit. Olga má tuto léčbu podstoupit letos na jaře. „Jsem ráda, že jsem měla to štěstí, a mohla jsem být zařazena do studií, které mi díky nejnovějším léčebným metodám pomohly mnohočetný myelom zvládnout a vrátily mě do života,“ dodává Olga.

Které celebrity postihla rakovina krve:

Karel Gott

Karel Gott zemřel na následky akutní leukémie Zdroj: Deník/Miroslav Rada

V říjnu 2015 mu byl diagnostikován Non-Hodgkinův lymfom, se kterým se léčil ve Všeobecné fakultní nemocnici Praha. V roce 2018 se u něj objevila porucha krvetvorby a v polovině září následujícího roku problémy přerostly v akutní leukémii, na jejíž následky zemřel.

Andrej Hryc

Slovenský herec, který hrál v Ulicii nebo třeba ve filmu Báthory. V dubnu 2020 mu byla diagnostikována akutní leukemie, které podlehl 31. ledna 2021.

Jeff Bridges

Oscarový herec a hvězda filmu Big Lebowski má zhoubný lymfom.

Jacqueline Kennedy Onassis

Bývalá první dáma USA měla Non-Hodgkinův lymfom. 19. května 1994 se jí zákeřná nemoc stala osudnou a lymfomu podlehla.

Jane Fonda

Americká herečka J loni v září na sociálních sítích oznámila, že má zhoubný Non-Hodgkinův lymfom. Před svými 85. narozeninami loni v prosinci pak uvedla, že jí lékaři dali krásný dárek a je prý z nemoci uzdravenaZdroj: Denis Makarenko / Shutterstock.com

Americká herečka loni v září na sociálních sítích oznámila, že má zhoubný Non-Hodgkinův lymfom. Před svými 85. narozeninami loni v prosinci pak uvedla, že jí lékaři dali krásný dárek a je prý z nemoci uzdravena.

Luboš Lom

Cyklista, účastník olympijských her v Soulu onemocněl v roce 2013 mnohočetným myelomem. Díky své vytrvalosti, velké podpoře rodiny i svých fanoušků nemoci vzdoroval dlouhých devět let. Zemřel v únoru 2022 v 57 letech.

Tom Brokaw

Známý americký novinář a televizní moderátor Tom Brokaw oslavil již 83. narozeniny, má myelom od roku 2013Zdroj: s_denik-630/ Shutterstock.com

Známý americký novinář a televizní moderátor oslavil již 83. narozeniny, má myelom od roku 2013.

David Maria Sassoli

Italský politik a novinář, předseda Evropského parlamentu, zemřel během své funkce na mnohočetný myelom loni v lednu.

Mám to v krvi



- V rámci Národního dne myelomu se rozbíhá osvětová kampaň s názvem „Mám to v krvi“. Kromě jiného upozorňuje na nové, nadějné možnosti léčby tohoto onemocnění, jako je imunoterapie, respektive terapie geneticky modifikovanými bílými krvinkami, které by v blízké budoucnosti mohly znamenat zásadní průlom v léčbě. Více na www.mamtovkrvi.cz



- Objektivní informace o mnohočetném myelomu lze získat z webů www.myeloma.cz nebo www.mnohocetnymyelom.cz, případně na webových stránkách společnosti Janssen.