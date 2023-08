Kamila Tomášová byla ještě nedávno úplně normální třicátnicí, jejíž život se konečně začal obracet správným směrem. Po velice těžkém dětství a úmrtí svých blízkých na rakovinu však jednoho dne zjistila, že se zákeřná nemoc nevyhnula ani jí. Když objevila na svém uchu znaménko, které následně začalo krvácet a odpadat, bylo už pozdě. Dnes ji čekají další vyšetření, operace a bojí se, že se nebude moci postarat o svou tříletou dcerku.

Mladá maminka trpí velmi agresivní formou rakoviny a bojuje o svůj život | Foto: se svolením Kamily Tomášové

Už dětství pětatřicetileté Kamily Tomášové nebylo vůbec jednoduché. Její vlastní tatínek zemřel na rakovinu, stejně jako její strýc i děda. Po smrti otce se její maminka ještě několikrát vdala, ale ani jedno manželství nezanechalo na paní Kamile nic dobrého. Jeden z „nových tatínků“ v ní však dle jejích slov zanechal dokonce doživotní následky.

Až poslední vztah se Kamilině matce povedl a náhradní otec je s rodinou stále v kontaktu, i přesto, že s ní již nežije.

Když už si mladá maminka konečně myslela, že po všech útrapách, které jí život přinesl, bude žít šťastný život se svou malou dcerou Nellinkou, objevila na uchu podezřelé znaménko. To ji bohužel z plného zdraví katapultovalo rovnou do boje o vlastní život.

Ze znaménka, které Kamila Tomášová objevila na svém uchu, se vyklubal maligní melanom, kvůli kterému dnes maminka tříleté holčičky doslova bojuje za každý další den. Ze strany rodiny navíc nemá skoro nikoho, kdo by jí mohl s péčí o dceru dlouhodobě pomoci nebo se jí ujmout, kdyby došlo na nejhorší.

V životě to neměla jednoduché

Jeden z mála lidí, ke kterému měla Kamila ještě před úmrtím tatínka na rakovinu blízko, byl její nevlastní bratr, který s nimi žil v jedné domácnosti. I ten však bohužel tragicky zemřel, což Kamila nesla hodně těžce. Její vlastní bratr je totiž od dvanácti let závislý na drogách. S dalším maminčiným přítelem se přestěhovali do jeho bytu, který však byl zadlužený jeho bývalou manželkou a neustále řešili nějaké exekuce.

Jako miminko umírala, oživili ji. Nyní šestnáctiletá dívka znovu bojuje o život

V osmnácti letech si na sebe proto vzala Kamila půjčku, aby rodina nepřišla o bydlení, s tím, že jí bude vše později vráceno. Tak se ovšem nestalo a nastaly další a další půjčky bez jejího vědomí.

O byt stejně nakonec přišli. Kamila na tom nebyla psychicky vůbec dobře a pracovala, co mohla, a to i 36 hodin v kuse. Možná i proto její tělo odpovědělo nemocí, která jí dává jen velmi malou naději na uzdravení.

„Mamka na mě udělala spoustu podvodů, ale já jsem jí už odpustila. Pár let jsme spolu dokonce nemluvily. Často jsem kvůli tomu neměla co jíst, jedla jsem i z kontejneru. Byly to pro mě velice náročné roky,“ říká o dobách, které předcházely její nemoci, paní Kamila.

Nález podezřelé bulky

V roce 2021 si však maminka dnes tříleté Nellinky všimla, že se jí na uchu udělalo zvláštní znaménko, jehož stav se začal velice rychle měnit. Že je něco špatně, si paní Kamila uvědomila už zhruba dva měsíce před tím, než se velikost znaménka začala měnit, znaménko začalo krvácet, a dokonce odpadat. Jelikož se jí zdálo znaménko podezřelé už od samého počátku, snažila se dojednat si co nejbližší termín na dermatologii, což se jí ovšem nepodařilo tak rychle, jak si představovala. Proto si jakožto samoplátce sjednala dřívější termín a znaménko si nechala odstranit.

První záchvat vše změnil. Vývoj chlapce se pozastavil, nyní chodí s chodítkem

„Na kožním oddělení mi nabídli termín až za dva měsíce, tak jsem si sama zaplatila odstranění a doktorka doporučila histologii kvůli krvácení i barvě znaménka. Nikdy nezapomenu na den, kdy jsem si volala pro výsledky. Ze sluchátka se ozvala ona osudná věta, že mi paní doktorka za chvíli sama zavolá,“ vzpomíná na nejhorší den svého života paní Kamila.

