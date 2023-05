Celý život se paní Iva starala o své dva syny, z nichž jsou dnes díky její neutuchající péči mladíci v plné síle. Pak se k ní ale štěstí obrátilo zády a onemocněla rakovinou tlustého střeva. Její šance na vyléčení z rakoviny je 50:50. Ona to ale odmítá vzdát a věří, že s převratným doplňkem stravy z kuřecích embryí nemoc přemůže.

Paní Iva věří, že se uzdraví z rakoviny díky přípravku z kuřecích embryí | Foto: se svolením Ivy Mračkové

Paní Iva Mračková se nachází ve čtvrtém (posledním) stádiu adenokarcinomu v tlustém střevě. Má za sebou dvanáct chemoterapií, biologickou léčbu a následně i operaci, která jí měla zachránit život.

Ta však dle jejích slov měla snad všechny vedlejší účinky, které mohla mít. Vodu na plicích, játra přestala vypouštět žluč a ze žaludku neodcházelo jídlo dál do střev. Když se po měsíci ještě s drénem z jater vrátila domů, druhý den jí z práce zatelefonovali, že už s ní nepočítají. Nyní je na nemocenské a bere denně přes 20 tablet, do kterých vkládá veškerou svou naději.

Naděje na uzdravení paní Ivy je podle Národního zdravotnického informačního portálu je zhruba 50:50. Čtvrtá fáze onemocnění je charakteristická tím, že se karcinom rozroste i do okolních orgánů, což jsou v případě paní Ivy játra.

Lékař z Hradce Králové však ženě doporučil podpůrnou léčbu, které paní Iva věří a chce v ní pokračovat až do úplného vyléčení.

Kolorektální karcinom - rakovina tlustého střeva:

„Beru koňské dávky, 21 tablet denně, ale doplňku věřím a nerada bych s ním přestala. Myslím, že jsem díky němu zvládla zatím všech dvanáct chemoterapií i rekonvalescenci po operaci,“ tvrdí paní Iva.

Český patent ji má zachránit

Doplněk stravy Ovosan, do kterého paní Iva vkládá při své léčbě hodně nadějí, je originálním přírodním českým patentem, který se získává z kuřecích embryí.

„Obsahuje účinnou látku PNAE, která podporuje činnost imunitního systému a vyživuje zdravé buňky, čímž přispívá k jejich regeneraci,“ tvrdí web Vitalia. Proto i přesto, že jich musí denně spolykat takové množství, jí to nečiní žádné potíže, jelikož věří v jejich sílu.

Paní Iva má za sebou 12 chemoterapií, biologickou léčbu a následně i operaci, která jí měla zachránit životZdroj: se svolením Ivy Mračkové

Přípravek, který paní Iva užívá, nepatří mezi alternativní ani klasické postupy, je to doplněk klasické léčby, tedy chemoterapií a biologické léčby.

„Tělo bývá po chemoterapiích oslabené a zbavené sice špatných, ale i dobrých buněk. U nás, co vím, není žádná poonkologická léčba, která by tělu vracela sílu a obranu proti rakovinotvorným buňkám. Proto bych byla ráda, kdybych si mohla dovolit pokračovat ve svých 21 tabletách denně,“ vysvětluje paní Iva.

Měsíční náklady se však pohybují kolem 15 až 18 tisíc korun, jelikož si doplněk stravy musí hradit sama. O jeho účincích je však přesvědčena nejen paní Iva, ale i někteří lékaři, jako například doktor Peter Bendarčík.

„Přípravek může být skvělou prevencí nádorového onemocnění. U rizikových skupin nemusí ke vzniku karcinomu vůbec dojít. U onkologických pacientů pak pomáhá s lepším průběhem terapií, zvyšuje kvalitu života a působí preventivně před případným návratem nemoci,“ tvrdí na webu Já, ovosan odborník.

Ne nadarmo se říká „věř a víra tvá tě uzdraví“. To ctí i paní Iva, proto i přesto, že karcinom u ní metastazoval do jater, nepřestává věřit, že nemoc přemůže.

„Nemoc jsem přijala a řekla jsem si, že se prostě uzdravím. Nepátrám po internetu, co mě čeká, každé tělo je jiné. Věřím, že všichni kolem mě dělají maximum pro to, abych se uzdravila a já jim jsem za to neskonale vděčná," tvrdí s úctou ke svým lékařům i rodině paní Iva.

Jak odhalit adenokarcinom včas?

Adenokarcinom, kolorektální karcinom neboli rakovina tlustého střeva a konečníku se vyznačuje nálezem zhoubného nádoru, jehož buňky nekontrolovatelně rostou v tlustém střevě nebo konečníku. Vyvíjí se pomalu, ale stejně jako ostatní zhoubné nádory může metastazovat do okolních částí těla.

Mezi rizikové faktory patří vyšší věk a genetická predispozice, ale i například souběžné onemocnění Crohnovou chorobou. Zvýšené riziko představuje nedostatek fyzické aktivity a strava s vysokým obsahem tuků.

Screening rakoviny tlustého střeva:

„Každoročně je v ČR diagnostikováno kolem 7 700 nových pacientů s kolorektálním karcinomem a přibližně 3 400 z nich nemoci podlehne,“ informuje web Národního zdravotnického informačního portálu.

Problém kolorektálního karcinomu spočívá především v jeho velice pomalém vývoji, který může probíhat i několik let. Důležité je proto všímat si varovných signálů vašeho těla, které mohou nemoc odhalit již v raném stádiu.

Hlavní příznaky kolorektálního karcinomu:



• změna vylučování – několikatýdenní průjem, zácpa či nápadná změna konzistence stolice

• krev ve stolici či krvácení z konečníku

• přetrvávající problémy v podobě bolestí břicha a větrů

• pocit špatně vyprázdněného střeva po stolici

• celková slabost a únava

• náhlý úbytek váhy



Pokud zaznamenáte některé z uvedených příznaků, kontaktujte svého praktického lékaře. Po 50. roce věku věnujte pozornost i pravidelné prevenci, kterou dle EUC .