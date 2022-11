Nejčastějšími nádory jsou nádory prsu, plic, tlustého střeva a konečníku a prostaty. Odpověď na častou otázku, jaká je nejhorší rakovina, pak mohou dát počty nejčastějších úmrtí.

Nejvíce lidských obětí si v roce 2020 vyžádaly nádory těchto orgánů:

plíce (1,80 milionu úmrtí)

tlustého střeva a konečníku (916 000 úmrtí)

játra (830 000 úmrtí)

žaludek (769 000 úmrtí)

prsa (685 000 úmrtí)

Dostárneme si k nádoru

Světová zdravotnická organizace také upozorňuje, že výskyt rakoviny dramaticky stoupá s věkem, lidově řečeno si člověk s velkou pravděpodobností k nějakému nádoru prostě dostárne. S největší pravděpodobností je to kvůli nahromadění rizik pro konkrétní druhy rakoviny, která se zvyšují s věkem.

„Celková akumulace rizik je kombinována s tendencí k tomu, že buněčné opravné mechanismy jsou s přibývajícím věkem méně účinné,“ dodávají odborníci.

Je to tedy tak, že obranyschopnost mladého zdravého organismu dokáže s velkou pravděpodobností zachytit a vyřešit, když se v těle děje něco, co by se mohlo zvrhnout do zhoubného buněčného bujení. S věkem ovšem tato schopnost rychle klesá.

Pozor na dva a více příznaků

Lékaři opakovaně radí svým pacientům, aby nepřehlíželi změny na svém těle a neobvyklé či nepříjemné příznaky nepodceňovali. Druhů rakoviny je bezpočet. Různé orgány mohou postihnout různé typy nádorů a také příznaky se liší u jednotlivých pacientů.

„Neexistuje příznak, který by byl typický jen pro nádorové onemocnění. Nádory se v drtivé většině projevují příznaky mnoha jiných, často banálních nemocí. Pozor si tedy musíme dávat na dobu jejich trvání a na současný výskyt dvou a více těchto příznaků,“ vysvětluje na svých webových stránkách MUDr. Jiří Štefánek, internista z Nemocnice Havlíčkův Brod. Tam také uvádí nejčastější varovné příznaky, kterými se smrtelné nádory mohou projevovat:

Ztráta na váze

K lékaři na vyšetření by měl člověk vyrazit, pokud během zhruba půl roku ztratí 10 % své původní váhy. Bývá to totiž obvykle důsledkem pozdního generalizovaného nádorového procesu. Člověk v tomto období již chřadne, trpí nechutenstvím, ztrácí na váze a tento úbytek nelze zvrátit sebelepší výživou.

Noční pocení a dlouhodobě zvýšená teplota

Tento příznak souvisí při onkologickém onemocnění s celkovou zánětlivou odpovědí. Jak vysvětluje doktor Štefánek, obranné sloučeniny produkované ve velkém mohou způsobit opakovaně vyšší teplotu, spíše mezi 37-37.9°C, než klasickou horečku, a způsobují i noční pocení.

Zvětšené lymfatické uzliny

Nebolestivé zduření podkožních lymfatických uzlin může nastat u jakéhokoliv nádoru, který metastazuje do uzlin. Časté je zvětšení uzlin u krevních nádorů.

Kašel a chrapot

Ani v období viróz a chřipek není radno podceňovat kašel. Vyšetřen by měl být pacient s chronickým kašlem, to jest s kašlem trvajícím déle než 2-3 týdny. Součástí vyšetření by měl v takovém případě být rentgen plic. „Je-li člověk kuřák, je chronický kašel varovný. Problém je v tom, že kašel tak nějak patří k chronické kuřácké bronchitidě. Zajímá nás tak spíše výraznější zhoršení či změna charakteru kašle,“ vysvětluje lékař. A pozor také na chrapot, trvající dva až tři týdny.

Žloutenka

Vznikne-li žloutenka u staršího člověka, která je nebolestivá, tedy bez bolestí v pravém podžebří, je to špatný a smutný příznak. Příčinou je často nádor, který svým růstem utlačil žlučovod. Leckdy se takto projeví právě nádor slinivky, který se bohužel nedaří příliš léčit.

Chudokrevnost

Nedostatek červených krvinek může doprovázet prakticky jakýkoliv nádor. „Naše tělo se brání nádoru i tím, že před ním schovává železo - to mají nádory rády, protože ho potřebují pro svůj růst. Železo je ovšem potřeba i pro vývoj červených krvinek,“ popisuje doktor Štefánek. Některé nádory mohou způsobit chudokrevnost tím, že způsobují postupné krvácení – typické je to pro rakovinu tlustého střeva a může být přítomno i u rakoviny ledvin.

Krvácení

Jakékoli krvácení bez zjevné příčiny obvykle nevěstí nic dobrého. Vykašlávání krve by mohlo signalizovat rakovinu plic, krev ve stolici by mohla být znamením rakoviny střev nebo konečníku. A třeba krvavý výtok z bradavky by mohl signalizovat rakovinu prsu.

Problémy s trávením

Střídání průjmu a zácpy je typické pro levostranné formy rakoviny tlustého střeva. Není dobré podceňovat ani jakékoliv změny v čase vyprazdňování, v množství nebo v objemu stolice. Pozor na silné bolesti a křeče v břiše. K lékaři by měl člověk spěchat, když problémy s trávením trvají nebo se zhoršují.

Bolesti

Podle American Cancer Society bolest vyvolaná rakovinou obvykle znamená, že se rakovina už rozšířila „Rakovina jako taková většinou nebolí. Bolesti se nicméně někdy vyskytovat mohou, například při prorůstání nádorových hmot do nervových pletení. Nepříjemné bolesti se mohou vyskytovat při napadení páteře a místních nervů. Typické je to pro kostní metastázy řady nádorů,“ dodává doktor Štefánek.