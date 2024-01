Konečně se pořádně rozjela zimní sezóna a sjezdovky se už začínají plnit nadšenými lyžaři a snowboardisty, kteří si užívají zimní radovánky. Na horách však číhá i nebezpečí, které vám sice neublíží hned, ale může mnohonásobně zvýšit riziko onemocnění agresivní formou rakoviny kůže. I horské sluníčko má totiž sílu a může naši pokožku nevratně poškodit. Jak spálení zabránit, jak poznat rakovinu kůže a jak předejít výskytu zhoubného melanomu?

Myslete na sebe v každé situaci. Onemocnění kůže v podobě maligního melanomu patří mezi nejagresivnější formy rakoviny. | Foto: Sutterstock

Poznej rakovinu kůže:

Zdroj: Youtube

Častým omylem je, že v zimě se spálit nemůžete, protože sluníčko nemá takovou sílu. To ovšem rozhodně neplatí na horách, kde intenzita slunce roste s každým dalším nadmořským metrem, a navíc se jeho síla násobí odrazem od bílého sněhu. Riziko, že si na příjemné dovolené zaděláte na vážné onemocnění kůže, které vás může i ohrozit na životě, není proto tak úplně zanedbatelné. Maligní melanomy patří mezi nejagresivnější formy rakoviny kůže, na něž ročně podle Ministerstva zdravotnictví zemře kolem 400 lidí.

Zvýšené riziko rakoviny kůže

Mnoho lidí podceňuje sílu slunce na horách a v zimě se dostatečně nevybaví vhodnými ochrannými prostředky. „Sluneční paprsky se odrážejí od sněhu, čímž se jejich síla násobí. Je tedy nezbytné chránit kůži před spálením a zejména před rizikem vzniku melanomu,“ varuje lékárnice a tisková mluvčí České lékárnické komory Michaela Bažantová.

Před nebezpečím vzniku slunečních popálenin varuje i studie: „Zimní sporty vytvářejí, stejně jako vodní, nepříznivé podmínky pro naši pokožku. Mluvíme především o odrážení UV paprsků od sněhu, zvýšené citlivosti kůže v důsledku pocení a následného smývání opalovacího krému. Vše dohromady zvyšuje riziko vzniku rakoviny kůže.“

Kde se v zimě nejčastěji spálíme

I přesto, že je většina našeho těla při zimních radovánkách zakryta oblečením, stále existují odhalená místa, na kterých může dojít k slunečnímu popálení. „Nejčastější místa, kde se při zimních radovánkách lze spálit, jsou vršky uší, špička nosu a rty,“ upřesňuje horolezecký blog Amerického alpského institutu.

O rakovině kůže - prevence a příznaky:

Zdroj: Youtube

Proto ať už preferujete lyžování, snowboard či vysokohorskou turistiku, jedno mají tyto venkovní zimní sporty společné. Všechny jsou spojovány se zvýšeným vystavováním ultrafialovému záření, které může mít za následek poškození kůže slunečními paprsky, spálení a v některých případech až rakovinu kůže. O tom je přesvědčen i uznávaný český dermatolog a lékař Petr Arenberger.

„Každé spálení (především v dětství do puchýřů) zvyšuje riziko vzniku melanomu na dvojnásobek. Riskantní není ale jen spálení, ale také dlouhodobé působení i malých dávek ultrafialového záření na kůži, které se nám nasčítá za celý život,“ varuje před nebezpečím UV záření bývalý minstr zdravotnictví.



Jak nebezpečný melanom odhalit

Melanom se začíná tvořit jako malá skvrnka, která se postupně zvětšuje do plochy a výšky. Někdy vzniká již z existujícího mateřského znaménka, ale paradoxně většinou ne z nápadně vypadajícího vystouplého. Jejich odlišení od melanomu je ale pro neškolené oko bez dermatoskopu obtížné, a proto je při podezření návštěva dermatologa nezbytná.