Po chvíli jí paní doktorka volala zpět s informací, že se bohužel jedná o rakovinu kůže, konkrétně maligní melanom v pokročilém stádiu.

Operace, další bulka a metastáze

Následně paní Kamila nahmatala další bulku, tentokrát na krku. Letos v březnu proto podstoupila další operaci. Nyní má však stále zvětšené uzliny, nález na plicích, gynekologický nález a čekají ji další vyšetření a operace. Užívá chemoterapii v tabletách, po níž jí není dobře a je to pro ni, nejen kvůli každodenní péči o malou dceru, velice náročné.



Navíc se stará o nemocnou matku, která je ve velmi špatném zdravotním stavu a nevlastnímu otci shání invalidní vozík, jelikož nedávno málem přišel o nohu.

„Zatím se mohu starat i o Nellinku, na kterou jsem převážně sama. Když to nezvládám, jediný, kdo mi pomáhá, je babička od tatínka. Je opravdu skvělá. Ale i její tatínek ji někdy vezme ven,“ říká žena, která trpí zdravotními komplikacemi kvůli malignímu melanomu. Dodává, že kromě babičky a biologického otce Nellinky není nikdo další, kdo by jí mohl v případě potřeby podat pomocnou ruku.

Včasné odhalení a mohlo být vše jinak

Rakovina kůže a maligní melanomy patří nejen u nás k jedné z nejagresivnějších forem rakoviny a tvoří přibližně čtyři procenta všech kožních nádorů. Je však i podle zdravotnického webu Wikiskripta zodpovědný až za 73 procent úmrtí na kožní nádory. Riziko úmrtí je stále velice vysoké, ale díky osvětě obyvatel, která vede ke včasnější diagnóze i léčbě, je především ve vyspělých zemích mnohem nižší.

Nejzhoubnější kožní nádor melanom:



Kožním melanomem ročně onemocní 15 lidí na 100 000 obyvatel a postihuje především lidi s bílou barvou kůže. Na jeho vznik má prokazatelný vliv kromě dědičnosti i UV záření a opakované spálení pokožky v dětství či dospívání. I podle časopisu Onkologie je v případě včasného odhalení naděje na úspěšné vyléčení vysoká, nicméně dochází k němu spíš výjimečně. Základní léčebnou metodou je pak kompletní chirurgické vyjmutí nádoru, ovšem v případě metastazujícího melanomu bývá léčba bohužel stále poměrně neúspěšná. Na maligní melanom u nás každoročně zemře podle Ministerstva zdravotnictví ČR 340 až 400 osob.



„Míra přežití se stanovuje dle klasifikace podle Breslowa, kdy hloubka invaze melanomu pod milimetr znamená 95 až 100procentní pravděpodobnost pětiletého přežití, do 2 mm 80 až 86procentní pravděpodobnost, do 4 mm 60 až 75procentní a hloubka invaze více jak 4,01 mm dle statistik znamená 50procentní pravděpodobnost pětiletého přežití,“ upozorňuje Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN na svém webu.

O tom, že měla paní Kamila udělat vše proto, aby se dostala k dermatologovi rychleji, si myslí i ona sama. „Rozhodně si myslím, že kdyby bylo vše o dva měsíce dříve, bylo by dnes všechno jinak. O všem rozhoduje tloušťka melanomu dle Breslowa. A ten se za osudné dva měsíce rozhodně hodně zvětšil,“ uvědomuje si zpětně paní Kamila.

Dnes bojuje za to, aby tu mohla být co nejdéle pro svou malou dceru, protože ví, že nikdo se o ni nepostará tak, jako vlastní matka. „Ona je celý můj život a pohon, který mě motivuje jít dál, i když mi život staví do cesty těžší a těžší překážky,“ říká o vztahu k dceři těžce nemocná maminka.

Mladá maminka bojuje s rakovinou prsu. Každá nemoc přináší poselství, říká

„Ráda bych, aby můj osud poukázal na tuto agresivní formu rakoviny a aby lidé neignorovali příznaky a prevenci. Jakmile budou mít pocit, že se jejich znaménko změnilo, zvětšilo, nebo se někde objevilo nové a rychle roste, aby neodkladně navštívili lékaře a nenechali se odbýt, protože pak se mohou dostat do situace, ve které jsem dnes já. Bojovat o život může každý, a to ze dne na den,“ vzkazuje (nejen) všem čtenářům Deníku paní Kamila Tomášková.

Pokud vyslyšíte prosby paní Kamily a chcete jí pomoci, můžete to udělat prostřednictvím sbírky na webu Znesnáze21.

