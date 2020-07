Nemilého překvapení se minulý rok na jaře dočkala lékařka Areta z Prahy. Necítila se dobře a diagnostikovala si zápal plic. „Jak bývá u lékařů zvykem, zůstala jsem čtrnáct dnů doma a léčila si ho sama,“ říká. Jenže ani po návratu do práce potíže nezmizely, Areta absolvovala několik vyšetření a byl jí objeven karcinom plic.

Areta proto začala podstupovat léčbu, která se zatím vyvíjí relativně pozitivně. „Klepu se, nevím, co bude,“ říká přesto.

Ohrožení kuřáci

Zdroj: DeníkJe svým způsobem výjimka. Nádory totiž postihují většinou kuřáky, kteří tvoří až 88 procent pacientů s nádorem. Ona nekouří. A výjimka je i v tom, že věc začala brzy řešit.

Kuřáci, ale i ostatní lidé totiž počáteční sípání a kašel podceňují a k lékaři zamíří, až když je pozdě. „Když máte rakovinu plic, tak vás pravděpodobně zabije,“ říká i proto lékařka Martina Vašáková, předsedkyně České pneumologické a ftizeologické společnosti.

Jen u patnácti procent pacientů s touto nemocí se nádor najde včas a lze ho operovat. Zbytek už přichází s metastázemi. U ostatních sice léčba může prodloužit život i o několik let. Ale vzhledem k tomu, že nádory postihují lidi zhruba od 45 let (průměrný věk nemocných je 69 let), není to nijak dobrý výhled.

Desetitisíce lidí

Proto se v České republice rozběhne pilotní screening, tedy testování rizikových skupin kuřáků, jež má zasáhnout desetitisíce lidí. Do budoucna pak může být podobně vyšetřeno až půl milionu rizikových pacientů.

„Pilotní program se bude týkat odhadem třiceti tisíc vysoce rizikových osob mezi 55. a 75. rokem, kteří vykouří alespoň jednu krabičku cigaret denně,“ říká Vašáková.

Sledování rizikových osob by přitom mělo být dlouhodobé a trvat až pět let. Vytipovat by je měli praktičtí lékaři, kteří je pošlou na odborná vyšetření. „Od tohoto kroku si slibujeme zachycení nádorového bujení včas, a to u významné části rizikové populace,“ dodává Vašáková.