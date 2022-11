Pouze jeden z deseti mužů, kteří pociťují některé z výše uvedených příznaků, má skutečně karcinom prostaty. Ve většině případů se jedná o takzvanou benigní hyperplazii prostaty, tedy o potíže, kdy je prostata sice zvětšená, ale nikoliv nebezpečným zhoubným nádorem. Sám doma to ovšem muž nerozliší, proto by se měl při podobných příznacích hned vypravit na lékařské vyšetření.

Třikrát více nádorů

Karcinom prostaty je nejčastějším zhoubným nádorem u mužů v České republice. Každoročně tato diagnóza změní život asi osmi tisícům pacientů a 1500 z nich následně nemoci podlehne. Výskyt karcinomu prostaty se za posledních třicet let ztrojnásobil, na čemž má kromě stárnutí populace velký podíl i lepší diagnostika.

Zrádná rakovina prostaty. I když muže zatím jen bolí záda, bývá už pozdě

„Základem zhodnocení stavu prostaty jsou jednak její vyšetření přes konečník a pak krevní test na ukazatel aktivity prostaty - prostatický specifický antigen. To nám umožňuje odhalit karcinom deset i více let předtím, než se projeví, a zahájit tak léčbu včas,“ vysvětluje prof. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D., předseda České urologické společnosti.

Kníratý měsíc

Už řadu let si muži nechávají v listopadu narůst knír v rámci osvětové akce Movember. Toto hnutí založilo před více než 20 roky několik přátel u piva v australském Melbourne. Od té doby nápad s „kníratým“ měsícem, který má šířit povědomí o zdraví mužů, obletěl svět. V České republice probíhá v rámci letošního Movemberu kampaň s názvem „To nevočůráš!“ Chce motivovat české muže k zodpovědnějšímu přístupu ke svému zdraví.

Výraznou tváří kampaně je už druhým rokem herec David Matásek. Do Movemberu se zapojil i proto, že jeho dědeček zemřel na rakovinu prostaty.

„Spousta věcí se dá v životě vočůrat, u rakoviny to ale nejde. Preventivní prohlídky mohou onemocnění zachytit včas. Rozhodně není důvod k obavám ani studu z vyšetření a Movember je skvělou příležitostí, jak přestat dělat z prohlídek u urologa choulostivé téma,“ říká David Matásek.

Zdroj: Youtube

Prst v konečníku jen pár vteřin

Nádory prostaty vznikají spontánně a doposud není známý jasný rizikový faktor. Pokud se rakovina vyskytla u přímého příbuzného, je riziko vzniku rakoviny u muže podstatně vyšší.

Naděje pro pacienty s rakovinou prostaty. U nové metody léčby stojí Češka

Účinné domácí samovyšetření prostaty bohužel neexistuje, muži se ale obávají vyrazit k urologovi. „Celá prohlídka obvykle netrvá déle než půl hodiny, přičemž samotné vyšetření prostaty zabere doslova pár vteřin,“ uklidňuje pacienty profesor Zachoval.

Stejně jako v předchozích letech, je i letos možné v rámci Movemberu využít Movember prohlídky. Do nich se zapojili urologové z celé republiky. Zájemci o vyšetření si mohou na webu objednejse.muziprotirakovine.cz najít toho nejbližšího, domluvit si s ním termín a objednat se na vyšetření.

Ohrožená jsou i varlata

Kampaň „To nevočůráš!“ upozorňuje také na karcinom varlat – nádor, který postihuje především dospívající chlapce a mladé muže ve věku 15 až 40 let. Výskyt rakoviny varlat u nás také stoupá, ročně si tuto diagnózu vyslechne téměř 500 českých mužů.

Lidé podceňují krev v moči. Může jít o náznak i vážných onemocnění

A stejně jako v případě karcinomu prostaty platí i u varlat, že pro úspěšnou léčbu je zásadní včasné odhalení nemoci. Nádory prostaty i varlat se totiž mohou vyvíjet bez příznaků, a pokud se neléčí, mohou metastázovat do jiných orgánů, třeba do lymfatických uzlin nebo kostí.

Urolog je „gynekolog“ pro muže

„Rozhodně mužům doporučuji nečekat až se objeví příznaky. Na prohlídky je třeba chodit preventivně, stejně jako ženy chodí ke gynekologovi. Pravidelné kontroly prostaty se doporučují po 50. roce věku. Muži, u jejichž přímého příbuzného se vyskytla rakovina prostaty, by měli začít chodit i dříve," radí profesor Zachoval a dodává: „Prevence rakoviny varlat začíná u pravidelného samovyšetření, které by muži měli zařadit do své životní rutiny ideálně již v období dospívání po 15. roce věku.“

Co to je test PSA?

Téměř 60 procent českých mužů neudělá v prevenci rakoviny prostaty nic. Ukázal to říjnový on-line průzkum agentury Ipsos pro SYNLAB laboratoře mezi tisícovkou respondentů. Přitom by leccos zjistil i jednoduchý krevní test, který může každý muž podstoupit. Z průzkumu vyplynulo, že tuto možnost z vlastní iniciativy využije pouhých 9,4 procenta mužů.



Při krevním testu se pacientovi odebere vzorek krve a odešle se na analýzu, aby se zjistila hladina prostatického specifického antigenu (PSA) v krvi. PSA je bílkovina produkovaná v prostatické tkáni, jejíž hladina je obvykle velmi nízká a s věkem se zvyšuje, takže referenční hodnoty jsou určené právě podle věku. „Hladina prostatického specifického antigenu je vyšší například u zvětšené prostaty, ale zejména u nádorů. Test PSA tak může včas odhalit riziko rakoviny prostaty, a pokud pacient podstupuje léčbu, vyhodnotit i její účinnost,“ doplňuje MUDr. Marek Antoš z laboratoře SYNLAB.



Muži starší 50 let by měli test PSA podstupovat nejméně jednou za dva roky, v delších intervalech se doporučuje již od 40. roku života. Tento test provádí praktičtí lékaři a urologové, ale lze si ho zakoupit bez objednání jako samoplátce. Síť laboratoří SYNLAB navíc v průběhu listopadu nabízí tento test za 99 Kč, a to v rámci programu Zdraví národa, který je zaměřen na zvýšení povědomí o civilizačních chorobách.