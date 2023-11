Příběh armádní vojákyně a letušky Lenky Růžkové strhl opět obrovskou vlnu solidarity. Její situace je vážná a bez speciální a drahé léčby u nás prakticky neřešitelná. Možná proto se během 24 hodin našlo téměř 11 500 lidí, kteří svým příspěvkem umožnili mladé ženě, jež onemocněla nejagresivnější formou rakoviny, podstoupit léčbu, která jí může zachránit život.

Armádní vojákyně a letuška Lenka Růžková bojuje s agresivní formou rakoviny kůže | Foto: se svolením Lenky Růžkové

Životní situace Lenky Růžkové, která žila svůj sen, dbala na správnou životosprávu, sportovala, těšila se ze života a plánovala založit rodinu, opět zasáhla mnoho lidí. Už jsme totiž asi všichni pochopili, že smrtelnými chorobami neonemocní jen ti, kteří se o sebe nestarají, žijí zhýralým životem, pijí alkohol, užívají návykové látky v jakékoliv formě a zkrátka jsou protikladem toho, co nazýváme zdravým životním stylem. O to víc se mnozí z vás stále aktivněji snaží zapojovat do sbírek a pomoci tak alespoň pár korunami člověku, kterého sice osobně neznáte, ale víte, že mu pro vás postradatelná částka může zachránit život. A za to si zasloužíte slova díku a uznání, což ví i Lenka, jež je další mladou osobou, kterou postihla zhoubná nemoc v podobě agresivní rakoviny kůže.



Kdo je Lenka a čím prochází

V minulých týdnech jsme vás informovali o letušce a armádní vojákyni Lence Růžkové, která ve svých 36 letech onemocněla nejagresivnější formou rakoviny, kterou zhoubný kožní melanom bezpochyby je. Lenka je v posledním čtvrtém stádiu nemoci, nádor již metastazoval i do mozku, plic, vaječníků a dalších orgánů a v České republice jí bylo řečeno, že pro ni již neexistuje v rámci našeho zdravotnictví žádná pomoc ani naděje.

Rodiče Lenky Růžkové věří, že se jejich dcera uzdravíZdroj: se svolením Lenky Růžkové

Oboje však nabízí zahraniční klinika v Německu, která vykazuje výborné výsledky. Na ni však Lenka potřebovala vybrat 4,5 milionů korun. A tento zázrak se povedlo uskutečnit ve 24 hodinách, kdy se ve sbírce na Doniu vybralo dokonce o milion a půl více.

Vyjádření obrovské vděčnosti

„Jen těžko hledám slova, kterými bych nyní popsala, co od čtvrtečního večera prožívám. Omlouvám se, že jsem se neozvala se svým vyjádřením již dříve, byla jsem doslova paralyzovaná extrémní rychlostí, s kterou je finanční sbírka shromažďována. Vaše dobrosrdečnost a solidarita je dechberoucí,“ uvedla Lenka, která nečekala, že se potřebné peníze vyberou tak rychle.

O to větší štěstí prožívá, když ví, že z vybrané částky obdrží sto procent a léčbu si tak může skutečně dovolit.

Letušce Lence dochází čas. Češi jí během 24 hodin poslali na léčbu 5 milionů

„V úterý to bude přesně rok, co jsem si vyslechla tu zdrcující diagnózu. Prožila jsem hodně špatných dní, ale nikdy jsem neztratila odhodlání bojovat. A toto mé odhodlání bylo díky vaší neskutečné podpoře doslova ztisícenásobeno,“ poděkovala Lenka všem, kteří společně s ní věří v úspěšnost zahraniční léčby.

Kolik lidí přispělo, kolik se vybralo

Do sbírky, kterou pro Lenku založila kamarádka Petra Kubíková, začalo okamžitě po založení přispívat neskutečnou rychlostí obrovské množství lidí. Celkem se jich našlo téměř 11,5 tisíce, kteří byli ochotni na léčbu menším či větším finančním obnosem přispět.

Svou roli sehrály i sociální sítě, na kterých Lenka svou prosbu s příběhem a odkazem na sbírku sdílela. Jistě pomohla i medializace příběhu a zapojení Armády České republiky, která se na výsledné částce i šíření prosby o pomoc podílela.

Pojišťovny v ČR jí nepomohou

Lenka se pokoušela získat příspěvek na extrémně finančně náročnou léčbu v zahraničí i v České republice, ovšem její žádosti bohužel nebylo vyhověno.

„Tato zahraniční léčba bohužel není kryta žádnou z českých zdravotních pojišťoven, rodina zatím hradí veškeré výdaje s ní spojené sama,“ uvedla ve sbírce pro Lenku její zakladatelka Petra Kubíková.

Mladá maminka bojuje s rakovinou prsu. Každá nemoc přináší poselství, říká

O svůj osobní názor ohledně hrazení zdravotnické péče v ČR se podělila pod sbírkou pro Lenku i @Jitka Drunecká: „Přispěla jsem, pokládám to za samozřejmost, jen nechápu, jak je možné, že to nehradí zdravotní pojišťovna. Je to ostuda. Lence přeji uzdravení.“

Lenka neztratila naději a se svou nemocí se pere s obrovskou vervou, jelikož ještě nehodlá z tohoto světa odejít. Její vnitřní síla navíc ještě vzrostla, když viděla, s jakou rychlostí a ochotou jí na léčbu přispívají obyčejní lidé.

Nic není jisté, ale věří

Nyní se bude Lenka soustředit na personalizovanou onkologickou terapii tumor infiltrujících lymfocytů (TIL) a rovněž léčbu pomocí onkolytických virů. Nikdo jí sice nenabízí stoprocentní úspěšnost, ale podle dosavadních zjištění mají tyto cílené postupy výborné výsledky právě u těch, u kterých už ostatní možnosti léčby selhaly.

Onkologie je jiný svět. Blízkost smrti vás změní, popisuje zdravotní sestra

„S ohromnou pokorou a vděčností vám spolu s celou mou rodinou děkujeme za vaši štědrost, díky které mi byla dána šance na život,“ děkuje Lenka, která je nyní plná naděje. Současně uvádí, že pokud by se vybralo více peněz, než bude pro léčbu potřeba, věnuje tyto prostředky pro další potřebné onkologické pacienty.

Lenčin příběh sledujte dál

Lenka je za podporu známých i neznámých dárců neskonale vděčná, a proto se rozhodla, že si postup léčby a vývoj situace nenechá pouze pro sebe.

„Jsou vás opravdu tisíce, kterým není můj osud lhostejný, proto vás budu průběžně informovat o své cestě za uzdravením. Ještě jednou Vám z celého srdce DĚKUJI,“ vyjádřila dojatě s láskou, úctou a přáním zdraví všem dobrým lidem Lenka.

„Prosím kontrolujte znaménka sobě i svým blízkým a nepodceňujte prevenci, najděte si čas a dojděte si k dermatologovi. Melanom, ač zprvu často nenápadný, je opravdové svinstvo,“ upozorňuje na nebezpečí, které lze však pravidelnými prohlídkami u kožního lékaře minimalizovat.