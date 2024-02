Rakovina je v Evropě druhou nejčastější příčinou úmrtí. Někdy na ni umíráme navzdory veškeré prevenci, ale často vznik nemoci nebo její nedostatečnou léčbu podpoříme svým chováním sami. S tím souvisí i řada velmi rozšířených mýtů. Probrali jsme s odborníkem, jak moc jsou ty nejčastější nepravdivé a co se tedy stane, když jim pacienti uvěří.

Mezi lidmi se šíří spousta zaručených rad o léčbě rakoviny. Všechno vždy konzultujte se svým lékařem. | Foto: Shutterstock

Mýty o rakovině plic s Aničkou Slováčkovou:

Zdroj: Youtube

Všechny následující takzvaně zaručené pravdy o zhoubných onemocněních se mezi lidmi hojně šíří. Na některých může být přeci jen něco pravdy, jiné jsou docela absurdní a některé dokonce tak nebezpečné, že ten, kdo jim uvěří a podle nich se chová, riskuje zbytečně vlastní život. Pojďme se na ně spolu s imunoonkologem Petrem Holíčkem ze společnosti Sotio podívat a vysvětlit si je.

1. Můj táta kouřil jako fabrika a byl tu do pětaosmdesáti

Je vědecky prokázáno, že kouření způsobuje vznik nádorů plic. Ale to, jestli člověk rakovinou onemocní, záleží na více faktorech jako jsou genetika, životospráva ale do jisté míry i prostá náhoda. U zmíněného otce se pravděpodobně potkaly ty pozitivní faktory a onemocnění se nerozvinulo. To ale neznamená, že jeho potomci mají stejné genetické předpoklady jako on a že budou mít stejné štěstí.

Onkolog Libor Havel: Nádor plic přežívají i ti, kteří by dříve byli dávno mrtví

„Neovlivníme, jaké geny jsme zdědili, ale to, jakou máme životosprávu, ano. Vyhnete-li se obezitě, pití nadměrného množství alkoholu a kouření, prospějete svému imunitnímu systému. Tuto cestu, jak se bránit rakovině, doporučuji každému,“ říká Peter Holíček.

2. Nádor vyléčí infuze vitaminu C

Výsledky studií ukazují, že samotný vitamin C nádor pacientům nevyléčí, ať je podáván v jakémkoliv množství a jakýmkoliv způsobem. Nicméně některé výsledky ukazují na to, že nitrožilní podávání vysokých dávek vitaminu C společně s klasickou protinádorovou léčbou může zvýšit její efektivitu.

Také mírní její vedlejší účinky jako třeba únavu, nespavost nebo bolesti. Metoda ale zatím není oficiálně schválena, a lékař tak může vitamin C podávat nemocnému jen na vlastní zodpovědnost.

3. Můj kamarád nádor vyhladověl

Toto je velmi nebezpečný mýtus. Nádor se vyhladovět nedá, i když se to na první pohled může zdát. Hladověním sice trpí nádor, ale současně i všechny tkáně v těle. Nedostatek potravy může dočasně pozastavit růst nádoru nebo způsobit jeho zmenšení. Z dlouhodobého hlediska ale hladovění pacientovi nesmírně škodí.

Jeden karcinogen jíme mnozí denně. Jeho vyřazením se zlepší trávení a zhubneme

Oslabené tělo nemá sílu se rakovině bránit a rychle se poddá ve chvíli, kdy nádor opět začne růst. „Proto naopak pacientům doporučujeme i po stanovení diagnózy, aby se správně a kvalitně stravovali a udržovali se podle možností v dobré kondici. To proto, aby co nejlépe zvládli terapii, která je fyzicky i psychicky náročná,“ vysvětluje odborník.

I když mohou být alternativní metody léčby pro onkologické pacienty pomocí, nelze je s léčbou zaměňovat.Zdroj: Shutterstock

4. Rakovina zmizí působením energie senzibilního léčitele

Všechny takzvané alternativní způsoby léčby rakoviny při seriózním testování selhaly. Lidi, kteří „léčí“ pacienty neověřenými, pochybnými postupy podle Petra Holíčka doslova ohrožují jejich životy. Přesvědčení léčitele o tom, že jeho metoda zaručeně funguje, na tom nic nemění. Pokud vám, či někomu blízkému diagnostikovali nádorové onemocnění, co nejrychleji jděte k lékaři.

