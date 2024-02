Prevenci jako základ předcházení či včasného záchytu rakoviny zdůrazňují pacienti, lékaři i politici. Její zásadní roli potvrzují i čísla. Třeba pacientky s včas odhaleným nádorem prsu mají takřka stoprocentní šanci na přežití. Léčbu nabízejí centra po celé republice.

Už 22 let žije proškolená dobrovolnice pacientské organizace ILCO Marie Ředinová s vývodem. Zdůrazňuje, že rakovina tlustého střeva se netýká jen starších lidí. „Nejefektivnější prevencí je kolonoskopie,“ připomněla.

Ve středu se (stejně jako loni, kdy s ní Deník hovořil prvně) zúčastnila druhého ročníku akce Poslanecká sněmovna proti rakovině zahrnující ukázku samovyšetření prsou a varlat či výstavu. Z publikovaných dat vyplývá, že nejčastější rakovinou u žen je nádor prsu a u mužů prostaty.

Rakovinu děložního čípku lékaři ročně diagnostikují asi osmi stovkám žen. Kolem tří set na ni ročně umírá:

Několikadenní osvětu uspořádal Hlas onkologických pacientů zastřešující jedenáct organizací. K prevenci jsou podle místopředsedkyně spolku Michaely Tůmové svolnější ženy. „Ale i s muži se nám dobře spolupracuje,“ dodala pro Deník.

V Česku lékaři každý rok nově zjistí rakovinu asi u 60 tisíc lidí. „Onkologickým onemocněním u nás ročně podlehne až 28 tisíc lidí. Jak bohužel vidíme, tato nemoc se nevyhýbá nikomu. Mnohdy i kvůli zanedbané prevenci,“ podotkla předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová.

Nová studie varuje před pesimistickým trendem v globálním zdraví. Vědci zjistili, že rakovina u lidí mladších padesáti let je stále častější:

Nad osvětovou akcí převzala záštitu spolu s předsedkyní sněmovního zdravotního výboru Zdenkou Němečkovou Crkvenjaš a ministrem zdravotnictví Vlastimilem Válkem. Podle něj má Česko jednu z nejštědřejších nabídek screeningů na světě. Přístup k nim zřejmě příští rok ulehčí i možnost elektronické registrace na vyšetření.

Zbytečná úmrtí

Podle ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislava Duška by se minimálně třiceti procentům úmrtí na rakovinu dalo předejít, kdyby lidé prevenci víc využívali. Žena s včasným nálezem nádoru prsu má totiž takřka stoprocentní šanci na to, že bude žít dalších pět let. Člověk s rychle zachyceným nádorem na konečníku či v tlustém střevě asi devadesátiprocentní.

S rakovinou plic si lékaři umějí poradit. Důležité však je zachytit ji včas:

Prvních pět let je podle odborníků nejrizikovějších. Lidé po úspěšné onkologické léčbě ale mnohdy žijí i výrazně déle. „Pokud je však nádor objeven v pozdním stádiu, pětileté přežití se pohybuje jen kolem dvaceti procent,“ upozornil Dušek.

Jak sdělil předseda České onkologické společnosti Igor Kiss, k léčbě je třeba využívat i menší regionální pracoviště. „V ČR jich funguje již šestnáct. Jsou navázána na komplexní onkologická centra,“ zmínil.

Letos podle Válka otevře velké komplexní centrum se špičkovou léčbou na Karlovarsku, čímž budou pokryty všechny kraje.

Hlas onkologických pacientů nyní mapuje, jak pacienti s rakovinou procházejí českým zdravotním systémem. Do konce března mohou vyplnit dotazník.

Prevence může zachránit život. Deník přinesl přehled vyšetření, která jsou hrazená z pojištění, i benefitů od jednotlivých pojišťoven:

„Z těch dosud vyhodnocených víme, že až 44 procent pacientů se od stanovení diagnózy dostane k onkologovi v řádu týdnů, 55 procent během dní. Až 73 procent respondentů nebyla nabídnuta psychologická pomoc. Většina pacientů se v ordinacích setkává s profesionálním a citlivým přístupem,“ nastínila předsedkyně spolku Petra Adámková.