„Melanom většinou roste relativně pomalu, proto doporučujeme u rizikových pacientů kontroly zpravidla jednou ročně, což je doba, za kterou běžný melanom nevyroste do velkých rozměrů. Existují ale bohužel výjimečně případy, kdy nádor roste obrazně řečeno před očima, a dostane se rychle z ještě relativně bezpečné tloušťky 1 mm na velmi rizikovou. Ta ale také není moc velká, a to kolem 4 mm,“ upozorňuje Petr Arenberger.

V zásadě platí, že abyste předešli rakovině kůže, měli byste se na přímém slunci pohybovat co nejméně a v době od 11 do 15 hodin se raději ukrývat ve stínu budov či stromů. To ale při pobytu na horách není možné, a proto se zaměřte především na kvalitní opalovací krém a na jeho správné nanášení.Zdroj: Shutterstock

Jaká je šance na uzdravení

U zhoubných melanomů vždy platí, že čím dříve se útvar vyřízne, tím větší šanci na uzdravení pacient má. I moderní terapie pokročilých stadií ale zatím jen prodlužuje život a neumí pacienta úplně vyléčit, i když v budoucnu tomu i podle uznávaného dermatologa bude jinak.

„Pokud se maligní melanom vyřízne v době, kdy má tloušťku maximálně 1 milimetr, je šance na úplné vyléčení výrazně přes 90 procent. S každým milimetrem navíc ale naděje rychle klesá a tloušťka přes 4 milimetry je pro pacienta už hranicí pro velmi rizikový melanom,“ tvrdí Deníku dermatolog.

Metastazování pak závisí nejčastěji na velikosti nádoru, ale také to není vždy priorita. I tenké melanomy mohou metastazovat a na rozdíl od jiných nádorů i po řadě let. Běžné pravidlo, že po 5 letech bez metastazování je z toho pacient „venku“, u melanomu podle něj neplatí.

„Moderní léčba s použitím biologik a dalších cílených léků pak významně prodlužuje život velkému procentu pacientů s metastázami, což jsme dříve při použití cytostatik (léků, které ničí nádorové buňky, pozn. red.) a ozařování nebyli schopni dosáhnout,“ hovoří o nových přístupech a metodách léčby Arenberger.

Jak riziku výskytu melanomu předejít

Pokud vás také napadá otázka, co lze tedy udělat, abyste malignímu melanomu předešli, odpovědí je jedině vhodná prevence. V zásadě platí, že abyste předešli rakovině kůže, měli byste se na přímém slunci pohybovat co nejméně a v době od 11 do 15 hodin se raději ukrývat ve stínu budov či stromů. To ale při pobytu na horách není možné, a proto se zaměřte především na kvalitní opalovací krém a na jeho správné nanášení.

Pobyt na slunci je krásný, ale může být zrádný:

A pokud mluvíme o obličeji, který je jako jediný při pobytu na horách vystavován slunci celý den, měli bychom být ještě opatrnější. Na rozdíl od zbytku těla je totiž tato část neustále vystavena extrémním povětrnostním podmínkám, a navíc je zde pokožka jemnější než na zbytku těla.

„Proto je potřeba před pobytem na slunci i v průběhu dne aplikovat na obličej vhodný opalovací krém a rty chránit pomádou. Oba přípravky by měly mít vysoký SPF faktor,“ doporučuje ideální ochranu tisková mluvčí České lékárnické komory.

Prostředek nanášíme na kůži v dostatečném množství alespoň 20 minut před pobytem na slunci a tuto akci během dne pravidelně opakujeme. „Stoupáme-li do hor, s každými 300 metry se zvýší intenzita ultrafialového záření o 4 %. Se zvýšením dávky záření musíme počítat také při odrazu od vodní hladiny nebo sněhu,“ upozorňuje iniciativa Stan proti melanomu, která zdůrazňuje důležitost prevence.