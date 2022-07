Akce se konala v 37 urologických ambulancích po celé republice v lednu, pro velký zájem se ale některá vyšetření protáhla až do dubna a nyní proběhlo její vyhodnocení. Velký zájem byl zejména na Kladensku. „Celkem jsme vyšetřili 43 pacientů a zachytili pět případů karcinomu prostaty,“ vypočítává Lukáš Fišer z urologické ambulance kladenské nemocnice. „Tak vysoký výskyt přičítám obecně malé osvětě o rizicích mezi muži. Nepomáhá ani to, že v Kladně jsou pouze dvě urologické ambulance,“ shrnuje výsledky lékař.

Nádorové bujení u svých nových pacientů zachytil také urolog Slavomír Klátil v ambulancích ve Zlíně a Vsetíně. A to nejen u prostaty. „Dosud se nám podařilo zachytit sedm karcinomů prostaty, dva karcinomy močového měchýře a u jednoho pacienta i nádor varlete,“ upřesňuje lékař.

Při preventivní prohlídce u pacientů proběhl takzvaný PSA test, který se provádí z krve, a muži absolvovali také vyšetření konečníku. Pokud se jedno nebo druhé vyšetření lékaři nepozdávalo, odeslali pacienty na magnetickou rezonanci nebo biopsii.

Mužům se do ordinace nechce

Lékaři si akci pochvalují nejen kvůli záchytu rakoviny, ale především proto, že do ordinace muži vůbec přišli. Vyšetření u urologa totiž u nich oblíbené ani běžné není, problémy s prostatou přitom ohrožují podle statistiky téměř každého muže. Zvětšená prostata postihuje asi padesát procent šedesátiletých, v případě mužů nad 80 let je to už devadesát procent. Podle lékařských dat je rakovina prostaty ročně diagnostikována asi u osmi tisíc mužů, ročně připraví o život 1600 z nich.

Důsledná prevence přitom může tohle číslo zvrátit. „Včasný záchyt rakoviny zlepšuje možnosti léčby a snižuje riziko nepříjemných a život ohrožujících následků,“ říká lékař Roman Zachoval, předseda České urologické společnosti (ČUS) ČLS JEP.

Odborníci nyní usilují o to, aby se prevence rakoviny prostaty stala běžnou součástí preventivních prohlídek a v zemi se zavedl plošný screening. „Čísla nemocných jsou v Česku dlouhodobě vysoká. Na akcích, jako jsou Dny otevřených ambulancí, vidíme, jak velký má prevence smysl,“ uzavírá Zachoval.