Jak si kůži pohlídat doma a předejít nádoru? Rozlište pihy podle barev čokolády

„Pokud chci nahlížet na alternativní metody pozitivněji, pak ano, po návštěvě léčitele se může nemocný cítit lépe. Je to hlavně díky lepší psychické pohodě a pocitu, že se o vás někdo stará,“ říká imunoonkolog. Opět ale zdůrazňuje, že ačkoliv mohou být alternativní metody pomocí, nelze je s léčbou zaměňovat.

5. Známý si rakovinu vyléčil tím, že pil spoustu šťávy z červené řepy

Bylo by krásné, pokud by léčba rakoviny mohla být tak jednoduchá. Bohužel jsou ale historky tohoto typu získané pouze pozorováním jednoho příběhu. Červená řepa, podobně jako i různé další plodiny obsahují zdraví prospěšné i protinádorové látky. Jejich obsah je ale tak nízký, že v boji s rozvinutou rakovinou nemají doslova žádnou šanci, a příjem těchto látek v malém množství na stavu nemocného nic nemění.

6. Lidem s tmavší pletí nehrozí rakovina kůže

Imunoonkolog Peter Holíček ze společnosti Sotio.Zdroj: Se svolením Petra HolíčkaRakovina kůže hrozí bohužel všem. Pravdou ale je, že lidé s tmavší pletí mají nižší pravděpodobnost vzniku kožních nádorů díky kožnímu barvivu melaninu, který dokáže částečně neutralizovat škodlivé účinky slunečních paprsků.

Tento mechanismus je dán evolučně – v oblastech se silným slunečním zářením, jako třeba v Africe nebo Indii, prostě příroda zabezpečila lidem vyšší ochranu v podobě tmavé pleti.

KVÍZ: Jak dobře znáte lidské tělo? Projdou jen opravdoví experti

„Přesto ale doporučuji na tón pleti nespoléhat a chránit se před slunečními paprsky kosmetikou s UV faktorem,“ radí Peter Holíček.

7. Rakovina se nemůže šířit z člověka na člověka

Samotná rakovina se opravdu z člověka na člověka nešíří. Za vznik některých nádorů ale mohou určité typy přenosných a nakažlivých virů. Například papilomaviry způsobují rakovinu děložního čípku a také hlavy a krku, viry žloutenky typu B a C způsobují rakovinu jater. Naštěstí se proti zmíněným vysoce nakažlivým virům dnes už lze očkovat.



Nahrává se anketa …

8. Rakovina se při operaci či biopsii může snadno rozšířit v těle

Nádorové buňky se opravdu mohou při biopsii dostat i mimo původní místo nádoru, po trajektorii vpichu jehly. Je to ale pouze minimální množství buněk, které po přesunu na jiné místo dlouho nepřežijí. Máme důkazy, že biopsie z hlediska šíření rakoviny v těle nepředstavuje pro pacienta riziko.

Česká vědkyně dává naději nemocným s nádory střeva

Ono totiž pro nádorovou buňku není vůbec jednoduché dostat se do nového prostředí a tam dál prosperovat. Metastazování nádorů z primárního místa je neuvěřitelně složitý proces, který zdaleka nezávisí jen na tom, zda buňka dokáže vycestovat z místa vzniku nádoru.

9. Kamarád dostal rakovinu, protože hodně volal z mobilního telefonu

Záření vycházející z mobilních telefonů je pod drobnohledem regulačních úřadů a jeho hladina je bezpečná.

Ženu zbytečně operovali kvůli rakovině. Nádor totiž zřejmě nikde neměla

Výsledky výzkumů a dnes už i třicet let masové mobilní komunikace nám jasně dokazují, že tato technologie u člověka nádorové bujení nezpůsobuje.

10. Bez známostí mi nedají dobrou onkologickou léčbu

Léčba rakoviny je v České republice na vysoké úrovni a rychle přebírá a zavádí moderní poznatky a technologie do praxe. Lékaři volí pro každého pacienta nejaktuálnější dostupné a schválené postupy. „V případě onemocnění doporučuji obrátit se na odborníky, tedy na lékaře v komplexním onkologickém centru,“ dodává Peter Holíček.